豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

台中梧棲養豬場確診非洲豬瘟，但現場經消毒後仍有兩處檢出病毒核酸。農業部表示，上述結果顯然消毒作業不夠徹底，昨晚台中市府已採取精進作為，農業部也建議進行火焰消毒，今天下午已收到台中市府正式疫調報告，農業部與環境部也會派員陪同進行後續第二次疫調查訪，確認疫調能落實。

非洲豬瘟中央災害應變中心農業部防檢署舉行記者會，由防檢署長杜麗華主持。目前案例場疫調報告提出10點缺失，台中市政府在今日下午三點前提供疫調報告要進行補正、說明，稍早杜麗華證實，已經收到台中市政府正式報告。

杜麗華表示，案例場在消毒後，針對環境採樣，結果呈現兩處陽性，包括種公豬場與作業區，上述結果顯示台中市政府的消毒作業不夠徹底，昨晚已通知台中市府要採取精進作為，農業部也建議進行火焰消毒。

此外，杜麗華表示，今天下午3時59分已經收到台中市府完整疫調報告，會邀請專家者參與討論後再對外說明。另由於台中市在針對獸醫師部分說法不斷變更，造成疫調很大困擾，加上部長陳駿季也要求仔細耙梳調結果，所以進行第二次疫調時，會有農業部與環境部人員陪同。

另針對台中初步疫調報告，杜麗華表示，農業部也提出四個應急迫改善項目，包括「盡速釐清化製三聯單死亡動物數量；案場人員出入及遊蕩動物管制；再次加強案場環境清潔消毒；確認臨床症狀初發日期。」

