殘殺懷孕女友「剖腹取嬰」又焚屍！　大馬恐怖男子上訴求逃死

▲艾曼殘殺懷孕女友與其腹中胎兒，如今上訴希望逃過死刑。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

馬來西亞雪蘭莪州一名男子殘殺懷孕女友，甚至剖腹取出其胎兒，最後再焚屍滅跡，手段凶殘至極。他今年10月15日被判處死刑，但20日透過律師提出上訴，希望能夠逃過一死。

《光明日報》、《新海峽時報》（New Straits Times）等馬媒引述起訴書報導，2023年5月22日，凶嫌艾曼（Fakrul Aiman）用木棍打暈女友，再持刀攻擊其頸腹部致死，剖腹取出4個多月的胎兒後，將遺體運至油棕園焚燒，隔日又重返現場二度縱火，未料濃煙引起路人注意，才讓案情曝光。

Fakrul Aiman Sajali Sentenced To Death For Murdering & Burning His Pregnant Girlfriend



The 22-year-old had earlier changed his plea from not guilty to guilty.https://t.co/ofxyflOMSH — SAYS (@saysdotcom) October 16, 2025

法醫解剖報告顯示，死者幾乎全身遭到燒灼，腹部撕裂、臟器外露，18周大的胎兒不知所蹤。檢方指出，案發原因疑似是21歲死者意圖公開2人婚外情及她懷孕的事實，身為有婦之夫的艾曼為了掩飾一切而痛下殺手。

法官在15日的量刑判決中指出，此案性質極其殘忍而且經過預謀，罪行嚴重程度遠超過一般衝動殺人，「不僅奪走了被害人的性命，連同腹中18周大的無辜胎兒也一併消失。」

艾曼落網後始終堅持清白，直到今年9月底才改口認罪，20日提出上訴試圖逆轉死刑判決。他的辯護律師曾在法庭上宣稱，DNA檢測結果顯示，死者腹中胎兒並非被告親生，質疑當事人遭到陷害。