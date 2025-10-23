挪用100萬投資媒體？　柯文哲還原真相轟：起訴書是假、栽贓是真

▲柯文哲發文。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

記者郭運興／台北報導

台北地院審理前民眾黨主席柯文哲等人所涉政治獻金公益侵占案，今（23日）傳喚媒體大亨邱復生作證，邱強調收柯100萬元委託「企劃」媒體影音平台、不是「投資」。對此，柯文哲發文表示，檢察官在起訴之前只要稍加查詢，就可以知道答案了，但他們卻把合理合法的支用，惡意曲解成爲了個人獲利的投資，今日法庭上證明了，過去這些報導與檢察官的起訴書是假的，濫訴栽贓卻是真的，台灣還要繼續無謂的虛耗下去嗎？一想到這裡，自己的難過遠遠大於氣憤。

台北地檢署起訴柯文哲涉挪用去年（2024年）總統大選政治獻金剩餘款，去年5月出資100萬元投資邱復生的網路自媒體，約定邱負責經營、可分潤20%，此舉涉犯公益侵占罪嫌。

對此，柯文哲臉書表示，大選過後，自己和邱復生先生談到民眾黨的長遠發展，邱先生當時提議可創建一個網路媒體平台，來整合民眾黨和自己已有的網路資源，朝向數位智慧政黨方向發展，邱先生請人研究後，製作並提供了一份企劃案讓他評估。

柯文哲表示，這是一項提供專業服務的合作委託，並不是起訴書中所認定的「投資」，一般投資協議書必須約定出資比例、分紅比例、退股機制，在自己委託邱復生先生契約裡完全沒有提到。

柯文哲指出，但今天卻在法庭裡，討論自己可不可以使用自己的政治獻金賸餘款，去協助創立的台灣民眾黨繼續發展。其實，偵查檢察官在起訴之前只要稍加查詢，就可以知道答案了，但他們卻把合理合法的支用，惡意曲解成爲了個人獲利的投資，過去《鏡週刊》還大篇幅報導「柯文哲一百萬買媒體，黨政軍退出媒體喊假的」！

柯文哲強調，今日法庭上證明了，過去這些報導與檢察官的起訴書是假的，濫訴栽贓卻是真的。上午自己看著三位法官、公訴檢察官、辯護人、記者、因為自己而受牽連的朋友、同仁，每一次都有這麼多人齊聚在法庭，自己想著大家究竟是為了什麼在這裡浪費時間？台灣還要繼續無謂的虛耗下去嗎？一想到這裡，自己的難過遠遠大於氣憤。

民眾黨副秘書長許甫也表示，從雙方簽約到企劃簡報的整個過程，都清楚顯示這就是一場關於打造影音宣傳平台的專業服務合作案。合約內容白紙黑字寫得明明白白。

許甫指出，第一，委託人是柯文哲本人；第二，合約列明了明確的服務項目（也就是媒體平台企劃與建置）；第三，規定了一年期的合約期間和相關解約條款。

許甫指出，再看企劃書內容，也著重在如何整合柯文哲、民眾黨及支持者的網路社群媒體資源，以達成建構數位智慧政黨的目標。如果真像起訴書所聲稱的是「投資」，那按理應該有約定出資比例、盈餘分配、退場機制等等條款，但這份合約裡根本沒有出現任何此類投資約定。事實上，連證人邱復生本人在庭上也明確否認這是投資行為。所以很明顯，將此合作誤導為「投資」毫無根據。

許甫提到，回顧先前，鏡週刊及其附和的媒體曾大肆渲染，指稱柯文哲以100萬元「買媒體」，暗示柯文哲挪用政治獻金投資邱復生的公司。這種指控在當時就讓人笑掉大牙，如今在庭上更是不攻自破。

許甫說，邱復生的證詞和相關證據已經說明，這100萬元並不是用來「收購媒體」或從中圖利，而是支付給邱復生團隊的專業服務費用。其目的在於為民眾黨打造一個網路影音平台，屬於宣傳行銷的企劃支出。簡言之，這筆錢用來購買企劃服務而非「買媒體」或其他投資行為，跟鏡週刊影射的情節完全不同。

許甫強調，隨著真相逐步釐清，之前那些與檢方沆瀣一氣的抹黑報導，如今已自曝其短，所謂柯文哲「100萬買媒體」的說法站不住腳，就是一場烏龍爆料，但要期待這造謠媒體會認錯，不如有智慧的讀者關了它吧。

★★未經判決確定，應視為無罪★★