「責任制」不是老闆說了算！律師：月薪沒有15萬很難構成

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都曾被「責任制」3個字綁住，不過台大雙語律師葉家瑄就指出，其實「月薪沒有15萬，很難構成責任制」，而且即便薪水達這個標準，也還有其他條件，所以如果老闆要員工接受責任制，錢卻又沒給到位，「要記得保護自己的權利喔！」

台大雙語律師葉家瑄透過影片指出，「月薪沒有15萬，很難構成責任制，現在公司你要去走責任制，都要符合勞動部公告的規定，如果說你指是白領上班族，那你要月薪15萬以上，而且你要是經常性的薪資，不包含所謂的分紅、年終獎金，才可以責任制」。

接著葉家瑄補充，就算月薪有15萬元，也還要符合其他條件，才可以執行責任制，像是「你要是管理階級，不是說你是一般工程師，然後你不負責管理事項，你只是錢拿得比較多，你就要責任制」。

不過，若以餐飲業為例，下班時間到了，但碗還沒洗好，可以離開嗎？葉家瑄則說，「只能說，工作要互相啦，但是呢，正常情況下是不太可能的，所以老闆說，我要叫你責任制，可是錢又沒有給到位，那這個大家要小心，要記得保護自己的權利喔！」

葉家瑄也在Threads上補充，她拍這支影片，只是想讓一般上班族更清楚責任制並不是這容易能成立的，「當勞工更懂法律、公司也更懂合規，責任制才會回到它本來的目的：讓彈性與保障，能夠真正並存」。