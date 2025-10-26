　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

恐淪生化武器！　吳思瑤籲「禁止淘寶肉製品進口」：快補破網

▲▼民進黨立委吳思瑤。（圖／立委吳思瑤國會辦公室提供）

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／立委吳思瑤國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

台中爆出非洲豬瘟案例，外傳台中港近3個月大量進口海運貨櫃散裝郵件，郵務人員加班處理來自中國大陸電商平台商品，其中更包含有肉類香腸、豬肉月餅等。民進黨立委吳思瑤今（26日）表示，是時候了，禁止淘寶等中國電商寄送肉製品，淘寶販售的肉品高達180,000件，以「小包衝關」躲避防疫防線，每賣出一件肉製品，就可能是一個個危險的生化武器、病毒攻擊，呼籲行政部門快速補破網，該禁就禁、該管就管、該罰就罰！

為避免小包肉品闖關物流可能成為豬瘟防疫隱憂，農委會要求境內電商蝦皮、Pchome下架相關產品，但境外電商未在海關緝私條例及動物傳染病防治條例規定。有郵務人員表示，中國電商淘寶、拼多多仍買得到中國香腸等產品，且直送台灣，更以「小包衝關」躲避防疫防線。

對此，吳思瑤今（26日）喊話，是時候了，禁止淘寶等中國電商寄送肉製品，守護台灣安全。在Google查詢「淘寶肉品」，馬上跳出最新廣告「去哪兒購買肉？當然來淘寶海外，淘寶當前有130,873件相關商品在售」。

吳思瑤進一步指出，點入網頁，淘寶販售的各類肉品更高達180,000件，香腸、肉乾、罐頭等製品琳瑯滿目，以「小包衝關」躲避防疫防線。淘寶、拼多多這類境外電商每賣出一件肉製品，就可能是一個個危險的生化武器、病毒攻擊，危及台灣的肉品市場及經濟安全。

「這不純屬臆測，而是危機四伏的現在進行式！」吳思瑤表示，中華郵政自8月起，承接大量拼多多、淘寶至台中、高雄港接續貨件的配送業務，台中郵局進口約50個貨櫃6萬多件，高雄郵局進口約60個貨櫃9萬多件。郵政人員「搬貨搬到心驚驚」，擔心電商平台有不少肉類香腸、含豬肉月餅，都可能成為非洲豬瘟防疫破口。

吳思瑤指出，農委會要求境內電商蝦皮、Pchome下架相關產品，但境外電商卻未同步進行管制，《海關緝私條例》及《動物傳染病防治條例》都應調整修正。「這是食安破口！產業安全破口！更是國安破口！」

吳思瑤呼籲，行政部門快速補破網，研議嚴禁境外電商郵寄肉製品包裹，更要強化海關查驗。該禁就禁、該管就管、該罰就罰！

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
51歲男擁28歲嫩女友爽開毒趴！醒來驚見她死亡
37歲9億創投CEO抱女友陳屍豪宅　學霸背景曝　
山本由伸連續解決20名打者　藍鳥教頭敬佩：完全無法發揮
快訊／信義區豪宅雙屍　男女雙方家屬悲抵殯儀館
信義雙屍客廳「交纏姿」！死者是創投CEO　曾受外媒專訪
快訊／樂天桃猿G4打線出爐！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

邦誼篤睦！友邦貝里斯2部長任內首訪台　將交流電動車產業

盧比歐掛保證「不會棄台換協議」　外交部致謝：密切關注美中互動

台中爆非洲豬瘟「必究責」　黃健豪列1事：沒做好支持約談環保局長

中國網友力捧！被封「統一女神」　鄭麗文：不傷大雅笑一笑就好

恐淪生化武器！　吳思瑤籲「禁止淘寶肉製品進口」：快補破網

客家義民嘉年華登場　蔣萬安任「主祭官」與153隊挑擔踩街超嗨

無預警區域停電頻傳　監院促政院、經濟部及台電公司檢討供電韌性

一鍵呼叫解放軍？統戰App稱已2.8萬人投誠　綠委：別蠢到叛國還被騙

藍委批陸軍司令部中正堂改名「忠誠堂」　翁曉玲：真的要好好刪預算

嘉里大榮隱匿問題豬肉流向？　她揭中資背景：物流業被滲透是國安危機

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

她租車撿到手機想送回去　失主爸以為是詐騙秒掛斷

真相大白！3女大生住恆春民宿「老闆兒闖房噴精」　縣府勒令停業

恆春背包客棧淫老闆「闖房打手槍」對棉被噴精　3女嚇壞急報案

河錫辰等翻譯驚「我講這麼長嗎？」　李信盈剛合作林柏宏：很想來台灣

邦誼篤睦！友邦貝里斯2部長任內首訪台　將交流電動車產業

盧比歐掛保證「不會棄台換協議」　外交部致謝：密切關注美中互動

台中爆非洲豬瘟「必究責」　黃健豪列1事：沒做好支持約談環保局長

中國網友力捧！被封「統一女神」　鄭麗文：不傷大雅笑一笑就好

恐淪生化武器！　吳思瑤籲「禁止淘寶肉製品進口」：快補破網

客家義民嘉年華登場　蔣萬安任「主祭官」與153隊挑擔踩街超嗨

無預警區域停電頻傳　監院促政院、經濟部及台電公司檢討供電韌性

一鍵呼叫解放軍？統戰App稱已2.8萬人投誠　綠委：別蠢到叛國還被騙

藍委批陸軍司令部中正堂改名「忠誠堂」　翁曉玲：真的要好好刪預算

嘉里大榮隱匿問題豬肉流向？　她揭中資背景：物流業被滲透是國安危機

微軟不再將「遊戲主機」視為最大競爭對手　總裁：獨佔概念已過時

樂天女孩琳妲當一日店長　所得暖心全捐慈善團體…嬌喊：超愛小孩

邦誼篤睦！友邦貝里斯2部長任內首訪台　將交流電動車產業

TWICE定延瘦回巔峰神顏！　鵝蛋臉、長腿現身⋯網驚呼：整個小一號

51歲男擁嫩女友爽開毒趴！醒來見她全身冰涼沒呼吸...送醫仍斷魂

盧比歐掛保證「不會棄台換協議」　外交部致謝：密切關注美中互動

37歲9億創投CEO抱女友陳屍豪宅　「公立常春藤」學霸背景曝　

盤點10月登台的4家日本美食　吃北海道烤羊肉不用飛出國

吳淡如揭海外房產黑幕！　「誠實人看了錢就換腦袋」怒發函警告

《惡靈古堡0》再爆重製傳聞　「列車篇章」大翻新全網沸騰

【敬業忍痛完成QQ】南珉貞熱舞《疾風街道》突跌倒！　本人發文親曝現況

政治熱門新聞

陸軍司令部「中正堂」改名「忠誠堂」

廚餘還能餵豬嗎？政院：90度煮1小時可

Meta累罰1850萬！數發部籲改電子公文

新壽T17、T18「合意解約」　蔣萬安：輝達盼再提供其他適合土地

賴清德媽祖廟前喊話：可以不同黨但要同一國

同志遊行下午登場！蔡英文PO文響應　驚見名嘴留言「我要結婚了」

邱毅：趙少康還在玩「換柱2.0」　早該退出媒體厚顏無恥

中資物流車隱匿問題豬肉流向？　綠委：物流業被滲透是國安危機

賴清德憶當兵抽「金馬獎」全場鼓掌　天氣冷到同袍遞絲襪給他

險揹鍋！台中市府稱「特約獸醫師」第一時間判定無豬瘟　本人出面打臉

藍委批陸軍司令部中正堂改名「忠誠堂」　翁曉玲：真的要好好刪預算

強化國際輿論！解放軍前大校投書《Time》　要川普警告賴清德言行

美學者稱賴清德「魯莽領導人」　藍示警：不希望台灣出現亞洲澤倫斯基

恐淪生化武器！　吳思瑤籲禁止淘寶肉製品進口：快補破網

更多熱門

相關新聞

即／麻園頭溪疑似「豬屍」　打撈證實是狗屍

即／麻園頭溪疑似「豬屍」　打撈證實是狗屍

台中市爆發非洲豬瘟疫情讓全台風聲鶴唳，昨（25）日又傳出在市區麻園頭溪發現疑似豬隻的動物屍體，嚇壞民眾，一度以為防疫又出現新破口。經環保局派員打撈，並由專家確認後，證實是虛驚一場，該具屍體為一隻狗，因泡水腫脹才被誤認為豬隻，讓這場「豬屍驚魂」平安落幕。

非洲豬瘟被疑10天空窗期　農業局放話調查2獸醫

非洲豬瘟被疑10天空窗期　農業局放話調查2獸醫

即／衛生局打臉嘉里大榮　罰300萬送地檢偵辦

即／衛生局打臉嘉里大榮　罰300萬送地檢偵辦

台中透天豪宅凌晨大火　9人送醫年紀最小3歲

台中透天豪宅凌晨大火　9人送醫年紀最小3歲

台中奧迪女駕駛闖紅燈　騎士遭撞噴飛10多公尺亡

台中奧迪女駕駛闖紅燈　騎士遭撞噴飛10多公尺亡

關鍵字：

非洲豬瘟台中吳思瑤淘寶

讀者迴響

熱門新聞

陳志強「叫曾智希跟車子道歉」！

台AV女優認了暈船過！

酒客砸小費約砲遭拒　竟拖酒店妹性侵

電影導演被發現昏迷家中猝逝！享年40歲　友人慟：現場沒留遺書

信義區豪宅傳雙屍案！死者驚人背景曝

明顯降溫！　入秋最強冷空氣要來了

快訊／卓榮泰宣布：豬隻禁運「再延長10天」

注意！「3類人」11／4起LINE不能用了

疑旅遊自撞釀悲劇　3月大女嬰送醫不治

快訊／8級強風來了　4縣市豪大雨特報

薔薔柬埔寨探監晚安小雞！他親口曝：第一天就被打

快訊／北市信義區雙屍命案　1男1女死亡

鄰「拒絕借過」更換室外機　律師事務所告了

老爺爺每天喝「蔬菜湯」血糖竟狂飆！營養師驚喊：它不是蔬菜

更多

最夯影音

更多
逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」
小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面