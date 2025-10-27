　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

《時代》刊登投書稱賴清德魯莽　綠委：我投書人民日報代表中共？

▲▼民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜今日下午召開「全力防堵非洲豬瘟 中央地方落實分工」記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者詹詠淇／台北報導

華府智庫「防禦優先作為」亞洲接觸計畫主任高德斯坦近日投書《時代》，形容總統賴清德為「Reckless Leader」（魯莽的領袖），引發輿論熱議。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（27日）表示，讀者投書不代表該媒體的立場。若他今天可以投書到中國《人民日報》，難道這會代表中國共產黨的意見？所以這一題是常識題，不用再跟著起舞了。

美國雜誌《時代》（Time）日前連刊3篇台灣文章，華府智庫「防禦優先作為」（Defense Priorities Foundation）亞洲接觸計畫主任高德斯坦（Lyle Goldstein）更直接以「魯莽的領導人（Reckless Leader）」形容總統賴清德，直言美國總統川普應該警惕台灣問題，因為台灣已經成為「全球最危險的引爆點」。

外交部對此回應，我國政府一向以負責任的態度，堅定守護台海和平與穩定現狀，並以穩健、理性及務實的方式推動兩岸政策。台灣維持現狀的承諾從未改變，也無意挑起任何緊張情勢。賴清德多次強調，「和平是唯一的選項」，而維持台海現狀則是台灣的一貫立場與國際社會的共同共識。

國民黨團首席副書記長林沛祥則表示，相信國人都不希望台灣出現亞洲的澤倫斯基。國民黨立委羅智強則說，川普眼中的賴清德，不只是「魯莽的領導人」，還是個「麻煩製造者」。

對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（27日）表示，任何知名的媒體，會接受讀者投書，一般道理很清楚，讀者投書不代表該媒體的立場。鍾佳濱也舉例，若他今天可以投書到中國《人民日報》，難道這會代表中國共產黨的意見？所以這一題是常識題，不用再跟著起舞了。

民進黨立委吳思瑤則說，這段時間中國在國際上確實發動非常多輿論，要對台灣進一步打壓，學者在《時代》投書，都尊重個別意見表達，但這篇投書顯然內容有非常多錯誤。

吳思瑤舉例，賴清德明明是延續前總統蔡英文的路線，但卻把賴清德說成魯莽的治理國家領導人，包括台灣是主權獨立的國家，此一論述前總統馬英九也講過，為什麼賴清德卻成了唯一被指控魯莽的領導人？

吳思瑤強調，蔡英文跟賴清德延續民進黨1999年的《台灣前途決議文》，非常清楚台灣是主權獨立的國家，與中國互不隸屬。台灣未來地位要由公民共同決定，《台灣前途決議文》是民進黨這段時間以來所奉行的圭臬，蔡英文如此，賴清德如是，因此這樣的評論恐怕有失公允，因為賴清德的言論和主張從未溢出民進黨的《台灣前途決議文》，也沒有超越台灣主流民意。

此外，針對美國總統川普預計和中國國家主席習近平30日在南韓舉行「川習會」，川普先前曾指出，預期將討論到台灣議題；而美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）近日承諾，美國不會為了達成與中國貿易協定，而以「放棄台灣」作為交換條件，並強調沒有人考慮這樣做。

鍾佳濱認為，川普政府一再強調，台海的安定跟現狀是美國政府以及世界的最大利益，因此也提出警告，誰迫害台海現狀？誰對台灣進行武力威脅？那個人會很危險。

吳思瑤則說，感謝美方對台灣主權、和平，乃至於經貿合作的各方面正向交流，台灣底氣是什麼？就是自由、民主、多元的社會力量，就是台灣強大的經貿實力和對印太地區安全防護的貢獻，「我們有底氣，當然也謝謝國外的盟友給我們的加持跟助力」。

 
10/25 全台詐欺最新數據

325 1 1310 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲接觸計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein）近日投書美雜誌《時代》，形容總統賴清德為「Reckless Leader」（魯莽的領袖）。對此，民眾黨立委兼黨主席黃國昌今（27日）表示，《時代》會接受這篇投稿，基本上讓這作者聲音發出來，對於賴清德是嚴重警訊跟提醒，賴應察納雅言，好好重新思考、反省路線，但他看到的是「萊爾校長」好像看不下這樣善意提醒、批評，「我看得真的是傻眼」。

