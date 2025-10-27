台中棄屍案真相曝！兒找不到爸爸竟成白骨　遭同事討1萬狠殺

▲警方今天下午將洪男依法移送台中地檢署。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市霧峰區山區前天（25日）發生棄屍案，當地居民發現1具白骨倒臥在5公尺深邊坡，身上還纏有繩索、膠帶，嚇得趕緊報警。檢警查出死者身份為李姓男子，疑因財務糾紛遭到洪姓男子殺害，洪男在昨晚落網，警方今天（27日）下午將其移送台中地檢署，檢方複訊後認洪男涉犯遺棄屍體及殺人罪嫌，向台中地院聲請羈押禁見。

台中地檢署指出，檢方於26日上午接獲台中市霧峰區新生路有1名男子疑遭殺害棄屍，立即指派檢察官謝孟芳成立專案小組，指揮台中市霧峰警分局蒐證調查，確認死者身份為49歲李姓男子。

檢警調查，李男與31歲洪男為同事關係，洪男於9月14日邀約李男一同開車至霧峰區新生路商討還款事宜，期間發生衝突，洪男竟持繩索與膠帶，將李男綑綁殺害後棄屍。

▲李男被棄屍在霧峰山區。（圖／記者白珈陽攝）



據了解，李男遭洪男殺害後，與李同住的兒子發現父親失蹤，9月下旬曾向警方報案請求協尋；另外，李與洪之間的債務僅約1萬元左右，未料洪竟狠下毒手，事隔1個多月，李男遺體被發現時已腐爛嚴重，上半身留有部分衣物，頭部、軀幹均僅剩白骨，而下半身疑因有褲子保護，腿部保留較完整，遺體上還纏繞繩索以及膠帶。

專案小組昨日深夜11時許，將洪男拘捕到案，今天檢察官會同法醫相驗後，決定擇日解剖，以釐清確切死因。檢察官複訊後，認洪男涉犯遺棄遺體、殺人罪嫌疑重大，其中殺人罪為本刑5年以上有期徒刑之重罪，加上洪沒有固定居所，有逃亡、串滅證之虞，晚間向法院聲請羈押禁見。