鄭麗文反對提高國防預算　民進黨團：勿將和平寄望在中共善意上

▲國民黨主席當選人鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨新任黨主席鄭麗文反對將國防預算提高至國內生產毛額（GDP）的3.32%，英國《金融時報》（FT）引述國際智庫「國際風險組織」（International Crisis Group）報告指出，此舉恐激怒美國。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（27日）表示，台灣主要政黨的領導人，只要有執政準備，都要非常重視和主要友邦美國的關係，相信鄭主席會逐漸地去體認，不要把所有對和平的寄望都寄賴於中共的善意上。

民進黨團幹事長鍾佳濱說，國民黨作為台灣最大在野黨，「他本來就應該要有隨時重返執政的準備，也要做好這樣的準備」。因此，相信新任國民黨主席對外界說法應有所了解，而台灣未來的執政者跟幾個主要民主國家友邦，尤其是大國美國維持良好關係、取得信賴是非常重要的事。

鍾佳濱指出，過去在台灣想要參選總統的候選人，不管是哪個政黨，都有如媒體所說的，到美國去接受「面試」，雖然這樣的說法有點調侃，但也說明未來台灣的主要政黨領導人，只要有執政準備，都要非常重視跟主要友邦美國的關係。

鍾佳濱認為，以目前川普對民主同盟應自行負擔自己防衛預算的立場，相信鄭主席會逐漸地去體認，不要把所有對和平的寄望都寄賴於中共的善意上。

民進黨立委吳思瑤也說，國民黨全黨上下，不管是黨主席參選人、當選人或是黨團的立委們，鮮少看從正面支持提高國防預算比例，幾乎沒有人正面的支持台灣強化國防、增加國防的投資，包括現在大家最關切的鄭麗文當選黨主席，她從參選到當選，一路唱衰台灣的國防，一路是中國的應聲蟲，一路都反對台灣增加國防的支出。

吳思瑤認為，如果國民黨人無視於中國對台灣武力併吞的威脅，反而甘願的作為反對台灣安全的在地協力者，「我想國民黨真的坐實了，他們就是中國的國民黨」。

民進黨立委王定宇表示，鄭麗文反對台灣增加自我防衛的預算，與國際主流認知，希望台灣提升自我防衛力量背道而馳。先不論美國政府看法，台灣2300萬人面對中國共產黨威脅，應自己負起責任。如果在台灣透過民主選舉產生的政黨，反對台灣保護自己的安全，卻強化與威脅台灣的中共政權合作，違反台灣主流民意。

王定宇期盼，鄭麗文之前反對台灣增加國防預算的說法只是選舉中的政治語言，真實處理國家安全議題時，能摒棄黨派之爭，畢竟國家安全是沒有黨派色彩的分野，若弱化台灣國防安全，讓敵人予取予求，付出慘痛代價的將是全體國人；而反對增加國防預算會激怒川普，「這個是事實，但是真正該被激怒的應該是我們國人」，希望不分朝野黨派，能多花點心思重視自己的國家安全，唯有國家安全，經濟、民主、自由才有發展的基礎。