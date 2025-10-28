只為1萬元！男誘殺同事棄屍山區「纏滿膠帶繩索」　遭法官收押

▲警方27日下午將洪男依法移送台中地檢署。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽、葉品辰／台中報導

台中市霧峰區山區25日驚傳驚悚棄屍案，民眾在5公尺深的邊坡發現一具被繩索、膠帶纏住的白骨遺體，嚇得趕緊報警。檢警循線查出死者為49歲李姓男子，疑因債務糾紛遭31歲洪姓同事殺害後棄屍。洪男昨（27）日遭警方拘捕到案，經檢方複訊後認定涉犯殺人及遺棄屍體罪嫌重大，晚間向法院聲押，台中地院審酌後裁定羈押，但未禁見。

警方指出，遺體被發現時已腐爛成白骨，上半身僅殘留衣物，頭部及軀幹皆化為骨骸，唯獨下半身因褲子包覆仍保存較完整，現場仍可見繩索、膠帶纏繞。檢警調查發現，李男與洪男為同事，洪男因不滿李男欠1萬元未還，於9月14日約李男至霧峰區新生路討論還款，兩人在車上發生爭執，洪男竟持繩索、膠帶將對方綑綁致死後棄屍。

▲李男被棄屍在霧峰山區。（圖／記者白珈陽攝）

李男遭殺害後，兒子因為找不到他，報案協尋近一個月，直到日前才在山區尋獲遺體。專案小組前日深夜11時許拘捕洪男到案，檢察官昨日會同法醫相驗後，將擇期解剖釐清確切死因。檢察官複訊後，認洪男涉犯遺棄遺體、殺人罪嫌疑重大，其中殺人罪為本刑5年以上有期徒刑之重罪，且洪沒有固定居所，有逃亡、串滅證之虞，晚間向法院聲請羈押禁見，台中地院審酌後裁定羈押、未禁見。