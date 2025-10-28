　
禁廚餘養豬聲浪高漲　農業部：持續評估配套「地方可自主決定」

▲廚餘回收。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市宣布，全面禁止廚餘養豬。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許敏溶／台北報導

台中梧棲養豬場確診非洲豬瘟，外界將矛頭指向廚餘，部分民眾質疑中央為何不全面禁用廚餘。農業部今（28日）指出，中央早已授權各地方政府，可自主決定是否禁用廚餘養豬，像是雲林、花蓮縣早已禁止，外界盼全面禁用廚餘，牽涉到廚餘場轉型等問題，需要完整配套，農業部將會蒐集養豬協會等各方意見，完成整體評估後會對外說明。

台中養豬場確診非洲豬瘟，疫調顯示疑似感染源為廚餘。部分養豬協會更認為，非洲豬瘟主要是吃廚餘導致，呼籲中央應該全面禁用廚餘養豬。

非洲豬瘟中央前進應變所指揮官杜文珍表示，早在本次疫情爆發前，就已經開放各縣市自主決定是否禁用廚餘養豬，像是雲林縣與花蓮縣就已經禁止，若開放使用廚餘養豬，則規定每次廚餘蒸煮一小時以上、溫度達90度以上，同時上傳蒸煮紀錄。

杜文珍進一步表示，這次疫情爆發後，目前已經聽到各界反應要禁用廚餘，不管是養豬協會、公會或個別豬農，這段時間提供農業部很多建議與提醒，這是很好的，因為疫情影響廣泛，需要大家一起來面對，要一起往前走。

至於未來是否要全面禁用廚餘，杜文珍指出，若廚餘是可能傳播源頭，但要全面禁止的話，需要很多有配套措施，包括廚餘場的轉型等等，這牽涉到養豬產業的永續發展，聽取各界意見後，農業部在完成整體評估後對外說明。

禁廚餘養豬聲浪高漲　農業部：持續評估配套「地方可自主決定」

禁廚餘養豬聲浪高漲　農業部：持續評估配套「地方可自主決定」

台鐵排骨便當使用冷凍豬排　供貨銷售穩定「未受禁宰影響」

台中市爆發非洲豬瘟案例，「禁宰、禁運、禁餵廚餘」措施再延長10天至11月6日止，讓豬肉供應鏈繃緊神經，一年可賣出900多萬個便當的台鐵，其招牌排骨便當為銷售霸主，台鐵表示，肉品均經過檢疫合格，目前貨源供應無虞，供貨和銷售都正常。

養豬協會重砲中市府失職！　盼政府補貼紓困

豬瘟12天時間軸曝光　10／20公種豬死亡是關鍵

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

