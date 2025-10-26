恐淪生化武器！　吳思瑤籲「禁止淘寶肉製品進口」：快補破網

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／立委吳思瑤國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

台中爆出非洲豬瘟案例，外傳台中港近3個月大量進口海運貨櫃散裝郵件，郵務人員加班處理來自中國大陸電商平台商品，其中更包含有肉類香腸、豬肉月餅等。民進黨立委吳思瑤今（26日）表示，是時候了，禁止淘寶等中國電商寄送肉製品，淘寶販售的肉品高達180,000件，以「小包衝關」躲避防疫防線，每賣出一件肉製品，就可能是一個個危險的生化武器、病毒攻擊，呼籲行政部門快速補破網，該禁就禁、該管就管、該罰就罰！

為避免小包肉品闖關物流可能成為豬瘟防疫隱憂，農委會要求境內電商蝦皮、Pchome下架相關產品，但境外電商未在海關緝私條例及動物傳染病防治條例規定。有郵務人員表示，中國電商淘寶、拼多多仍買得到中國香腸等產品，且直送台灣，更以「小包衝關」躲避防疫防線。

對此，吳思瑤今（26日）喊話，是時候了，禁止淘寶等中國電商寄送肉製品，守護台灣安全。在Google查詢「淘寶肉品」，馬上跳出最新廣告「去哪兒購買肉？當然來淘寶海外，淘寶當前有130,873件相關商品在售」。

吳思瑤進一步指出，點入網頁，淘寶販售的各類肉品更高達180,000件，香腸、肉乾、罐頭等製品琳瑯滿目，以「小包衝關」躲避防疫防線。淘寶、拼多多這類境外電商每賣出一件肉製品，就可能是一個個危險的生化武器、病毒攻擊，危及台灣的肉品市場及經濟安全。

「這不純屬臆測，而是危機四伏的現在進行式！」吳思瑤表示，中華郵政自8月起，承接大量拼多多、淘寶至台中、高雄港接續貨件的配送業務，台中郵局進口約50個貨櫃6萬多件，高雄郵局進口約60個貨櫃9萬多件。郵政人員「搬貨搬到心驚驚」，擔心電商平台有不少肉類香腸、含豬肉月餅，都可能成為非洲豬瘟防疫破口。

吳思瑤指出，農委會要求境內電商蝦皮、Pchome下架相關產品，但境外電商卻未同步進行管制，《海關緝私條例》及《動物傳染病防治條例》都應調整修正。「這是食安破口！產業安全破口！更是國安破口！」

吳思瑤呼籲，行政部門快速補破網，研議嚴禁境外電商郵寄肉製品包裹，更要強化海關查驗。該禁就禁、該管就管、該罰就罰！