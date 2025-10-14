嘉南藥理大學×陸軍第八軍團簽MOU　攜手培育國軍多元人才

▲嘉南藥理大學與陸軍第八軍團指揮部簽署合作備忘錄，攜手培育國軍多元人才。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學14日與陸軍第八軍團指揮部簽署合作備忘錄（MOU），由校長張翊峰與第八軍團指揮官廖建興中將代表簽立，雙方將攜手建立長期合作機制，整合教育資源與軍事專業，共同推動官兵進修與多元專長培育，開創國軍人才發展新契機。

簽約儀式於中午12時10分在嘉南藥理大學國際會議廳舉行，廖指揮官率領所屬10餘個單位高階主官蒞校觀禮，校方除張校長外，三位副校長及一、二級主管亦共同出席。會後，嘉藥安排軍方代表參觀環境永續暨休閒學院的「再生水智慧工廠」、藥理學院食藥檢測中心與智慧生活學院AI推動中心等設施，展示該校理論與實務並重的技職教育成果。

廖建興中將表示，雙方合作可望達到「攜手雙贏」，不僅能帶動部隊學習風氣，也鼓勵官兵培養第二專長、提升自我學歷，未來更將協助官兵退伍後銜接民間就業市場，開拓多元職涯發展。

張翊峰校長指出，嘉南藥理大學長期推動「軍旅教育接軌職場」計畫，已與第八軍團所屬多個單位簽署MOU，並於嘉興營區設立碩專班與二技班教學點，讓官兵在不影響戰備的前提下完成學位進修。此次簽約將持續深化雙方合作，結合學界教育能量與軍方人力資源，培育更多具專業技能與實務能力的國軍新世代人才。

嘉南藥理大學表示，未來將持續以專業教學與研究能量支援國軍人力發展，讓教育與軍事攜手並進，共同打造兼具實務與戰略的國防人才基地。