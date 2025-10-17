風城野營祭「青青番外篇」19號登場　野餐、聽音樂、賞星空電影

▲風城野營祭「青青番外篇」！邀市民野餐、聽交響樂、賞星空電影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市城市野營品牌「風城野營祭」再度歸來！2025年秋季特別推出「青青番外篇」，將於10月19日在香山區青青草原登場。城銷處表示，此次活動以「音樂、野餐與星空」為主題，從下午到夜晚打造屬於風城限定的草地慶典，邀請市民與旅客重回草地，共同享受一場融合自然與藝文的秋日野營饗宴。

新竹市代理市長邱臣遠指出，市府致力於提升市民的休閒生活品質，此次活動旨在活化多年未舉辦大型活動的青青草原，期望提供市民一處兼具自然探索與文化活動的戶外休憩場所。活動規劃了四大主題區，讓每一個年齡層的民眾，都能依興趣探索、體驗，鼓勵市民及旅客闔家出遊，一同找回最放鬆的生活節奏。

邱臣遠說明，「風城野營祭-青青番外篇」不僅是單純的野餐，更是一場具備教育意義的藝文體驗，這次活動的核心亮點「星光舞台」特別邀請了 HSO 新竹市立交響樂團，現場演出多首迪士尼經典音樂組曲，音樂會後並有經典動畫電影壓軸。市府希望透過這場免費的秋日饗宴，讓市民朋友在綠意盎然的草原上，享受專業級的音樂與視覺藝術，共同創造獨一無二的風城週末回憶。

城銷處說明，活動將於10月19日14時正式開場，鎖定親子族群為活動揭開序幕。率先登場的「魔幻樂園」與「草原探險」兩大區域主打親子互動節目，包含「互動泡泡秀」、「氣球米妮秀」、「魔術互動秀」以及大型氣墊樂園與草地遊戲，鼓勵孩童盡情奔跑、探索，釋放滿滿能量。

接著，「星光舞台」的藝文饗宴將於下午3時30分開幕後接棒登場，交響樂團將在舞台演奏耳熟能詳的迪士尼經典音樂，包括〈小美人魚〉、〈阿拉丁〉、〈冰雪奇緣〉等家喻戶曉的旋律，營造夢幻浪漫的草地午後。隨著夜幕降臨，星空電影院將播放經典動畫電影《獅子王 The Lion King》，讓觀眾在星光與草香中，感受音樂與光影交織的感動時刻。同時，「森森市集」也將從下午2時一路延續至晚間7時30分，集結在地美食、文創品牌與手作選品，鼓勵民眾可攜帶野餐墊與親友同樂，在草地上享受悠閒午後時光。

城銷處補充，活動採自由入座制，民眾可自行攜帶野餐用具，活動現場亦提供野餐道具借用服務。如遇天候不佳，活動將視情況公告延期或取消。

此外，活動特別規劃免費接駁專車服務，便利民眾往返會場。接駁車將於10月19日13時至20時30分提供服務，每15分鐘一班，共設兩條路線：

路線一、三姓橋車站 ⇄ 青青草原：供搭乘火車及公車的民眾轉乘。

路線二、大坪頂停車場 ⇄ 青青草原：提供自行開車民眾轉乘使用，建議將車輛停放於大坪頂停車場後，搭乘接駁車前往活動現場，免除停車不便。

城銷處提醒，活動當日13時至21時將實施交通管制，中華路五段331巷及香村路300巷通往草原路方向之路段禁止汽車進入，僅開放接駁車與機車通行。呼籲民眾多加利用接駁服務，安全、便利地前往青青草原，一同享受秋日草原的悠閒時光。了解更多活動資訊，請至「跟風玩新竹」FB粉絲專頁( https://www.facebook.com/seeinghsinchu )查詢。