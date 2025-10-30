快訊／細節曝光！　習近平面告川普：中美不應陷入相互報復的惡性循環

▲美國總統川普30日與大陸國家主席習近平會晤。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸國家主席習近平今（30）日中午在韓國釜山金海空軍基地與美國總統川普舉行會晤。據新華社報導，會晤歷時約1小時40分鐘。習近平當面告訴川普「對話比對抗好」，並強調經貿不應成為中美關係的絆腳石和衝突點，雙方也不應陷入相互報復的惡性循環。

習近平在會晤中表示，中美關係在兩人共同引領下，保持總體穩定。兩國做夥伴、做朋友，這是歷史的啟示，也是現實的需要。兩國國情不同，難免有一些分歧，作為世界前兩大經濟體，時而也會有摩擦，這很正常。

「面對風浪和挑戰，兩國元首作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前行」，習近平說，他願繼續同川普總統一道，為中美關係打下一個穩固的基礎，也為兩國各自發展營造良好的環境。

習近平指出，兩國經貿團隊就重要經貿問題深入交換意見，形成了解決問題的共識。雙方團隊要盡快細化和敲定後續工作，將共識維護好、落實好，以實實在在的成果，給中美兩國和世界經濟吃下一顆「定心丸」。

「中美經貿關係近期經歷曲折，也給雙方帶來一些啟示。經貿應該繼續成為中美關係的壓艙石和推進器，而不是絆腳石和衝突點」，習近平強調，雙方應該算大帳，多看合作帶來的長遠利益，而不應陷入相互報復的惡性循環。雙方團隊可以繼續本著平等、尊重、互惠的原則談下去，不斷壓縮問題清單，拉長合作清單。

習近平強調，對話比對抗好。中美之間各管道各層級應該保持溝通，增進了解。兩國在打擊非法移民和電信詐騙、反洗錢、人工智慧、應對傳染疾病等領域合作前景良好，對口部門應該加強對話交流，開展互利合作。中美在地區和國際舞台也應該良性互動。

「當今世界還有很多難題，中國和美國可以共同展現大國擔當，攜手多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事」，習近平表示，明年，中國將擔任亞太經濟合作組織東道主，美國將主辦二十國集團峰會。他說，雙方可以相互支持，爭取兩場峰會都取得積極成果，為促進世界經濟增長、完善全球經濟治理作出貢獻。

據新華社引述，川普表示，很榮幸與習近平主席會面。他稱，「中國是偉大國家，習主席是受人尊敬的偉大領導人，也是我多年的好朋友，我們相處非常愉快」。川普表示，美中關係一直很好，將來會更好，希望中國和美國的未來都更加美好。

「中國是美國最大的夥伴，兩國攜手可以在世界上做成很多大事，未來美中合作會取得更大成就」，川普說，中國將舉辦2026年亞太經濟合作組織領導人非正式會議，美國將舉辦二十國集團峰會，樂見雙方取得成功。

據報導，中美元首同意加強雙方在經貿、能源等領域合作，促進人文交流；同意保持經常性交往。川普期待明年早些時候訪問中國，邀請習近平主席訪問美國。

中美雙方各有7名代表參與此次會晤。大陸方面，習近平攜中央辦公廳主任（實際幕僚長）蔡奇、外交部長王毅、外交部副部長馬朝旭、國務院副總理何立峰、商務部長王文濤以及發改委主任鄭柵潔一同出席。

美國方面，川普攜國務卿盧比歐（Marco Rubio）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）、財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles），以及美國駐大陸大使龐德偉（David Perdue）一同出席。

▲▼川習會歷時1小時40分（上圖）；會談結束後，兩人再度握手（下圖）。（圖／路透）