　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「責任制」不是老闆說了算！律師：月薪沒有15萬很難構成

上班族,工作,加班,壓力,社畜（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲許多人都曾被「責任制」3個字綁住。（示意圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都曾被「責任制」3個字綁住，不過台大雙語律師葉家瑄就指出，其實「月薪沒有15萬，很難構成責任制」，而且即便薪水達這個標準，也還有其他條件，所以如果老闆要員工接受責任制，錢卻又沒給到位，「要記得保護自己的權利喔！」

台大雙語律師葉家瑄透過影片指出，「月薪沒有15萬，很難構成責任制，現在公司你要去走責任制，都要符合勞動部公告的規定，如果說你指是白領上班族，那你要月薪15萬以上，而且你要是經常性的薪資，不包含所謂的分紅、年終獎金，才可以責任制」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著葉家瑄補充，就算月薪有15萬元，也還要符合其他條件，才可以執行責任制，像是「你要是管理階級，不是說你是一般工程師，然後你不負責管理事項，你只是錢拿得比較多，你就要責任制」。

不過，若以餐飲業為例，下班時間到了，但碗還沒洗好，可以離開嗎？葉家瑄則說，「只能說，工作要互相啦，但是呢，正常情況下是不太可能的，所以老闆說，我要叫你責任制，可是錢又沒有給到位，那這個大家要小心，要記得保護自己的權利喔！」

葉家瑄也在Threads上補充，她拍這支影片，只是想讓一般上班族更清楚責任制並不是這容易能成立的，「當勞工更懂法律、公司也更懂合規，責任制才會回到它本來的目的：讓彈性與保障，能夠真正並存」。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
環河南路驚悚車禍！瓦斯行外送員身亡
張景森明出庭作證京華城案　建議柯文哲「把狗仔頭關家裡管好」
明明還有空位！他驚「台人內用1現象」　大票人懂：很不自在
炸KK園區！緬軍連4天「爆破詐騙集團」　碎片噴到泰國
快訊／改款降價了！TOYOTA「新bZ4X電動休旅」台灣上市
快訊／沉寂5個月！陳零九穿白上衣現身
快訊／威廉「3度鞠躬」吐：我先面對司法

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明明還有空位！他驚「台人內用1現象」　大票人懂：很不自在

「責任制」不是老闆說了算！律師：月薪沒有15萬很難構成

美日韓8國影視製作大咖集結！張鈞甯、柯佳嬿、林予晞3女神對談

這波A流超凶猛！醫曝多起惡化成大白肺：10天就「轉院到天堂」

日本人不買UNIQLO？林氏璧曝無觀光客地區：又大又好逛

「黑色士兵」參戰非洲豬瘟　彰化「黑水虻部隊」月吞300噸廚餘

ETtoday入圍消費者權益報導獎　「掠奪性放貸成災」專題獲肯定

人妻「實測3年廚餘機」電費無感！過來人推爆：果蠅蟑螂也沒了

李多慧夢幻合體「國民妹妹」互動超暖！網喊：我到底是在嫉妒誰

15天禁宰令囤豬30萬頭！豬農每日成本燒萬元　解封後豬價恐崩盤

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

死亡車禍畫面曝！台中奧迪女駕駛闖紅燈　騎士遭撞噴飛10多公尺

川普見證泰柬和平協議！　泰總理親口諾：立即釋放18柬士兵

北市電動公車開到冒煙！司機+10乘客立即疏散　合力開噴滅火

台南豬農違規載運豬隻被抓包！黃偉哲怒斥：再守不住就連滾帶爬

明明還有空位！他驚「台人內用1現象」　大票人懂：很不自在

「責任制」不是老闆說了算！律師：月薪沒有15萬很難構成

美日韓8國影視製作大咖集結！張鈞甯、柯佳嬿、林予晞3女神對談

這波A流超凶猛！醫曝多起惡化成大白肺：10天就「轉院到天堂」

日本人不買UNIQLO？林氏璧曝無觀光客地區：又大又好逛

「黑色士兵」參戰非洲豬瘟　彰化「黑水虻部隊」月吞300噸廚餘

ETtoday入圍消費者權益報導獎　「掠奪性放貸成災」專題獲肯定

人妻「實測3年廚餘機」電費無感！過來人推爆：果蠅蟑螂也沒了

李多慧夢幻合體「國民妹妹」互動超暖！網喊：我到底是在嫉妒誰

15天禁宰令囤豬30萬頭！豬農每日成本燒萬元　解封後豬價恐崩盤

新竹爆銀樓搶案！嫌開「媽媽140萬跑車」　搶14萬金項鍊逃1hr落網

愛雅懷孕5個月「3部位變黑了」！崩潰吐最尷尬問題：以前從沒遇過

扯！美警無視槍擊命案報案　從容領錢「爽嗑披薩2小時」挨告瀆職

廣東肉品公司外堆滿大量死豬　官方介入：暫未流入市場　

黃韻玲愛兒組樂團！認了昔想擺脫標籤「音樂課被逼彈琴」　神似沈光遠遭虧

鄰居哈士奇「挖地道越獄」進度飛快！　鼻子先露出即將完工

鄭智化道歉！坦承「連滾帶爬」是情緒用詞　親感謝地勤人員

想見你！川普訪日又喊「想念金正恩」　恐因北韓外務相訪俄撲空　

萬華驚悚車禍！貨車左轉與機車相撞　瓦斯行外送員不治

張景森明出庭作證京華城案　建議柯文哲「把狗仔頭關家裡管好」

【行走的30萬】潛水客偶遇海龜！喊：根本國家派來的間諜XD

生活熱門新聞

高中生被車濺濕　「滿級分嗆聲文」真的釣出車主

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

台中豬瘟案情逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去

救完人趕送餐！外送員違規挨罰：下次還會救

6種生活常見物質確定會致癌！醫示警

即／大雨特報又來！6縣市最新警戒

誤食「非洲豬瘟食物」會怎樣？　衛福部、農業部一次解答

比打針天然！營養師超推「平價瘦瘦菜」

1外套曾是「台人標配」！他一查被價格震驚

普發1萬最快11/12入帳　5種領取方式、時間一次看

林聰明泡麵下殺5折！他見貨架滿滿不解　網點出關鍵

這碗「台味甜品」能抗老！醫：還助減脂

日本女高中生湧入！霞海城隍廟飄香　網笑「開始接海外業務了」

必勝客突發人事異動公告　網：2口味沒了？

更多熱門

相關新聞

隨機強盜砍傷律師　殺人犯假釋不到1年回籠

隨機強盜砍傷律師　殺人犯假釋不到1年回籠

有殺人前科的男子李叢安，9月間因缺錢花用，在住宿的社區內徘迴，遇到剛運動完回家的陳姓律師，便掏出預藏開山刀要求被害人交出1萬元，結果雙方拉扯驚動鄰居，被害人頭部遭劃傷，李男拔腿就跑，仍被警方循線逮捕移送收押，台北地檢署27日依加重強盜未遂罪起訴李叢安。

司機打高中生「一票人叫好」　律師傻眼

司機打高中生「一票人叫好」　律師傻眼

大票護航坤達！女律「曾是Energy派」仍搖頭

大票護航坤達！女律「曾是Energy派」仍搖頭

修杰楷上銬！林智群：名人被拿來當工具

修杰楷上銬！林智群：名人被拿來當工具

閃兵遭上銬　林智群愣：手段可再細緻一點

閃兵遭上銬　林智群愣：手段可再細緻一點

關鍵字：

責任制律師葉家瑄

讀者迴響

熱門新聞

隋棠小姑❤洋男友4年被求婚了！

高中生被車濺濕　「滿級分嗆聲文」真的釣出車主

山豬過世1年半「寄結婚紅包給逸祥」PO文暖哭網

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

富少抱小女友陳屍豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

台中豬瘟案情逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去

家寧「本人還在挖土跟吃土當中」首鬆口近況

2人近期同居！富少擁美甲師小女友陳屍信義豪宅

人妻揪酒局遭下藥性侵！起床內褲不見了

連勝文賣12年愛車：國民黨太窮了

救完人趕送餐！外送員違規挨罰：下次還會救

快訊／3張5-6月千萬統一發票無人領　下周三到期財部急尋

6種生活常見物質確定會致癌！醫示警

即／大雨特報又來！6縣市最新警戒

誤食「非洲豬瘟食物」會怎樣？　衛福部、農業部一次解答

更多

最夯影音

更多
薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打
破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面