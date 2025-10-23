　
地方 地方焦點

香山綜合休閒運動館營運滿月　落實竹市一區一運動中心目標

▲新竹市代理市長邱臣遠今(23)日前往現場視察。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市代理市長邱臣遠今(23)日前往現場視察。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府斥資新台幣4億2,000萬元打造的「香山綜合休閒運動館」，於今(114)年2月完工後，自8月26日開放試營運15天，並於9月19日正式營運，象徵竹市「一區一運動中心」政策完成最後一塊拼圖。正式營運滿一個月後，新竹市代理市長邱臣遠今(23)日前往現場視察，期勉營運團隊持續滾動式檢討與優化服務，讓市民享有安全、包容又便利的運動環境。

邱臣遠表示，市府長期致力推動全民運動與運動平權，積極建設與改善運動場館，打造健康宜居的運動城市。近年隨著人口成長與運動需求提升，市府為滿足市民多元運動需求，自籌經費並爭取中央補助，興建「香山綜合休閒運動館」，於今年2月完工、8月底開始試營運、9月正式營運，實現「一區一運動中心」政策目標，落實市長高虹安「健康安心」的城市願景。

邱臣遠說明，運動館自8月26日至9月9日試營運期間服務逾8,400人次，9月19日正式啟用至今滿一個月，使用人次已近2萬。未來將持續提升使用率，並透過全民促參法委託專業廠商營運7年，市府將加強督導，確保館舍管理貼近市民需求。而館內也導入AI溺水偵測系統、配置合格救生員，提供安全、舒適的運動環境。他強調，竹市近年體育表現亮眼，榮獲《天下雜誌》評選為「運動國手培育之都」，優秀選手如奧運銅牌陳念琴、棒球好手郭俊麟及富禮國中射箭隊等，皆為城市爭光。市府將持續推動全民運動政策，打造全齡共享的運動友善城市。

運動部全民運動署長房瑞文表示，前體育署原核定補助1.4億元，當時總經費約2億多元，但隨著原物料價格上漲，工程總經費提高至4.2億元。感謝竹市府及市議會的全力支持，讓香山綜合休閒運動館順利完工啟用，提供市民優質的運動環境。竹市過去連續三年榮獲前體育署「運動愛台灣」績優縣市肯定，展現地方推動體育發展的卓越成果，期盼未來市府及OT營運團隊持續配合全民運動署政策，共同推動全民運動風氣。

教育處說明，香山綜合休閒運動館為一座地下1層、地上2層的智慧綠能鋼構建築，館內設施包含B1停車場、室內游泳池（含兒童池）、Spa池、蒸氣室、烤箱、體適能中心、韻律教室與多功能教室等，提供全年齡層多元化的運動選擇。

教育處補充，香山綜合休閒運動館依《促進民間參與公共建設法》委託專業團隊經營管理，期盼藉由民間專業能量提升服務品質，帶動香山區運動風氣，讓更多市民在舒適環境中培養運動習慣，打造全民健康新生活。

