國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

赴南韓參與川習會？　黃仁勳預告將宣布「多項重大消息」

▲▼黃仁勳在輝達最新的GTC大會上進行發表 。（圖／路透）

▲美國AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳即將展開韓國行。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳即將展開韓國行，29日在華府被問及行程細節及是否會與中國國家主席習近平見面時，態度保密，僅透露「有很多會議要開，也有很多消息會宣布」，至於出發時間，他僅笑說「會盡早出發」。

輝達於華府舉辦為期3天的GTC技術大會（GPU Technology Conference），這是該活動首次移師美國首都舉行。黃仁勳29日中午發表主題演說，隨後與美國能源部長萊特（Chris Wright）共同接受媒體訪問。外界關注他此行是否與亞洲訪問中的美國總統川普（Donald Trump）或習近平見面。

川普目前正進行亞洲行程，預定29日抵達韓國並會晤黃仁勳，30日則與習近平舉行雙邊會談。對此，黃仁勳被問到是否參與川習會時並未正面回應，只說，「行程非常忙碌，等我到了那裡，你們就會知道。」

他強調，美國政府了解輝達即將宣布的內容，也對美企在全球科技合作上的成果感到驕傲。

根據亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖峰會網站資訊，黃仁勳將於31日以講者身分登台發表演說。不過，對於何時啟程赴韓，他仍未鬆口，僅表示會「儘快動身」。

針對外界關注的美中貿易議題，萊特則表示，中國是經濟與科技大國，雙方雖有歧見，但仍有許多合作空間，他對川習會結果抱持樂觀態度，認為可能促成具體協議，有助於美國與全球經濟發展。

外媒分析，美中作為全球兩大經濟體，雖難在川習會前全面解決分歧，但雙方或將在戰略礦產控制與美國出口管制等議題上取得共識。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前也透露，最新一輪談判已就關稅、稀土、大豆與短影音平台TikTok等議題達成初步共識，為30日的川習會奠定「框架」，屆時川普將親自說明。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

黃仁勳川普習近平輝達南韓APEC日韓要聞北美要聞

