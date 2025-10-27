　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張景森明出庭作證京華城案　建議柯文哲「把狗仔頭關家裡管好」

▲行政院政務委員張景森。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院前政務委員張景森。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

針對民眾黨前主席柯文哲所涉入的京華城案，行政院前政務委員張景森明天（28日）將出庭作證，他今天則給柯文哲一篇公開聲明，強調他一定秉持理性、客觀、公正、專業的立場，不過他也提醒，如果法庭出現令他反感的旁聽者，會激起他的噁心與憤怒，影響情緒跟證詞品質，「把那個狗仔頭關在家裡管好，別出現在莊嚴的法庭」。

張景森透過社群平台，發布一篇給柯文哲的公開聲明。他表示，明天將出庭京華城案作證，如對他的個性的了解一樣，一定會秉持理性、客觀、公正、專業的立場，盡他所知，陳述事實和意見。

不過，張景森也直言，如果在法庭現場出現令他反感的旁聽者，恐怕會激起他的噁心與憤怒，會影響情緒、影響證詞品質，「所以請您慎重考慮，把那個狗仔頭關在家裡管好，別出現在莊嚴的法庭」。他所指的「狗仔頭」，則是近日被媒體指控有經營所謂狗仔集團的民眾黨主席黃國昌。

張景森表示，如果明天有狗仔頭出席旁聽，他會當庭向法官正式提出聲請，把狗仔頭趕出法庭，以避免影響證人情緒，影響作證的品質。他說，審判長應該有責任維護法庭的尊嚴，確保審查程序的順利，請柯文哲發揮影響力，否則明天他可能會把這句金句送還給柯，「誰家的狗？帶回去自己管好」！

10/25 全台詐欺最新數據

柯文哲張景森京華城案法庭公開聲明

