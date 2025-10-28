黃偉哲視察廚餘高速發酵廠　強調「廚餘不餵豬」防疫、環保雙軌並進

▲台南市長黃偉哲視察城西廚餘高速發酵廠，了解廚餘自動化發酵流程及防疫作業情形。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全台首起非洲豬瘟確診案例出現後，台南市政府立即啟動跨局處應變機制，全力防堵疫情擴散。市長黃偉哲28日前往城西廚餘高速發酵廠視察，強調市府早已建立完善的廚餘去化系統，透過高溫密閉發酵程序達到「防疫安全」與「環境永續」雙目標，確保市區廚餘收運穩定、無虞。

黃偉哲指出，台南市自108年起陸續建置兩座廚餘高速發酵廠，每日合計處理量近40噸。該系統採密閉高溫自動化程序，不僅可有效抑制臭氣與病原散佈，更能將廚餘轉化為經農業部認證的有機肥料，實現「垃圾變資源」的循環經濟願景。

黃偉哲回顧，2019年中國爆發非洲豬瘟期間，發酵廠即發揮重要防疫功能，阻絕疫情於境外，如今面對國內疫情仍穩定運轉。未來市府將持續推動「廚餘不餵豬」政策方向，透過科學化處理減少防疫風險，並提升再利用效率，讓城市環境更安全、更永續。

環保局說明，城西廚餘高速發酵廠採全自動化流程，經翻桶、碎解、固液分離、高溫發酵、除臭與堆肥等多道程序，約十天即可生產出符合雜項堆肥標準的有機培養土，成品可作為綠化、園藝或農業用途，達成廚餘資源化的最終目標。

市府也強調，疫情發生後，已全面禁止廚餘流入養豬場，並改以高速發酵廠等集中據點統一處理；針對部分機關學校清運受影響的情形，已增設45處清運服務據點，確保收運不中斷，同時推動學校午餐「精算用量、減少廚餘」，從源頭落實減量與防疫。

南市府感謝第一線清潔隊員與發酵廠人員堅守崗位，在非常時期維持市容與防疫運作。黃偉哲呼籲市民共同配合廚餘集中去化措施，齊心守護公共衛生與生活環境。若民眾對廚餘去化有疑問，可洽環保局專線0905-016392洽詢。