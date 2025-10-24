台積電熊本二廠簽約動工！投資139億美元　擬2027年底開始運作

▲ 台積電熊本廠外觀。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台積電子公司日本先進半導體製造（JASM）24日與日本熊本縣菊陽町政府正式簽署第二工廠建廠合約協定，這座投資額約139億美元的晶圓廠預計2027年12月開始運作，主攻6奈米先進製程晶片生產。

綜合《日本經濟新聞》等日媒，台積電熊本二廠將坐落於一廠東側鄰地，建築面積達6萬9千平方公尺，包括主要廠房及水電控制管理大樓等設施，預計僱用1700名員工。結合一廠人力後，台積電在熊本的員工總數將達3400人。

熊本二廠將專注生產6奈米製程晶片，技術較一廠更為先進，主要供應自動駕駛、人工智慧（AI）等新興科技領域。JASM社長堀田祐一在簽約後的記者會上表示，因涉及鉅額投資，正式量產時程將依市場需求審慎評估。

台積電對熊本一廠與二廠共投資225億美元（約3.4兆日圓），日本經濟產業省已承諾提供1.2兆日圓補助支持。該公司於2021年秋季宣布進駐熊本，一廠已於去年底投入量產，但二廠開工時程曾多次調整。

堀田祐一強調，24日簽約儀式後二廠便正式動工。JASM此前解釋，工程延宕是為避免衝擊熊本交通，但也有分析認為，電動車需求趨緩等全球半導體市場波動才是主因。

日本內閣官房長官木原稔24日在記者會上對此表示，盼能持續強化日本半導體生產基礎建設，並促進產業據點形成。