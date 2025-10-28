　
社會 社會焦點 保障人權

囂張！萬丹畜牧場業者派2車載廚餘強闖焚化廠　屏縣府重罰送辦

▲屏東縣環保局查獲不肖業者強行闖入屏東縣焚化廠偷倒廚餘。（圖／屏東縣環保局提供）

▲屏東縣環保局查獲不肖業者強行闖入屏東縣焚化廠偷倒廚餘。（圖／屏東縣環保局提供）

記者陳崑福／屏東報導

非洲豬瘟疫情升溫，中央延長禁宰運與禁餵廚餘措施，屏東縣嚴控外縣市廚餘進入，卻有萬丹鄉畜牧場涉嫌違規載運逾87噸外縣廚餘入焚化廠，甚至於28日派車強行闖入傾倒。環保局立即通報警方到場查扣車輛，全案依妨害公務與廢棄物清理法移送偵辦，縣府強調防疫不容破口，違者重罰。

▲屏東縣環保局查獲不肖業者強行闖入屏東縣焚化廠偷倒廚餘。（圖／屏東縣環保局提供）

近期非洲豬瘟疫情升溫，行政院於10月26日再度宣布延長豬隻禁宰運與禁餵廚餘措施10天。為防堵疫情擴散，屏東縣政府嚴禁外縣市廚餘進入處理，並開放焚化爐專供本縣產源廚餘去化。但萬丹鄉某一畜牧場先前已載運逾87噸廚餘進入焚化廠，經查大量混入外縣市廚餘並涉申報不實

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

環保局確認違規後，已禁止該業者再進場處理，未料今（28）日仍派出兩部車輛強行闖越管制區入內傾倒，行徑囂張。環保局立即通報東港分局偵查隊及崁頂分駐所到場協助，當場查獲違規車輛並依法查扣，全案依妨害公務、非法處理及不實申報廢棄物等罪嫌，移送地檢署偵辦。

環保局指出，目前屏東縣每日廚餘養豬量平均約240公噸，縣內產量約40公噸，其餘200噸來自外縣市。因應防疫需求，縣府已啟動防疫應變小組，加強查核與資料比對，並透過監控系統即時掌握車輛動態。經查發現，該畜牧場核准廚餘再利用量每月為72公噸且大部分產源來自高雄市，然近4日進場量卻高達87公噸，明顯載運外縣市廚餘進入本縣。該業者不僅違反防疫規範，更涉違《廢棄物清理法》，將依法追究刑責並處以最高罰鍰。

環保局嚴正譴責此違法行徑，強調目前非洲豬瘟防疫為首要任務，中央已明定全面禁止廚餘餵豬，本縣亦公告禁止外縣市廚餘進入。業者若違法載運、棄置或偷倒廚餘，不僅違反環保法規，更恐成防疫破口，造成嚴重公共衛生與畜牧損失。

屏東縣政府強調：「防疫時期任何違規棄置廚餘的行為，都可能造成無法挽回的後果。縣府絕不寬貸，必依法嚴懲。」並呼籲清運業者、餐飲業及民眾務必遵守防疫與廢棄物處理規範，將廚餘交由合法單位妥善去化。

楊祐寧送別71歲父　Junior心疼：他辛苦了

