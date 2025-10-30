美商務部長盧特尼克證實：美韓貿易協議「不包括」半導體關稅！

▲美國商務部長盧特尼克。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明、美國總統川普昨（29）日在峰會，針對雙邊貿易投資與關稅達成協議。南韓對美投資總額達3500億美元，其中2000億美元為現金投資、1500億美元投入造船；美國對南韓出口產品（含汽車）維持15%關稅。美方強調，半導體關稅尚未納入協議，且南韓對美國「100%開放市場」；不過，南韓卻解釋，並未追加開放稻米與牛肉。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在社群平台X指出，南韓同意「100%市場開放」，並強調反映在協議中的投資將涵蓋阿拉斯加天然氣管線、核心礦物、人工智慧（AI）與量子計算等領域。盧特尼克表示，川普已批准南韓造船業者在美國費城建造核動能潛水艇，該造船廠為韓華海洋（Hanwha Ocean）收購的費城造船廠。

然而，盧特尼克強調，「半導體關稅並非此次協議的一部分」，顯示美方仍將針對半導體徵收關稅。南韓政府先前則說明，在半導體領域，已爭取將採與台灣等主要競爭國相當的關稅水準。此差異可能意味未來雙方需就半導體關稅細節再度協商。

針對3500億美元投資規模，南韓總統辦公室政策室長金容範表示，現金投資2000億美元將設每年上限為200億美元，以避免對國內外匯市場造成衝擊；1500億美元造船投資則由南韓企業主導，並包含保證措施。

▲南韓總統李在明將慶州天馬塚出土的「新羅王冠」以黃金複製，贈送給美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

金容範指出，在關稅方面，雙方確認對美出口汽車關稅從25%降至15%，其他品項如藥品、木材則享最惠國待遇，航空零件、仿製藥及美國本土無法生產的天然資源則免除關稅，至於農業領域則不新增開放，並加強檢疫程序溝通。

報導分析，盧特尼克在X發文聲稱南韓「100%開放市場」，然而南韓卻強調在此次對美談判成功阻止追加開放稻米與牛肉市場，顯示美韓雙方在理解上呈現相當程度的差異，這也可能是盧特尼克為了向美國國內宣傳貿易成果的誇張說法。

在協議達成後，李在明透過社群平台X表示，「這是一場非常精彩且美好的協商」，並形容峰會為「黃金般的時光」，將進一步鞏固雙方信任與合作，為未來導向性的美韓同盟奠定發展基礎。他特別感謝川普總統，稱透過長久的友誼與合作，再次確認了美韓同盟的真正價值，並強調「我們將攜手邁向和平與繁榮」。