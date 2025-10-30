　
國際

川普考慮解禁「輝達AI晶片」對中銷售　美前官員批：瘋了

▲▼ 美國總統川普30日在南韓釜山與中國國家主席習近平會晤。川習會。（圖／路透）

▲ 川普30日在南韓釜山與習近平會晤。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國川普政府正考慮解除對中國銷售輝達（Nvidia）先進AI晶片的禁令，但此舉引發美國國會及安全專家強烈反彈，警告這項決定恐將帶來重大國安風險。

《紐約時報》報導，川普29日飛往南韓途中透露，「川習會」將討論輝達Blackwell晶片議題，不僅稱其為「超級晶片」，更大讚輝達執行長黃仁勳，宣稱「我們在晶片領域領先其他國家約10年」。

華府多年來持續限制北京取得尖端科技的管道，目前仍禁止向中國出售先進AI晶片，但川普此言代表對中科技政策可能出現重大轉向，消息一出引發政界強烈批評。

民主黨參議員庫恩斯（Chris Coons）接受CNN訪問時直言，這令他「深感憂慮」，強調「21世紀的決定性戰爭將是誰控制人工智慧」，批評川普為從中國獲得大豆訂單而出售關鍵的尖端AI晶片，「將是悲劇性錯誤」。

前美國駐中大使伯恩斯（R. Nicholas Burns）也警告，此舉將是「重大錯誤」。他指出，解放軍企圖取代美國，並將科技視為關鍵武器，若在未來十年內透過善加應用技術愈發強大，對美國及其盟友日本、南韓、印度等國的後果將極為嚴重。

輝達發言人里佐（John Rizzo）29日回應，「中國擁有足夠的國產晶片滿足軍事應用需求，沒有理由將我們的產品用於此用途。」黃仁勳28日則在華府GTC技術大會上表示，允許向中國銷售輝達晶片對兩國皆有益處，「我們希望世界各國都能基於美國技術標準進行研發。」

黃仁勳指出，全球一半AI研究人員都在中國，若他們無法取得輝達技術，反而會損害美國科技發展。他在演講中多次提及「讓美國再次偉大」（MAGA），並強調輝達已開始在亞利桑那州製造AI晶片，回應川普要求。

但專家警告，即使輝達為中國特製的降規版Blackwell晶片B30A運算能力僅有普通Blackwell晶片的一半，仍是中國國產晶片的數倍，恐怕大幅提升中國AI實力。

前國務院官員麥奎爾（Chris McGuire）對此直言，「Blackwell晶片可能是地球上最先進的產品，把它賣給中國簡直瘋了」，警告此舉將「讓出美國在AI領域的最大優勢」。

10/28 全台詐欺最新數據

關鍵字：

川普中美貿易AI晶片國安風險技術戰

更多

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

