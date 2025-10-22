　
閃兵遭上銬　林智群愣「有必要嗎？」：檢警手段可再細緻一點

▲▼藝人閃兵案，陳柏霖、修杰楷。（圖／記者陳以昇攝）

▲藝人閃兵案延燒。（圖／記者陳以昇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「閃兵集團」案延燒不斷，檢警21日展開第三波搜索行動，陳柏霖、修杰楷、Energy書偉、坤達、小杰等五名藝人皆遭拘提，引起社會熱議。律師林智群對此發文表示，這些人都有固定住所與事業，應該不至於逃亡，質疑檢方此舉「用得太重」，更直言「有必要給他們上銬嗎？」

林智群在粉專「林智群律師（klaw）」指出，這起案件涉及「妨害兵役治罪條例第3條」，最高可處五年以下有期徒刑，另可能觸犯「行使偽造文書罪」，同樣是五年以下。不過他強調，真正值得討論的是「拘提」與「上銬」的程序問題。

「除非有緊急狀況可以逕行拘提，一般情況下都是發傳票，不到才拘提。」林智群表示，修杰楷、坤達等人都有演藝事業與固定住所，「用傳票他們應該會出庭的，有必要直接用拘提方式處理嗎？」他質疑檢警是否為了「殺雞儆猴」而選擇用高調的方式辦案。

對於上銬的爭議，林智群指出，「拘提時『必要時』可以使用戒具，可是修杰楷他們有要逃嗎？坤達還從加拿大飛回來，他如果要跑，幹嘛飛回來？」最後直呼「也許檢警是要用這個名人案例殺雞儆猴，可是手段可以再細緻一點。」

留言區也出現兩派意見，有人認同林智群，「真的，有需要這樣嗎？還要給媒體拍。」但多數人不認同，「有必要上銬嗎？有必要逃兵嗎？」「犯法上銬有問題嗎？」「有必要啊，都敢違背服兵役義務，依據刑事訴訟法上銬，讓他們社會死亡也只是剛好而已。」

還有人補充警方版本，警方澄清，昨晨前往住處拘提修杰楷時，出來應門的是保母，警方立即說明來意，隨後修杰楷與2個孩子從房間內走出，待修得知情況後，保母便將2個孩子帶回房間內，警方遂給予時間讓修杰楷換衣服，隨後走出家門後，才在樓梯間處上銬，並未讓2童目擊受驚。

排球王子爆偷吃！　小三竟是AV女神河北彩伽
快訊／彰化縣長緊急下令：熟廚餘全送焚化爐
男星閃兵偽造高血壓！痛苦過程曝光　醫嘆：恐回不來
快訊／坤達道歉：不好意思讓很多人失望
坤達閃兵！吳宗憲鬆口《玩很大》隊長暫代人選
快訊／坤達50萬交保！
役男體位標準擬更改！　內政部：BMI加嚴、高血壓強制住院
快訊／緊急撲殺195隻豬　清空畫面曝光
敲碗成功！　江蕙演唱會「確定加場」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

老客人怒了！美髮師「熟了就露真面目」　一票人噴：美甲做臉也是

平溪線路基流失100公尺「鐵軌懸空」　台鐵：邊坡還在滑動

快訊／台中驚爆非洲豬瘟！彰化縣長緊急下令：熟廚餘全送焚化爐

連戰二媳婦曝「15年豪門婚姻」內幕：起初很不習慣！婆婆反對早婚

高鐵11/7起「周末短期增班」147班　周五開放訂票

男星閃兵偽造高血壓！「痛苦過程曝光」快爆了　醫嘆：恐回不來

林志穎一出道就爆紅「20歲巔峰期入伍2年」！PTT讚爆：真男人

2航空申請調漲「國內線」票價！26年未檢討　民航局：會綜合評估

打蚊子總失敗？　達人曝「1手勢」成功率激升

台中疑爆非洲豬瘟！　陳其邁下令：高雄啟動5作為全面防堵

坤達認「氣胸痊癒」怕當兵　找神秘人牽線閃兵

藝人閃兵案不斷延燒，新北檢21日發動第三波拘提行動，將陳柏霖、修杰楷、Energy書偉、以及棒棒堂小杰等4人帶回；而人在加拿大的Energy成員坤達接獲通知後緊急返台，今晨在機場遭檢警拘提。坤達應訊時初步坦承犯行，表示透過友人牽線與閃兵集團主嫌陳志明碰頭，並以約20至30萬元代價偽造高血壓病歷閃兵；至於該名牽線的朋友是誰，坤達則表示「時間太久，忘記了。」

快訊／坤達認罪了！「偽造高血壓」閃兵

即／坤達落地立刻拘提！　移送新北檢複訊「點頭致意」

早和經紀人討論閃兵！坤達沒自首慘被拘提上銬

台男星「因4字」閃兵！陳柏霖老粉：拒看了

