柯文哲政治獻金案開庭！邱復生作證　許甫：民進黨有人忌妒苗博雅

記者黃哲民、黃資真／台北報導

民眾黨前主席柯文哲政治獻金侵占案，今(23日)上午台北地院再度開庭審理，柯文哲、被傳喚的年代集團創辦人邱復生先後抵達法院，以旁聽身分參加的民眾黨副秘書長許甫，則因爆出民眾之聲收受抖內疑涉不法，反指是民進黨內部有人因不滿忌妒苗博雅可能被提名台北市長選舉，而刻意帶的風向。

▲柯文哲涉政治獻金侵占案，今天到台北地院開庭。（圖／記者黃哲民攝，下同）



稍早柯文哲在支持者高呼「阿北加油」的聲音下，走入北院開庭；接著抵達的邱復生，被問及今天出庭作證，有打算以什麼方向回應，他面無表情回應「我不曉得欸」、「我也不知道他們要問什麼」。

▲年代集團創辦人邱復生今天以證人身分出庭。（圖／記者許靖騏攝）



原定也要出庭作證的民眾黨副秘書長許甫，因臨時被取消作證，今天改以旁聽身分參與，他受訪表示「依照公民義務，有需要傳喚作證我就出庭。」並解釋因待證事實跟邱復生是一致的，所以取消他出庭。

而今早有媒體爆料許甫負責的民眾黨YouTube頻道「民眾之聲」，有331萬餘元的抖內金流入木可公司，疑涉不法，許甫認為，這目標鎖定的恐怕是從市議員候選人時期、到現在任職市議員都還在收受抖內的苗博雅，她甚至是政治人物抖內排行榜前幾名。許甫質疑，也許是民進黨內部有人看不慣可能要提名苗博雅出線台北市長選舉，因而刻意放出的風聲。

▲民眾黨副秘書長許甫。（圖／記者黃哲民攝）