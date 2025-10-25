　
政治

白營酸直播斗內收百萬恐違法　苗博雅嗆：柯文哲3處收1400萬沒申報

▲社民黨北市議員苗博雅。（資料照／記者湯興漢攝）

▲社民黨北市議員苗博雅。（資料照／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨因將網路頻道「民眾之聲」331萬斗內收益流入木可公司，遭北檢分案調查是否涉嫌不法。副秘書長許甫日前則點名北市議員苗博雅，開酸其直播斗內也曾單月破百萬。對此，苗博雅昨（24日）反嗆，柯文哲3處收1400萬沒申報、沒公開，到底憑什麼質疑她？

苗博雅表示，藍綠白都有收抖內，「苗博雅是目前唯一公開透明，主動在財產申報公開抖內收益」，任何人都可上網查詢，遠高於法律標準，反觀白營抖內沒有公布數字，流向不清楚，有什麼資格質疑苗博雅？

苗博雅指出，自己還是全國第一個公開透明，「主動公布競選補助款明細」的人，對於競選財務的公開透明，是白營看不到車尾燈的，白營前黨主席還默默拿競選補助款買商辦，被踢爆才說「登記在我名下監督力道更大」。

苗博雅進一步指出，自己的政治獻金帳務，被查詢次數極高，曾經進入全國前5名，全民都能查、能監督，帳務全數正確合格，然而白營連帳都管不好，960+110變成960110，還有多張假單據，問題帳務超過1800萬，正確帳目弄好了沒？

此外，苗博雅直指，白營前黨主席過去在市長室收現金300萬+200萬；警衛室領400萬；車上拿500萬，這些款項都沒申報、沒公開，到底憑什麼質疑苗博雅？

苗博接著質疑，藍白有在收抖內的，許甫一句話都不敢講，只會騷擾苗博雅，難道這就是空降酬庸12萬月薪的水準？而且溫馨提醒，北院有裁定不能騷擾證人。

最後，苗博雅表示，白營已經連續兩天執意進行抹黑，造成自己的名譽損害困擾，如果再惡行不改，將會具狀陳報，「我話不要講得太重，就點到這裡，嘿」。

10/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
452 2 4259 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

苗博雅YT抖內曾單月破百萬　許甫提醒：小心人前牽手背後下毒手

YouTube抖內是否屬於政治獻金？目前尚無明確法律規範，這也成為民眾黨前主席柯文哲的京華城案攻防角度之一。民眾黨副秘書長許甫今（24日）表示，苗議員魅力非凡，個人收受抖內曾單月破百萬，民眾之聲不僅難以望其項背，更不曾如苗議員自行將錢全數私用。他說，自己已多次遭遇黨檢媒聯手抹黑，更何況是長期收大筆抖內全數私用的苗議員？提醒苗千萬要小心，人前手牽手人後下毒手，傳言不會空穴來風。

輝達何時進駐北士科？　北市曝光「終極目標」

挪用100萬投資媒體？　柯文哲還原真相轟：起訴書是假、栽贓是真

田納西州長宣布設駐台辦事處　林佳龍：雙邊關係重要里程碑

柯文哲政治獻金案開庭　許甫：民進黨有人忌妒苗博雅

