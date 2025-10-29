黃仁勳盛讚川普「非常努力MAGA」　仍盼美國技術進入中國市場

▲輝達GTC在華府首度登場，黃仁勳揭示AI展望。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）28日在美國華盛頓GTC DC大會中，公開盛讚美國總統川普「非常努力讓美國再次偉大（MAGA，Make America Great Again）」，強調其能源政策與推動產業回流對美國至關重要；他也主張，美國技術應進入中國，以贏得當地開發者支持，進一步鞏固全球科技主導地位。

黃仁勳宣布，輝達將與諾基亞（Nokia）合作，打造AI驅動的6G通訊基礎建設，並推出新平台「NVIDIA Arc Aerial RAN」。他指出，這將改造5G技術，並助美國重返6G競賽核心。

根據輝達新聞稿，該公司將以每股6.01美元價格，投資諾基亞10億美元（約新台幣305億元），持股達2.9％。黃仁勳表示，這項合作將深化AI與通訊產業整合，加速下一世代網路應用落地。

輝達近期投資不斷，包含9月宣布斥資50億美元（約新台幣1528億元）入股英特爾（Intel），以及與OpenAI達成1000億美元（約新台幣3.25兆元）晶片供應協議。此次又攜美國能源部合作，在美建設7座AI超級電腦，擴大其在國內科學研發領域影響力。

針對政治議題，黃仁勳直言，川普充分理解「能源即國力」的重要性，若非其政策支持，美國恐已陷困境。他強調輝達未來的AI工廠將設於美國，並稱「AI時代已在美國啟動、為全球服務」。

黃仁勳透露，他與川普多次深夜通話，主題圍繞強化美國製造、擴大就業與提升科技標準。他表示，「川普瘋狂工作，就是為了讓美國再次偉大。」

至於美中競爭，黃仁勳提出三項關鍵，美國技術應占全球市場八成、必須贏得全球與中國開發者支持、並在政策上維持技術領先。他強調，「若想在全球勝出，就必須讓中國開發者也願意使用美國技術。」

針對美國晶片出口中國引發的國安疑慮，黃仁勳認為無需過度擔憂，因為兩國軍方早已各用本土技術。他指出，中國每年生產大量晶片，也擁有百分之百中國製造的超級電腦，顯示其已具備自主能力。