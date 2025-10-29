　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美新創公司研發晶片製造工具　喊話挑戰台積電與ASML

▲▼刻有晶片電路的矽晶圓。（圖／路透）

▲已刻有晶片電路的矽晶圓。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國新創公司Substrate宣稱，已成功研發出一款能與荷蘭艾司摩爾（ASML）最先進曝光機匹敵的晶片製造設備，企圖挑戰ASML與台灣台積電（TSMC）在全球半導體產業的雙強地位。這項技術若能商轉，可能改變美國晶片產業版圖，並牽動全球科技供應鏈。

根據《路透社》報導，Substrate執行長普勞德（James Proud）表示，這款新型曝光工具是公司雄心勃勃計畫的第一步。Substrate的最終目標，是在美國建立一家能生產最先進人工智慧（AI）晶片的代工廠，成為台積電在高階製程領域的直接競爭者。

普勞德強調，他的策略是「以更低成本製造設備，讓晶片生產變得更便宜」，並指出這將有助於美國在半導體製造上重新取得主導權。他說，Substrate目前未直接獲得政府資金，但美國官方對其計畫展現高度興趣，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）更從政府成立以來就持續關注。

這項研發計畫也符合美國總統川普（Donald Trump）的核心政策之一——讓晶片製造業回歸美國。川普政府近期已入股晶片大廠英特爾（Intel），試圖協助這家曾經的龍頭企業追趕台積電的製程腳步。

曝光技術對精度要求極高，目前全球僅ASML能量產極紫外光（EUV）微影設備，該技術能在矽晶圓上高速刻出極細電路圖樣。Substrate宣稱，已開發出一種採用X光的新型微影技術，解析度可媲美ASML的EUV機種，每台造價約4億美元。不過，路透社指出，目前尚無法獨立驗證該技術的真實性。

奧克里奇國家實驗室（Oak Ridge National Laboratory）主任史崔弗（Stephen Streiffer）也盛讚這項嘗試，「這是美國用本土公司奪回市場的機會」，並認為這是具「國家級重要性」的工程。

半導體研究機構SemiAnalysis分析師科奇（Jeff Koch）則分析，Substrate的策略與SpaceX壓低火箭發射成本的模式相似，若成功，將掀起連鎖效應並刺激整體產業創新。「他們堅信微影是必須先攻克的第一關，這一步若成功，未來有潛力取代台積電與ASML。」

然而，要達到這個目標並不容易。開發能與台積電匹敵的製程技術需投入數十億美元，即便是英特爾或三星（Samsung）等巨頭，也仍在努力克服技術瓶頸。目前，一座晶圓廠的建造成本動輒超過150億美元，且需要高度專業技術團隊來維持運作。

若Substrate最終成功，不僅將重塑美國晶片製造版圖，也可能對全球供應鏈產生深遠影響。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
首局就敬遠大谷？「還沒決定」　藍鳥教頭幽默談「大谷條款」撤廢
停車場「雞」情！黑絲OL繳費被公雞猛追　飆髒話狂奔笑翻150
世界大賽今第4戰　大谷翔平「二刀流完全體」出場　
9m88爆「愛上10年好友」章廣辰　包廂行為被目擊
快訊／以巴停火再破裂！　以色列總理下令空襲加薩20死
今重陽節「4生肖易沖煞」　 6禁忌一次看
「北教大王力宏」5天床戰3女　極樂行程全被拍
Energy「閃兵」代價近億元！　他有6代言恐面臨鉅額賠償
台中夫帶砲友回家「激情三人行」21次　他收訊息驚醒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普亞洲行最終站！會李在明聚焦投資分歧　盼重啟「川金會」

黃仁勳盛讚川普「非常努力MAGA」　仍盼美國技術進入中國市場

劉揚偉現身輝達GTC大會　揭鴻海在美多州打造AI設施

以色列控哈瑪斯違約　納坦雅胡下令空襲報復釀20死

美新創公司研發晶片製造工具　喊話挑戰台積電與ASML

赴南韓參與川習會？　黃仁勳預告將宣布「多項重大消息」

股神光環黯淡！波克夏罕見遭降評　分析師直指問題

納坦雅胡下令轟加薩　哈瑪斯暫緩交還人質遺體

美國防部準助理部長：與台日韓合作　強化集體安全

美軍空襲擊沉4艘疑似運毒船　14死

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

川普亞洲行最終站！會李在明聚焦投資分歧　盼重啟「川金會」

黃仁勳盛讚川普「非常努力MAGA」　仍盼美國技術進入中國市場

劉揚偉現身輝達GTC大會　揭鴻海在美多州打造AI設施

以色列控哈瑪斯違約　納坦雅胡下令空襲報復釀20死

美新創公司研發晶片製造工具　喊話挑戰台積電與ASML

赴南韓參與川習會？　黃仁勳預告將宣布「多項重大消息」

股神光環黯淡！波克夏罕見遭降評　分析師直指問題

納坦雅胡下令轟加薩　哈瑪斯暫緩交還人質遺體

美國防部準助理部長：與台日韓合作　強化集體安全

美軍空襲擊沉4艘疑似運毒船　14死

6歲小沂奇蹟重生　佛教界以愛相伴…為她點亮希望之燈

男生不回訊息代表不耐煩？　3個步驟讓你決定下一步

TOYOTA「改款神車休旅」大陸開賣！外觀與台灣、海外同步　折合新台幣43萬

重陽節一招吸吉氣　旺「未來1年好運」人緣桃花

川普亞洲行最終站！會李在明聚焦投資分歧　盼重啟「川金會」

10月29日星座運勢／牡羊人緣爆棚　雙子愛情甜蜜

首局就敬遠大谷？「還沒決定」　藍鳥教頭幽默談「大谷條款」撤廢

情斷電視台大老之子！《模仿犯》女星新歡是歐巴 逛街被猛親全被拍

黃仁勳盛讚川普「非常努力MAGA」　仍盼美國技術進入中國市場

GD重返大巨蛋！西門町房價2晚喊1.6萬　網酸：這就是國旅

【直接開打】彰化單車機車碰撞！　2男當街火爆互推路人看傻

國際熱門新聞

輝達入股諾基亞！　斥資10億美元打造6G平台

憂美靠不住！《經濟學人》曝台灣「B計畫」核心

美股創新高輝達漲近5％　蘋果微軟市值一度破4兆

台大研發「生髮神液」登國際　網：保護台灣

川普宣布今日將會晤黃仁勳

梅麗莎「風王」最強等級登陸牙買加

蘋果市值突破4兆美元

露肩婚紗被嫌「好像沒穿」　19歲新娘羞憤亡

黃仁勳：輝達攜手美能源部　打造7座AI超級電腦

美軍空襲擊沉4艘疑似運毒船　14死

亂世奇人：俄羅斯魔僧與末代沙皇

以控哈瑪斯違約　納坦雅胡下令空襲釀20死

以色列轟加薩　美副總統范斯：停火協議持續有效

怪物梅麗莎爆發　牙買加大規模強制疏散

更多熱門

相關新聞

赴韓參與川習會？　黃仁勳預告宣布多項消息

赴韓參與川習會？　黃仁勳預告宣布多項消息

美國AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳即將展開韓國行，29日在華府被問及行程細節及是否會與中國國家主席習近平見面時，態度保密，僅透露「有很多會議要開，也有很多消息會宣布」，至於出發時間，他僅笑說「會盡早出發」。

股神光環黯淡！波克夏罕見遭降評　分析師直指問題

股神光環黯淡！波克夏罕見遭降評　分析師直指問題

美國防部準助理部長：與台日韓合作　強化集體安全

美國防部準助理部長：與台日韓合作　強化集體安全

美股創新高輝達漲近5％　蘋果微軟市值一度破4兆

美股創新高輝達漲近5％　蘋果微軟市值一度破4兆

梅麗莎「風王」最強等級登陸牙買加

梅麗莎「風王」最強等級登陸牙買加

關鍵字：

美國台積電ASML晶片北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

「北教大王力宏」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！他收訊息驚醒

養樂多「傳家寶」無償借展　疑被摔壞求償敗訴

快訊／今晨18.5℃　4縣市大雨特報

藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

砸2467億買66架戰機全沒到！國防部說明了

獨／6年砸千萬被分手…富商前男友為她「保時捷安太座」！

黑絲OL繳停車費被公雞猛追！飆髒話狂奔畫面曝

遭指「戴大S骨灰項鍊」開唱！　范瑋琪曬律師聲明反擊

即／雨還沒完　4縣市大雨特報再發

LINE「16款免費貼圖」限時下載！胖古人、可愛爛番茄

「北教大王力宏」5天床戰3女　極樂行程全被拍

豬瘟疑雲　中市府深夜回應6大質疑

更多

最夯影音

更多
逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀
鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面