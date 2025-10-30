美韓3巨頭！黃仁勳邀三星、現代會長「吃炸雞喝啤酒」　地點曝光

▲ 黃仁勳和李在鎔2023年曾一起吃壽司。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／編譯

美韓企業巨頭30日將在南韓聚首，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳主動邀約三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣，將在首爾三成站附近的炸雞店聚餐，引發外界關注。

《紐西斯新聞社》提到，黃仁勳每次赴台灣等海外國家時，都會到訪當地餐廳品嘗美食，此次訪韓更特別提出想體驗南韓的「炸雞配啤酒」文化，同時與兩位企業領袖深度交流。

這場看似輕鬆的聚餐背後實則牽動全球半導體與汽車業，因此備受關注。三星電子目前正積極向輝達推廣次世代高頻寬記憶體「HBM4」樣品，力拚打入供應鏈；現代汽車集團則在今年1月與輝達簽署戰略聯盟，聚焦機器人、自動駕駛及智慧工廠等AI技術開發。

李在鎔和鄭義宣前一天在慶州出席APEC峰會，30日赴首爾與黃仁勳見面後，31日將返回慶州參加由中國國家主席習近平主持的APEC晚宴。

而黃仁勳在炸雞聚會過後預計出席於附近的COEX舉辦的「GeForce Gamer Festival」，慶祝GeForce進軍韓國市場25周年。

消息人士透露，輝達也預計31日正式宣布與三星電子、SK集團、現代汽車、NAVER等南韓主要企業簽署新的AI晶片供應合約。