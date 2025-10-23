　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

挪用100萬投資媒體？　柯文哲還原真相轟：起訴書是假、栽贓是真

▲柯文哲發文。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

▲柯文哲發文。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

記者郭運興／台北報導

台北地院審理前民眾黨主席柯文哲等人所涉政治獻金公益侵占案，今（23日）傳喚媒體大亨邱復生作證，邱強調收柯100萬元委託「企劃」媒體影音平台、不是「投資」。對此，柯文哲發文表示，檢察官在起訴之前只要稍加查詢，就可以知道答案了，但他們卻把合理合法的支用，惡意曲解成爲了個人獲利的投資，今日法庭上證明了，過去這些報導與檢察官的起訴書是假的，濫訴栽贓卻是真的，台灣還要繼續無謂的虛耗下去嗎？一想到這裡，自己的難過遠遠大於氣憤。

台北地檢署起訴柯文哲涉挪用去年（2024年）總統大選政治獻金剩餘款，去年5月出資100萬元投資邱復生的網路自媒體，約定邱負責經營、可分潤20%，此舉涉犯公益侵占罪嫌。

對此，柯文哲臉書表示，大選過後，自己和邱復生先生談到民眾黨的長遠發展，邱先生當時提議可創建一個網路媒體平台，來整合民眾黨和自己已有的網路資源，朝向數位智慧政黨方向發展，邱先生請人研究後，製作並提供了一份企劃案讓他評估。

柯文哲表示，這是一項提供專業服務的合作委託，並不是起訴書中所認定的「投資」，一般投資協議書必須約定出資比例、分紅比例、退股機制，在自己委託邱復生先生契約裡完全沒有提到。

柯文哲指出，但今天卻在法庭裡，討論自己可不可以使用自己的政治獻金賸餘款，去協助創立的台灣民眾黨繼續發展。其實，偵查檢察官在起訴之前只要稍加查詢，就可以知道答案了，但他們卻把合理合法的支用，惡意曲解成爲了個人獲利的投資，過去《鏡週刊》還大篇幅報導「柯文哲一百萬買媒體，黨政軍退出媒體喊假的」！

柯文哲強調，今日法庭上證明了，過去這些報導與檢察官的起訴書是假的，濫訴栽贓卻是真的。上午自己看著三位法官、公訴檢察官、辯護人、記者、因為自己而受牽連的朋友、同仁，每一次都有這麼多人齊聚在法庭，自己想著大家究竟是為了什麼在這裡浪費時間？台灣還要繼續無謂的虛耗下去嗎？一想到這裡，自己的難過遠遠大於氣憤。

民眾黨副秘書長許甫也表示，從雙方簽約到企劃簡報的整個過程，都清楚顯示這就是一場關於打造影音宣傳平台的專業服務合作案。合約內容白紙黑字寫得明明白白。

許甫指出，第一，委託人是柯文哲本人；第二，合約列明了明確的服務項目（也就是媒體平台企劃與建置）；第三，規定了一年期的合約期間和相關解約條款。

許甫指出，再看企劃書內容，也著重在如何整合柯文哲、民眾黨及支持者的網路社群媒體資源，以達成建構數位智慧政黨的目標。如果真像起訴書所聲稱的是「投資」，那按理應該有約定出資比例、盈餘分配、退場機制等等條款，但這份合約裡根本沒有出現任何此類投資約定。事實上，連證人邱復生本人在庭上也明確否認這是投資行為。所以很明顯，將此合作誤導為「投資」毫無根據。

許甫提到，回顧先前，鏡週刊及其附和的媒體曾大肆渲染，指稱柯文哲以100萬元「買媒體」，暗示柯文哲挪用政治獻金投資邱復生的公司。這種指控在當時就讓人笑掉大牙，如今在庭上更是不攻自破。

許甫說，邱復生的證詞和相關證據已經說明，這100萬元並不是用來「收購媒體」或從中圖利，而是支付給邱復生團隊的專業服務費用。其目的在於為民眾黨打造一個網路影音平台，屬於宣傳行銷的企劃支出。簡言之，這筆錢用來購買企劃服務而非「買媒體」或其他投資行為，跟鏡週刊影射的情節完全不同。

許甫強調，隨著真相逐步釐清，之前那些與檢方沆瀣一氣的抹黑報導，如今已自曝其短，所謂柯文哲「100萬買媒體」的說法站不住腳，就是一場烏龍爆料，但要期待這造謠媒體會認錯，不如有智慧的讀者關了它吧。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 1504 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
桃園網拍倉庫大火！夫妻疑受困　兒焦急：聯絡不上
八點檔男星「二度就業」近況曝光！3個月前剛認0工作：面試被回
遭嗆「錢都不會算」狂揍學生？同行司機逆風相挺：內情沒這麼單純
快訊／台中27歲女「11樓墜落社區中庭」　全身重創死亡
快訊／南投規模4.3地震　9縣市有感「最大震度3級」
7-11系統大當機「只能付現」　祭「咖啡半價」補償
快訊／1豬隻10天前「已全數販售完畢」　流向6縣市
多人吃完壽喜燒上吐下瀉　業者：食材初步查驗符合規範

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國藝人閃兵直接引退　綠委點名逃兵大隊：應撤回三金獎項與獎金

藍側翼控非洲豬瘟破口「因賴清德開放廚餘養豬」　她揭完整時序打臉

雙城論壇繼續卡關？　林奕華認了：還在跟上海協調時間

新壽「分手費」多少？今啟動與新壽協商　蔣萬安：一切依法合約

美麗島民調／賴清德回到4成滿意度！　卓榮泰滿意度大漲6.3個百分點

修法全面禁用廚餘餵豬？　國民黨團：先徵詢各方意見再決定

卓榮泰：立委索資若涉機敏、關鍵基礎設施　首長應親自把關核定

挪用100萬投資媒體？　柯文哲還原真相轟：起訴書是假、栽贓是真

眼中只有購物節？　林楚茵秀快遞單據：台中拖到20日下班才寄檢體

綠控砍防疫宣傳預算釀豬瘟襲台　國民黨團：檢疫儀器都照常運作

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

臺灣搶當「亞洲那斯達克」 亞洲創新籌資平臺正式啟航

台中驚爆非洲豬瘟！市府昨晚下令全面撲殺　盧秀燕說話了

坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

非洲豬瘟入侵台灣！　全國豬隻禁宰禁運5天

韓國藝人閃兵直接引退　綠委點名逃兵大隊：應撤回三金獎項與獎金

藍側翼控非洲豬瘟破口「因賴清德開放廚餘養豬」　她揭完整時序打臉

雙城論壇繼續卡關？　林奕華認了：還在跟上海協調時間

新壽「分手費」多少？今啟動與新壽協商　蔣萬安：一切依法合約

美麗島民調／賴清德回到4成滿意度！　卓榮泰滿意度大漲6.3個百分點

修法全面禁用廚餘餵豬？　國民黨團：先徵詢各方意見再決定

卓榮泰：立委索資若涉機敏、關鍵基礎設施　首長應親自把關核定

挪用100萬投資媒體？　柯文哲還原真相轟：起訴書是假、栽贓是真

眼中只有購物節？　林楚茵秀快遞單據：台中拖到20日下班才寄檢體

綠控砍防疫宣傳預算釀豬瘟襲台　國民黨團：檢疫儀器都照常運作

強化校園機車安全教育　台東警成功分局推動「停讓文化2.0」

加州迪士尼樂園空降台北信義區！必拍5大打卡區　再抽美國機票

樂舞行動劇暨文化講座11/1登埔里　結合樂舞、戲劇及演講

新科狀元首秀10分10籃板「過程跌撞」　弗拉格：這就是籃球

陸新型晶片研究成功＋1　模擬計算一分鐘搞定數位計算一天的工作量

因血栓差點「失去一切」　溫班亞瑪更享受比賽：知道自己仍需進步

桃園鐵皮倉庫大火！網拍夫妻貨車停門口疑受困　兒子焦急盼好消息

韓國藝人閃兵直接引退　綠委點名逃兵大隊：應撤回三金獎項與獎金

搭火車險遭性侵！　她遊巴黎遇噁男「飛撲掐脖」想硬上

竹市北門市場開幕一週人氣旺　市府提醒民眾留意交管資訊

坤達道歉「讓大家失望了」 承諾全力面對、配合調查

政治熱門新聞

張麗善禁廚餘餵豬被冷回！賴清德當年一句話　打臉今天的農業部

新北前議員張瑞山辭世　享壽71歲

板南線今早抵忠孝復興前突「碰」巨響　600乘客受影響換車搭

鄭麗文稱「共機圍台是在保護台灣」　徐國勇：全台人民都不會接受

BMI值45未來也要當兵？　顧立雄：指的是替代役

NCC委員提名羅慧雯：中天問題在於製造假新聞

議員酸「咕嚕咕嚕」不放假　蔣萬安回應

北市府、新壽分手費多少？　她試算：47.25億

陸軍斗煥坪上校旅長外遇屬實　六軍團：記過兩次以正綱紀

BMI值45內都要當兵！基層傻眼：戰車船艦怎麼擠？

台中驚傳非洲豬瘟現蹤　議員籲北市府稽查、抽驗各大通路

曝這些役男體位標準擬更改　內政部：BMI加嚴、高血壓強制住院檢查

「反對回到2017年改前」　黃國昌：民眾黨下週表態

非洲豬瘟現蹤！禁廚餘養豬？　農業部：目前沒有全面禁止做法

更多熱門

相關新聞

政治獻金案邱復生作證　柯文哲諷檢：文字獄啦

政治獻金案邱復生作證　柯文哲諷檢：文字獄啦

台北地院審理台灣民眾黨前主席柯文哲等人所涉政治獻金公益侵占案，今（23日）傳喚媒體大亨邱復生作證，邱強調收柯100萬元委託「企劃」媒體影音平台、不是「投資」，柯回應表示，找邱作證，就是想凸顯自己被檢方起訴求刑28年6月「是怎麼湊出來的」，柯開完庭邊走邊比劃手勢說「文字獄啦！」

田納西州長宣布設駐台辦事處　林佳龍：雙邊關係重要里程碑

田納西州長宣布設駐台辦事處　林佳龍：雙邊關係重要里程碑

柯文哲政治獻金案開庭　許甫：民進黨有人忌妒苗博雅

柯文哲政治獻金案開庭　許甫：民進黨有人忌妒苗博雅

國民黨推「年改改回去」　綠籲藍白勿開倒車：掏空國庫還釀世代不公

國民黨推「年改改回去」　綠籲藍白勿開倒車：掏空國庫還釀世代不公

「反對回到2017年改前」　黃國昌：民眾黨下週表態

「反對回到2017年改前」　黃國昌：民眾黨下週表態

關鍵字：

柯文哲民眾黨邱復生許甫北檢政治獻金

讀者迴響

熱門新聞

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

爆一夜情排球男神　AV女神凌晨道歉了

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

慈父豪雨接送女兒上學　返程突病發車內身亡

日女台灣行全靠ChatGPT　一下機傻眼了

百萬YTR生完雙胞胎9天後「緊急住院」

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

小S全家包場大安區餐廳！

即／非洲豬瘟警戒！　台中衛生局曝「28豬隻流向3縣市」

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

周杰倫爆要提告魔術師好友！

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

新竹人妻約同事「明天打3砲」　綠帽夫怒告求償

非洲豬瘟警戒！他曝「1管道恐怖破口」無人管

更多

最夯影音

更多
《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達抵達機場

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面