地方 地方焦點

竹市第四屆青委會啟動　攜手青年共創有感市政

▲竹市第四屆青委會大合照。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

青年公共參與展現強大動能！新竹市政府昨(21)日召開今年青年事務委員會第二次大會，此次是第四屆青年委員的首次大會，新竹市代理市長邱臣遠率領市府團隊親自出席，肯定第四屆28位青年委員積極投入與踴躍提案，展現青年的行動力與公共參與熱忱。邱臣遠強調，市府將與青年並肩同行，持續傾聽、回應與實踐大家的建言。

邱臣遠表示，「青年是城市發展最重要的動力！」市府自第三屆青委會起推動三大制度改革，放寬青年年齡至40歲、擴增青年代表人數比例與提升會議頻率，第四屆更進一步推出四項創新，包含優化工作小組分工，強化議題專業性、擴大市府局處參與，從過往9個局處增加到13個，涵蓋市府六成以上單位、提供青委多元參與市政管道，並首設青年顧問，持續優化青委提案制度及管考流程；青發中心今年上線之官網，同步公開歷屆青年委員提案進度與委員資料，讓市政參與更透明、成果更能被看見。

邱臣遠指出，市府致力打造具有特色的青年公共參與品牌，持續辦理多元交流與實務活動，為深化青年委員對公共事務的認識與參與，市府積極辦理多項創新活動，包括：全國首創桃竹竹苗青年交流活動、青年國際交流赴新加坡、新竹政策黑客松、市政走讀、工作坊、外縣市交流、公共參與研習營、志工培訓等，青委透過多元參與，可以了解從政策擬定、地方產業認識、跨域合作與實務操作，培育青年公共影響力。

勞青處說明，第四屆青年委員首次會期就積極提出15項提案，涵蓋幼兒托育、在地文化認同、交通安全、資安防詐等面向，透過委員會相關會議充分討論及回應，促進市府和青年之間的互動，激發青年創造能量，也為推動城市創新與進步注入活水。

社福安居組青年委員劉安仁提案，以科技執法、防撞設施及騎樓淨空等措施，強化舊城區及巨城商圈人行道安全；市府積極回應，將參酌委員建議，研議標線型人行道及物理隔離設施設置可行性，巨城商圈周邊人行空間持續辦理騎樓空間順平計畫，115年預計規劃巨城周邊車流導引系統以利紓解交通。

宜居永續組青年委員鄭富方提案，竹市公車應實施指差確認以確保市民交通安全；竹市重視市民交通安全，市府在會議上回應，要求客運業者每年辦理2次安全教育訓練，且每月繳交路口停讓指差確認自主稽查報表及行車影像抽查紀錄，未來將在既有基礎上，參酌青年委員意見，研議獎勵制度以促進指差確認落實 。

青發中心補充，今年11月22日至23日將首次舉辦「新竹政策黑客松」，歡迎16至40歲的青年踴躍組隊參與，一起加入青年公共參與的行列，活動報名至10月23日止（報名表：https://reurl.cc/mYXa8A）。更多青年資訊與活動訊息，歡迎追蹤「新竹市政府青年發展讚」臉書粉絲專頁( https://www.facebook.com/YouthHsinchu )。

新竹市

