社會 社會焦點 保障人權

「自認是父親死而復生」性侵母　新北男判入院監護1年半

▲男人,悲傷,沮喪,難過,傷心。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子未按時服藥，竟發作性侵母親。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

新北男子阿明(化名)因罹患情感性思覺失調症等疾病，又未按時服藥，導致病情惡化，竟妄想自己是過世的父親復活，於凌晨間在家性侵母親。全案經新北地院審理，法官認為阿明必須確保持續性治療，否則將對他自身與社區安全構成風險，判他入院監護1年6月。可上訴。

判決指出，阿明領有身心障礙證，從2014年就住院治療多次，出現妄想、幻聽等症狀，2023年底阿明開始沒有規律服藥，隔年狀況更不穩定，狂刷卡至少70萬元買禮物給女生，還發生駕車自撞、性騷擾等魯莽舉動。

去年6月17日，阿明病情急遽惡化，凌晨先因與母親信仰歧見，在家中砸毀物品，遭強制住院，接著阿明在急診室拒絕治療，辱罵醫護人員後離去，徹夜未眠一路步行回家，18日中午過後，阿明與母親會面並前往泡湯，接著母親先行返家。

阿明獨自坐著捷運，突然覺得自己是父親死而復生，接連發展出一系列嚴重妄想，認為母親是妻子、直播主，回家後又覺得母親是聖靈，妄想母親背叛信仰，隨即打了母親一巴掌，要求她與自己性交。

母親驚慌表示兩人是母子，但阿明完全聽不進去，自認是父親與妻子性交，性侵母親得逞，接著阿明又把母親當成直播主互動，直到母親案發後逃離，阿明仍繼續沉浸在自己的妄想中。同月22日，阿明又在陌生人家中脫光衣服，堅稱聽到屋主威脅要拿刀砍他，再度遭強制送醫。

全案經新北地院審理，法官判定阿明如果不能確保持續性治療，將對自身與社區安全構成風險，且在案發後，母親身心受創，家人也因而與阿明決裂，阿明缺乏家庭支持，若不慎發生未按時服藥的狀況，顯有再犯及危害他人與公共安全之虞，有施以監護處分之必要，判他入院監護1年6月。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

