豬瘟場10/10前就有9死豬　農業部：台中市要儘速確認第1例日期

▲豬瘟場10/10前就有9死豬，農業部要求台中市儘速確認第1例死亡豬隻日期。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者許敏溶／台北報導

台中梧棲養豬場確診非洲豬瘟，儘管目前疫調資料是養豬場10月10日有豬隻死亡，但農業部今（28日）指出，10日之前該養豬場已有9隻豬死亡，早在9月4日就有1隻，由於最早豬隻死亡時間，牽涉到是否要擴大往前回追人車與案場的相關資訊，且死亡豬隻數字和化製場三聯單不一致，所以農業部已經請台中市府進行確認第一例豬隻死亡日期。

非洲豬瘟中央災害應變中心農業部防檢署舉行記者會，由防檢署長杜麗華主持。目前農業部針對台中案例場初步疫調報告提出10點缺失，要求台中市政府在今日下午三點前提供疫調報告要進行補正、說明，稍早杜麗華證實，已經收到台中市政府正式報告，會邀請專家者參與討論後再對外說明。

另台中梧棲養豬場確診非洲豬瘟，目前疫調都是從10月10日開始，但防檢署企劃組長林志憲也證實，目前看起來，懷疑第一隻豬出現非洲豬瘟臨床症狀最早日期，可能不是10月10日，因為在10日之前，已經有豬隻死亡，包括9月4日、9日各有1隻，同月22日則有2隻；10月3日、5日也各有1隻，同月4日則有3隻，累積達9隻，所以農業部已經請台中市府進行確認。

杜麗華強調，非洲豬瘟潛伏期是15天，目前從10月10日往回推15天，也就是9月25日追查，目前有40個關聯場都無異常，由於最早豬隻死亡時間，牽涉到是否要擴大往前回追人車與案場的相關資訊，加上死亡豬隻數字和化製場三聯單不一致，已經要求台中市府，在第二次疫調時要釐清，業主斃死豬與化製場收到數字要吻合，農業部與環境部之後也會派員陪同進行後續第二次疫調查訪，確認疫調能落實。