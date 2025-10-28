　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

只為1萬元！男誘殺同事棄屍山區「纏滿膠帶繩索」　遭法官收押

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方27日下午將洪男依法移送台中地檢署。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽、葉品辰／台中報導

台中市霧峰區山區25日驚傳驚悚棄屍案，民眾在5公尺深的邊坡發現一具被繩索、膠帶纏住的白骨遺體，嚇得趕緊報警。檢警循線查出死者為49歲李姓男子，疑因債務糾紛遭31歲洪姓同事殺害後棄屍。洪男昨（27）日遭警方拘捕到案，經檢方複訊後認定涉犯殺人及遺棄屍體罪嫌重大，晚間向法院聲押，台中地院審酌後裁定羈押，但未禁見。

警方指出，遺體被發現時已腐爛成白骨，上半身僅殘留衣物，頭部及軀幹皆化為骨骸，唯獨下半身因褲子包覆仍保存較完整，現場仍可見繩索、膠帶纏繞。檢警調查發現，李男與洪男為同事，洪男因不滿李男欠1萬元未還，於9月14日約李男至霧峰區新生路討論還款，兩人在車上發生爭執，洪男竟持繩索、膠帶將對方綑綁致死後棄屍。

▲台中霧峰山區驚見白骨，凶嫌落網了。（圖／記者白珈陽攝，下同）

▲李男被棄屍在霧峰山區。（圖／記者白珈陽攝）

李男遭殺害後，兒子因為找不到他，報案協尋近一個月，直到日前才在山區尋獲遺體。專案小組前日深夜11時許拘捕洪男到案，檢察官昨日會同法醫相驗後，將擇期解剖釐清確切死因。檢察官複訊後，認洪男涉犯遺棄遺體、殺人罪嫌疑重大，其中殺人罪為本刑5年以上有期徒刑之重罪，且洪沒有固定居所，有逃亡、串滅證之虞，晚間向法院聲請羈押禁見，台中地院審酌後裁定羈押、未禁見。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股新增「2千金」！　兩檔刷新歷史天價
快訊／台中某校高中生3樓墜落　口鼻出血搶救
快訊／4縣市大雨特報　下到深夜
成功高中大停電！　緊急改遠距上課
快訊／記憶體股帶量衝！　2檔亮燈漲停
快訊／大谷翔平再敲長打！　道奇4：4扳平戰局
快訊／大陸公安對沈伯洋立案偵查！
快訊／超哥狠揍Toyz　最終判決出爐
台日鮮奶美味PK！　22款盲測研究出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

勾人妻車上親熱！小王慘被膠帶凌虐...死前終認錯　綠夫輕判5年

快訊／台中某校高中生3樓墜地　口鼻出血骨折緊急送醫

性騷女學生2年！國小校長遭解聘終身不得回任　提告嘉縣府被駁回

鄉長涉光電弊案還想赴日考察5天　「報告是廠商寫的」法官打臉

火燒船8人跳海！船長兒馳援與死神搶命　見他平安歸來妻女淚擁

快訊／超派鐵拳狠揍Toyz　超哥二審仍判6月全案定讞

只為1萬元！男誘殺同事棄屍山區「纏滿膠帶繩索」　遭法官收押

快訊／北車大廳公然性侵外籍女　通緝犯態度惡劣起訴求刑重判7年

快訊／台南銀樓「13兩黃金」遭搶！搶匪落網拒配合　黃金下落不明

宮鬥被解雇！　前主播怒告TVBS求償百萬

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

湘荷太喜歡跟多慧姐姐玩　分別時委屈噘嘴：我捨不得

勾人妻車上親熱！小王慘被膠帶凌虐...死前終認錯　綠夫輕判5年

快訊／台中某校高中生3樓墜地　口鼻出血骨折緊急送醫

性騷女學生2年！國小校長遭解聘終身不得回任　提告嘉縣府被駁回

鄉長涉光電弊案還想赴日考察5天　「報告是廠商寫的」法官打臉

火燒船8人跳海！船長兒馳援與死神搶命　見他平安歸來妻女淚擁

快訊／超派鐵拳狠揍Toyz　超哥二審仍判6月全案定讞

只為1萬元！男誘殺同事棄屍山區「纏滿膠帶繩索」　遭法官收押

快訊／北車大廳公然性侵外籍女　通緝犯態度惡劣起訴求刑重判7年

快訊／台南銀樓「13兩黃金」遭搶！搶匪落網拒配合　黃金下落不明

宮鬥被解雇！　前主播怒告TVBS求償百萬

不是怕優先席糾紛！北捷車廂「椅子立柱不見」　新措施一票讚

于朦朧12年好友遭點名是共犯！被挖曾與范世錡組團　他心寒怒發聲

勾人妻車上親熱！小王慘被膠帶凌虐...死前終認錯　綠夫輕判5年

王毅與盧比歐通話　學者：川習會或達成「階段性解決方案」

黑豹旗／北部雨勢攪局！重新、中山棒球場今日賽事確定延期

快訊／台中某校高中生3樓墜地　口鼻出血骨折緊急送醫

38歲女星懷孕了！結婚下月秒做人成功　老公IG全是放閃照

遭中國公安立案偵查涉嫌分裂國家　沈伯洋沒在怕：想用治外法權威嚇

邱議瑩搧耳光遭判拘役10天　羅智強：很欣慰她成為有前科的人

台積電挑戰歷史新高　「高含積」ETF單周漲幅前10名一表看

【感動全車】身障婦雨中爬行搭公車 超暖司機抱她上下車

社會熱門新聞

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

獨／知名連鎖甜品執行長涉詐百萬遭起訴！

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

即／現場狀況曝！18歲女高捷落軌被撞死

準新郎婚禮完失聯！未婚妻隔年才知他已當爹

3閃兵藝人稱遭首腦恐嚇　法官靈魂拷問

宮鬥被解雇！　前主播怒告TVBS求償百萬

即／閃兵團驚見大咖富公子！宏泰掌門人之子認罪盼緩刑

即／超派鐵拳狠揍Toyz　超哥二審判決出爐

張峻踹傅崐萁桌子！　科技專家揭前科：流氓對付流氓剛好而已

養樂多「傳家寶」無償借展　疑被摔壞求償敗訴

他答應給168萬聘金婚後卻裝死　岳父怒告

高中生遭司機爆打滿臉血！家長曝出現睡眠障礙

更多熱門

相關新聞

綠美圖、會展中心都開了　水湳「又貴又大」地上權仍流標

綠美圖、會展中心都開了　水湳「又貴又大」地上權仍流標

位於台中市西屯區水湳經貿園區核心地段、備受矚目的6、8地號土地，今（28）日開標無人投標，這已是該地段土地連續2次流標。儘管地點緊鄰水湳會展中心、綠美圖與中央公園，具備完整建設題材，但市場仍因地價高、開發條件嚴苛與市場氛圍保守而望之卻步。

準新郎婚禮完失聯！未婚妻隔年才知他已當爹

準新郎婚禮完失聯！未婚妻隔年才知他已當爹

常春藤高中引導學生展現「看不見的能力」

常春藤高中引導學生展現「看不見的能力」

白骨棄屍案惡男檢方聲押禁見

白骨棄屍案惡男檢方聲押禁見

中檢傳豬農父子等4人調查　關鍵獸醫佐疑在國外

中檢傳豬農父子等4人調查　關鍵獸醫佐疑在國外

關鍵字：

台中霧峰棄屍殺人欠債羈押

讀者迴響

熱門新聞

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

《影后》女星爆難搞5事蹟！

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

丫頭退股手搖「不要對我尖叫」2年還沒拿到錢

獨／知名連鎖甜品執行長涉詐百萬遭起訴！

怪物梅麗莎爆發　牙買加大規模強制疏散

一覺醒來濕又冷！大雨特報再發

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

KK園區大崩逃！上千人「跳河求生」畫面瘋傳

下波更強變冷　溜滑梯降溫探18°C

玉山金晚間發布重訊！

即／現場狀況曝！18歲女高捷落軌被撞死

平野惠一賽後完整20分鐘問答！

更多

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面