國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普返美留下巨大遺憾！嘆「無法見金正恩一面」　盼達成最後心願

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像）

▲美國總統川普。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普今（30）日在結束與中國國家主席習近平的會談後，搭乘空軍一號專機離開南韓釜山。搭機返美時，川普在機上簡短受訪表示，此次訪韓行程過於忙碌且緊湊，無法與北韓（朝鮮）最高領導人金正恩會面，但強調自己仍希望北韓能致力達成無核化，承諾「會再回來與金正恩會面」。

根據《韓聯社》、《路透社》，川普在結束與習近平的會談後，在空軍一號上回應記者提問時表示，他此次亞洲行的主要目的是出席南韓慶州舉行的亞太經合會（APEC）會議以及與習近平的峰會，因太過忙碌而導致「無法與金正恩對話」。他坦言，如果此行與金正恩會面，「在這樣重要的美中會談背景下，可能被視為對習近平主席的不敬」。

川普補充說明，與習近平的會談是他此次亞洲行最重要的核心任務。他接著表示，「我會再回來，會為了金正恩的事再次出訪亞洲。」此番言論被視為他釋出願意重啟美國與北韓接觸談判的訊號。

對於媒體詢問若與金正恩見面時希望談論哪些議題，川普回應道，「我和金正恩一直保持良好關係。」他還提到，若2016年美國總統大選結果不同、由前國務卿希拉蕊•柯林頓（Hillary Clinton）當選，「我認為韓半島（朝鮮半島）可能早已爆發一場大規模戰爭，那會是非常可怕的局面。」

據悉，川普曾3度與金正恩會晤，分別於2018年新加坡、2019年越南河內及同年6月在板門店共同跨越軍事分界線，締造歷史性畫面。此次外界原先推測他可能趁訪韓期間安排「第4次川金會」，但最終並未成行。

川普此次亞洲行歷時約一週，先後造訪馬來西亞、日本與南韓三國，行程緊湊且聚焦經貿與地緣政治議題。雖未與金正恩直接對話，但他再次釋出「願意見面」的意願。

10/28 全台詐欺最新數據

川普返美留下巨大遺憾！嘆「無法見金正恩一面」　盼達成最後心願

日韓要聞北美要聞川普金正恩川習會北韓朝鮮板門店無核化

