川普私下談話曝光　川習會可能持續4小時「美中都會滿意」

▲美國總統川普30日在南韓釜山與中國國家主席習近平會晤。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

川習會30日在南韓釜山正式登場，兩人見面握手致意，美國總統川普表示，很高興再度見到中國國家主席習近平。就在29日南韓晚宴，川普透露這場美中峰會將持續3至4小時，也樂觀表示雙方將達成非常滿意成果。

福斯新聞報導，川普29日在南韓總統李在明主辦的晚宴上入席時，被現場麥克風意外捕捉到相關談話，提及峰會大約會持續3至4個小時，「我們將會達成對中國、對美國都非常滿意的成果，我想會有很好的會談。」

▲這次會晤是川普第二任期內兩國領導人的首次面對面會談。川習會。（圖／路透）

CNN指出，這次會晤是川普第二任期內兩國領導人的首次面對面會談，為川普這趟為期5天、造訪3個亞洲國家的海外行程劃上句號。外界對兩位領導人寄予厚望，希望他們在會談中能穩定兩國之間緊張的關係。

在過去數個月以來，全球經濟受到不斷升級的關稅、出口管制以及其他懲罰措施衝擊從高科技產品到遠洋航運等多個領域。

川普與習近平眼前的談判桌上有一系列棘手議題，包括關稅與貿易失衡、中國對稀土的全面出口管制、美國限制中國獲取美國高科技技術，以及中國在非法芬太尼（Fentanyl）貿易中的角色。另外，中國購買美國大豆、TikTok在美國的未來、俄烏戰爭、台灣議題等，也可能成為川習會談及的焦點之一。