政治 政治焦點 國會直播 專題報導

翁曉玲提案縮短選前民調冷靜期　綠委批破壞國安：助中國介選？

▲▼立委翁曉玲。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨立委翁曉玲提案修選罷法第53條，將選前公布民調的冷靜期從現行的10天，縮短為3天。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（27日）表示，大家都知道應付詐騙要有夠長的冷靜時間，打詐都如此了，為何面對中共詐騙、介選要縮短冷靜期？不禁讓人懷疑，她是不是要讓民眾容易上當、接受中共介選？民進黨立委吳思瑤也說，翁曉玲破壞台灣國安真的是無所不用其極、其心可議。

鍾佳濱認為，面對打詐時，檢調機關都會讓民眾有更長的冷卻期，讓資金不要馬上轉移。應付詐騙大家都知道要冷靜，要夠長的時間，不要讓資金到處跑。打詐都懂得要如此了，為什麼要趕快接受中共的詐騙，急著縮短冷靜期？道理很清楚、很明白，縮短冷靜期就是讓你容易受詐騙。

鍾佳濱指出，假訊息氾濫，不只金錢上會受騙，投票行為也容易被介選。因此，現行法令有10天冷靜期，就是要避免假訊息、假民調影響人民真實投票意象，現在有委員提出縮短冷靜期，不禁讓人懷疑，她是不是也贊同讓大眾生活在假訊息環境下，讓民眾容易上當、接受中共介選？

民進黨立委吳思瑤則表示，翁曉玲破壞台灣國安真的是無所不用其極、其心可議。上會期大家對選罷法關切都聚焦在罷免門檻的加嚴加高，沒想到翁曉玲藉機塞入助介選、反國安的條文。

吳思瑤認為，民調的冷靜期是世界民主國家都有的制度設計，在台灣不論藍綠誰執政，這10天的民調禁止期，大家都沿用已久，也沒有人挑戰，但在中國介選越來越嚴重的當下，翁曉玲反而幫助中國能用更廉價、更便利的方式進入、破壞台灣民主選舉，就是透過假民調的捏造跟傳散。

吳思瑤指出，這在2024年總統大選就有案例可查，用廉價的假民調方式影響台灣選舉公正性，而翁曉玲的修法則是食髓知味、變本加厲，民進黨團當然會反對這項修法。她也質疑，為什麼在中國介選這麼嚴重的時刻，翁曉玲要硬推10天縮短為3天？這不是真正的幫助中國更有效、更廉價的介入台灣選舉嗎？

 
相關新聞

《時代》刊登投書稱賴清德魯莽　綠委：我投書人民日報代表中共？

《時代》刊登投書稱賴清德魯莽　綠委：我投書人民日報代表中共？

華府智庫「防禦優先作為」亞洲接觸計畫主任高德斯坦近日投書《時代》，形容總統賴清德為「Reckless Leader」（魯莽的領袖），引發輿論熱議。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（27日）表示，讀者投書不代表該媒體的立場。若他今天可以投書到中國《人民日報》，難道這會代表中國共產黨的意見？所以這一題是常識題，不用再跟著起舞了。

鄭麗文反對提高國防預算　綠黨團：勿將和平寄望在中共善意上

鄭麗文反對提高國防預算　綠黨團：勿將和平寄望在中共善意上

養豬場未上傳蒸煮紀錄還照送廚餘　綠黨團轟：台中市府螺絲掉滿地

養豬場未上傳蒸煮紀錄還照送廚餘　綠黨團轟：台中市府螺絲掉滿地

吳思瑤喊淘寶肉品是非洲豬瘟破口　藍黨團指早禁止：2部長道歉下台

吳思瑤喊淘寶肉品是非洲豬瘟破口　藍黨團指早禁止：2部長道歉下台

恐淪生化武器！　吳思瑤籲禁止淘寶肉製品進口：快補破網

恐淪生化武器！　吳思瑤籲禁止淘寶肉製品進口：快補破網

