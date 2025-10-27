隨機強盜「砍傷律師頭部」　殺人犯假釋不到1年又被起訴

▲李叢安因殺人罪假釋出獄後，因吸毒缺錢在社區內隨機強盜砍傷律師住戶。（資料照／記者陸運陞翻攝）

記者劉昌松／台北報導

有殺人前科的男子李叢安，9月間因缺錢花用，在住宿的社區內徘徊，遇到剛運動完回家的陳姓律師，便掏出預藏開山刀要求被害人交出1萬元，結果雙方拉扯驚動鄰居，被害人頭部遭劃傷，李男拔腿就跑，仍被警方循線逮捕移送收押，台北地檢署27日依加重強盜未遂罪起訴李叢安。

李叢安2012年間因友人欠賭債150萬元，陪同談判助陣時，砍殺債主導致2人慘死街頭，李叢安因殺人與毒品等罪，被判應執行有期徒刑17年，2024年10月間獲准假釋後，與家人住在新店某社區內。

9月8日晚間，李叢安因缺錢花用，在社區5樓閒晃，後來在樓梯間遇到返家的64歲陳姓律師，李持刀恐嚇對方交錢，陳姓律師因本能抗拒發生拉扯，導致頭部被開山刀畫出2道傷痕，因體力不支倒地，表示剛外出運動，身上沒帶錢，請李陪同去領款。

因2人在樓梯間爭鬥聲驚動鄰居，李叢安擔心被抓而逃離現場，仍被警方迅速尋獲逮捕，李坦承犯案前數日剛施用毒品，經檢察官訊問後聲押禁見獲准，遭砍的陳姓律師頭部受到表淺刀傷，送醫包紮後隔天出院，檢察官根據傷勢與被害人指述，認為李叢安並無殺人或傷害犯意，依加重強盜未遂罪嫌提起公訴，所涉毒品案件另行偵辦。