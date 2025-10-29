竹市陽光國小通學步道完工　行人友善再升級

▲邱臣遠代理市長視察通學步道完工情形。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府積極落實市長高虹安擘劃的「新竹好學、安心通學」教育願景，推動全市各校通學步道改善計畫。陽光國小「通學步道暨周邊人行安全改善工程」已於日前全面完工，工程範圍涵蓋明湖路、南大路575巷及南大路567巷33弄，總長度約520公尺，代理市長邱臣遠今(29)日前往視察表示，嶄新的步道為一條兼具安全、美感的人本通學廊道，要讓學童上學更加安心、家長更加放心。

邱臣遠表示，陽光國小周邊是通往科學園區的重要道路，長期人車混行，市府積極爭取中央經費，並透過工務處、交通處、台電公司及學校協力合作，終於完成這項指標性工程。完工後的通學動線不僅讓學童行走更安全、家長接送更便利，也改善周邊交通秩序，落實「安心通學」的政策目標，打造宜居友善的學習城市。

教育處表示，陽光國小位於車流繁忙的明湖路，周邊巷道狹窄且人車爭道情況嚴重，上下學尖峰時段交通壅塞問題長期困擾居民與家長。通學步道規劃透過電桿地下化、拓寬巷道、增設接送區及人行道改善，完整串聯校園周邊人行動線，為親師生與社區民眾打造安全友善的步行環境。

教育處指出，此次工程總經費達新臺幣2,069萬元（中央補助1,640萬元、市府自籌429萬元），內容包括明湖路及南大路575巷電桿地下化、拆除南大路575巷圍牆讓出校地拓寬道路、移除人行道紅磚座椅與移植部分植栽擴大通行空間、於南大路567巷33弄新設家長接送區，並規劃行穿線及標線型人行道，全面提升通學安全及步行舒適度。

陽光國小校長蕭輝勲表示，此次工程大幅改善學校周邊人車爭道問題，學生上下學更安全，沿途景觀也更友善舒適，讓校園與社區融合為安全、人本的生活空間。

教育處表示，陽光國小的通學步道是市府與學校共同努力的成果，工程完工後提供學生、家長及社區居民安全、舒適、友善的步行空間，提升家長對孩子通學安全的信任感。未來市府也將持續盤點各校通學環境需求，推動校園周邊步行空間優化，打造一座讓孩子安心學習、家長放心送學、居民開心共享的宜居城市。