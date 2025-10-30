「川習會」5亮點一次看！　川普親揭成果：滿分10分打12分

▲ 川習在會談結束後握手。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普與中國國家主席習近平30日在南韓釜山舉行時隔6年的「川習會」，會後隨即登上空軍一號返美，並在機上向媒體說明成果。他大讚這場會談是「滿分10分的12分」，雙方就許多重要問題達成一致，以下請見外媒統整川普談話5項重點。

●互訪行程

川普宣布將於明年4月訪問中國，習近平也會在「那之後的某個時間點」回訪美國，地點可能在華府或佛州棕櫚灘。

●稀土供應

川普稱中國已同意簽署一項為期一年的稀土供應協議。此前中國突然宣布，若稀土產品被用於外國軍隊及半導體產業「雙重用途」，則將禁止出口。

但川普稱，習近平在會中同意持續供應，且預期這項效期一年的協議未來將會續簽，「所有稀土問題都解決了。障礙已經消失，稀土供應不再有任何阻礙。」

●芬太尼關稅

川普表示，習近平將「非常努力阻止」美方指控用於製造芬太尼的化學品流出。美國此前就芬太尼議題對中國商品加徵20%關稅，藉此向北京施壓，而川普今天宣布，這項關稅降至10%且立即生效，使整體對中關稅從57%降至47%。

●晶片合作

川普稱他與習近平討論了中國購買輝達（Nvidia）晶片的議題，但美方更像是「仲裁者或裁判」。當被問及是否允許向中國出售輝達新款Blackwell AI晶片時，川普回答，「我們不是在談Blackwell……但談了很多晶片，對我們來說是好事。」

●烏克蘭與台灣

川普提到，他們確實談及俄羅斯2022年入侵引發的烏克蘭戰爭，並稱美中將合作阻止人員傷亡，但也稱「雙方陷入戰鬥，我想有時候你只能讓他們打，這很瘋狂。」至於中國侵台威脅，川普表示，「其實完全沒談到那個。」

