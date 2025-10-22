閃兵遭上銬　林智群愣「有必要嗎？」：檢警手段可再細緻一點

▲藝人閃兵案延燒。（圖／記者陳以昇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「閃兵集團」案延燒不斷，檢警21日展開第三波搜索行動，陳柏霖、修杰楷、Energy書偉、坤達、小杰等五名藝人皆遭拘提，引起社會熱議。律師林智群對此發文表示，這些人都有固定住所與事業，應該不至於逃亡，質疑檢方此舉「用得太重」，更直言「有必要給他們上銬嗎？」

林智群在粉專「林智群律師（klaw）」指出，這起案件涉及「妨害兵役治罪條例第3條」，最高可處五年以下有期徒刑，另可能觸犯「行使偽造文書罪」，同樣是五年以下。不過他強調，真正值得討論的是「拘提」與「上銬」的程序問題。

「除非有緊急狀況可以逕行拘提，一般情況下都是發傳票，不到才拘提。」林智群表示，修杰楷、坤達等人都有演藝事業與固定住所，「用傳票他們應該會出庭的，有必要直接用拘提方式處理嗎？」他質疑檢警是否為了「殺雞儆猴」而選擇用高調的方式辦案。

對於上銬的爭議，林智群指出，「拘提時『必要時』可以使用戒具，可是修杰楷他們有要逃嗎？坤達還從加拿大飛回來，他如果要跑，幹嘛飛回來？」最後直呼「也許檢警是要用這個名人案例殺雞儆猴，可是手段可以再細緻一點。」

留言區也出現兩派意見，有人認同林智群，「真的，有需要這樣嗎？還要給媒體拍。」但多數人不認同，「有必要上銬嗎？有必要逃兵嗎？」「犯法上銬有問題嗎？」「有必要啊，都敢違背服兵役義務，依據刑事訴訟法上銬，讓他們社會死亡也只是剛好而已。」

還有人補充警方版本，警方澄清，昨晨前往住處拘提修杰楷時，出來應門的是保母，警方立即說明來意，隨後修杰楷與2個孩子從房間內走出，待修得知情況後，保母便將2個孩子帶回房間內，警方遂給予時間讓修杰楷換衣服，隨後走出家門後，才在樓梯間處上銬，並未讓2童目擊受驚。