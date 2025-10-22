　
地方焦點

富禮國中射箭館及操場啟用　展現香山教育新風貌

▲新竹市富禮國中射箭館暨操場正式啟用！新竹市政府今(22)日舉辦啟用典禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市富禮國中射箭館暨操場正式啟用！新竹市政府今(22)日舉辦啟用典禮，由代理市長邱臣遠主持，教育處代理處長張品珊、工務處長陳明錚、校方、家長會、多位新竹市議會市議員及地方里長共同出席，與奧運射箭銅牌國手林詩嘉及全校師生一同持弓射箭，象徵富禮國中在「安居科技城、幸福真永遠」的願景下，邁向重要教育里程碑。

邱臣遠表示，富禮國中自民國78年創校以來，深耕香山地區，迄今已有37年歷史，兼具「體育發展」與「玻璃藝術」的在地特色，是竹市推動多元教育的典範。此次射箭館與操場完工啟用，不僅提升學生運動與訓練品質，更象徵竹市持續朝「運動城市、永續校園」，具體實踐市長高虹安上任後推動的「新竹好學」教育理念。

教育處表示，在市長高虹安的大力支持之下，富禮國中操場整建工程於113年12月底正式動工，並於114年10月竣工啟用。市府全額自籌經費新台幣1,900萬元，全面翻新運動跑道與周邊設施，採用全天候PU跑道與生態綠化設計，兼顧運動安全與環境永續，提供師生更優質的運動場域，也象徵市府對教育建設與學生健康的長期承諾。

教育處指出，富禮國中射箭館工程因營建市場變動及物價上漲，歷經6次流標、2次檢討，高市長上任後立即指示市府團隊依據當前市場物價水準，調整合理經費與預算編列，並全面檢討設計圖說與預算書內容，積極進行邀標。經各方努力後，工程於112年9月7日順利決標，同年10月12日在高市長主持下動土開工，總經費新台幣9,723萬元，歷時2年的努力，終於正式完工啟用，場館設施完善，符合國際射箭安全標準，將為竹市射箭運動注入全新能量，成為學生培訓及城市運動發展的重要基地。

教育處說明，富禮國中以「富禮玻光耀香山，多元體育創非凡」為願景，結合學校原有的玻璃藝術課程與射箭、田徑、籃球等體育專長，發展出兼具藝術美感與體育精神的校園文化。此次兩項新建工程的完成，不僅完善校園設施，也象徵富禮邁向「美感環境、專業體育、在地連結」三軌並進的教育新階段，呼應高市長「新竹好學、學在幸福」的施政理念，打造每一位孩子都能快樂學習、安心成長的優質校園。

教育處指出，富禮國中位於香山地區，市府持續推動教育建設與公共工程，讓孩子在科技城市中仍能「安心學習、快樂成長」，並以「安居科技城，幸福真永遠」為願景，落實新竹成為宜學、宜居、宜運動的幸福城市。

工務處補充，富禮國中射箭館與操場工程自規劃階段即兼顧安全、專業與校園整體環境，設計理念不僅著眼於新建量體的增設，更深層思考如何與既有校舍、操場形成良性對話與平衡。設計團隊以「鬆弛校園關係(Rebalance Campus)」為主軸，正視射箭館加入後對校園動、靜態空間比例所產生的變化。富禮校園原本具明確的分區性，教學大樓屬靜態、操場屬動態，而射箭館的導入正好位於兩者之間。設計師的思考重點並非僅是「加一座館舍」，而是如何讓新結構的介入能夠鬆弛整體校園的空間關係，成為串連靜與動、學習與運動之間的柔性節點。

工務處提到，射箭館採用永續與模矩化構造(Sustainable and Modular Structure)理念，主體以木構系統打造，並使用集成材作為主要構件，透過SE工法(Structure Engineering System)緊密連結柱梁，形成可替換、可維修的模矩結構系統，不僅兼具耐震與耐風性能，也為未來的維護留有彈性空間。設計團隊期望此建築在三十年後仍可依需求進行單元更新，持續回應教育現場的變化，展現永續建築精神。

市府表示，射箭館與操場的啟用，代表富禮國中邁入全新階段，未來市府也將秉持市長高虹安的施政願景持續優化校園環境，完善各級學校體育設施，打造安全、舒適且具有教育延展性的學習空間，為學子營造結合美感、永續與功能的運動與學習環境。

10/21 全台詐欺最新數據

