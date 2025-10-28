　
地方 地方焦點

黃偉哲視察廚餘高速發酵廠　強調「廚餘不餵豬」防疫、環保雙軌並進

▲台南市長黃偉哲視察城西廚餘高速發酵廠，了解廚餘自動化發酵流程及防疫作業情形。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲視察城西廚餘高速發酵廠，了解廚餘自動化發酵流程及防疫作業情形。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全台首起非洲豬瘟確診案例出現後，台南市政府立即啟動跨局處應變機制，全力防堵疫情擴散。市長黃偉哲28日前往城西廚餘高速發酵廠視察，強調市府早已建立完善的廚餘去化系統，透過高溫密閉發酵程序達到「防疫安全」與「環境永續」雙目標，確保市區廚餘收運穩定、無虞。

黃偉哲指出，台南市自108年起陸續建置兩座廚餘高速發酵廠，每日合計處理量近40噸。該系統採密閉高溫自動化程序，不僅可有效抑制臭氣與病原散佈，更能將廚餘轉化為經農業部認證的有機肥料，實現「垃圾變資源」的循環經濟願景。

▲台南市長黃偉哲視察城西廚餘高速發酵廠，了解廚餘自動化發酵流程及防疫作業情形。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲回顧，2019年中國爆發非洲豬瘟期間，發酵廠即發揮重要防疫功能，阻絕疫情於境外，如今面對國內疫情仍穩定運轉。未來市府將持續推動「廚餘不餵豬」政策方向，透過科學化處理減少防疫風險，並提升再利用效率，讓城市環境更安全、更永續。

環保局說明，城西廚餘高速發酵廠採全自動化流程，經翻桶、碎解、固液分離、高溫發酵、除臭與堆肥等多道程序，約十天即可生產出符合雜項堆肥標準的有機培養土，成品可作為綠化、園藝或農業用途，達成廚餘資源化的最終目標。

▲台南市長黃偉哲視察城西廚餘高速發酵廠，了解廚餘自動化發酵流程及防疫作業情形。（記者林東良翻攝，下同）

市府也強調，疫情發生後，已全面禁止廚餘流入養豬場，並改以高速發酵廠等集中據點統一處理；針對部分機關學校清運受影響的情形，已增設45處清運服務據點，確保收運不中斷，同時推動學校午餐「精算用量、減少廚餘」，從源頭落實減量與防疫。

▲台南市長黃偉哲視察城西廚餘高速發酵廠，了解廚餘自動化發酵流程及防疫作業情形。（記者林東良翻攝，下同）

南市府感謝第一線清潔隊員與發酵廠人員堅守崗位，在非常時期維持市容與防疫運作。黃偉哲呼籲市民共同配合廚餘集中去化措施，齊心守護公共衛生與生活環境。若民眾對廚餘去化有疑問，可洽環保局專線0905-016392洽詢。

未上傳蒸煮廚餘照片「可重罰300萬」　環境部：是地方政府沒去查

未上傳蒸煮廚餘照片「可重罰300萬」　環境部：是地方政府沒去查

台中梧棲養豬場確診非洲豬瘟，豬場負責人未依規定上傳廚餘蒸煮紀錄，但台中市環保局卻稱「沒有上傳紀錄沒罰則」。環境部強調，一直沒申報，查核頻率就要提高，若業者未依規定上傳照片申報，只要環保機關確實查核且屬實，可依違反廢棄物清理法等罰則開罰，最高可開罰300萬元，並非沒有罰則，現存事實就是沒去查核。

無腳本真實上演！雲林「海洋污染複合演練」風浪中實戰應變

無腳本真實上演！雲林「海洋污染複合演練」風浪中實戰應變

「快樂放電日」11月1日登場親子同樂曾文市政願景園區

「快樂放電日」11月1日登場親子同樂曾文市政願景園區

最大養豬縣！張麗善促中央：永久全國禁廚餘餵食

最大養豬縣！張麗善促中央：永久全國禁廚餘餵食

台南市強化非洲豬瘟防疫全市跨局處聯防、全面動員

台南市強化非洲豬瘟防疫全市跨局處聯防、全面動員

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

