生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

司機痛打高中生「一票人叫好」　律師傻眼：這些人的公民老師要哭了

記者趙蔡州／綜合報導

桃園市一名客運司機因懷疑學生投幣不足，跟另一名幫忙出氣的高中生當街爆發肢體衝突，事件引發社會關注。對此，「法老王」王至德律師在臉書表示，事件發生後，有不少人撻伐高中生沒教養，甚至贊同司機打人的作法，但就算高中生「嘴秋」就可以打人嗎，「支持高中生提告司機，這樣的司機開公車在路上跑，就跟不定時炸彈一樣，太可怕了」。

王至德律師指出，一名男高中生替另一名同學出氣，酸司機「你錢都不會算，這輩子就這樣了」，結果被司機打到頭破血流，沒想到新聞報導出來之後，有不少網友批評高中生沒教養，甚至贊同司機毆打高中生的作法，讓他非常傻眼，「就算高中生『嘴秋』酸個幾句，就可以打他嗎？」

▲桃園學生疑似投幣不足惹怒司機，雙方在街頭爆發衝突。（圖／翻攝自Threads）

▲高中生替另一名被懷疑逃票的同學出氣，結果被司機狂毆。（圖／翻攝自Threads）

王至德律師說，沒禮貌沒教養不是犯罪，但是打人是傷害罪，是刑事上的犯罪，得處5年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金的傷害罪，最重可以判得跟遺棄致死罪一樣重，跟把人關起來的私刑拘禁罪一樣重，跟強拍裸照一樣重，跟把人騙到傾家盪產的詐騙集團一樣重。

王至德律師感嘆，高中生是刑事案件的被害人，結果一堆人檢討高中生沒禮貌、沒教養，然後覺得犯罪的司機很可憐，「一個是刑事上的犯罪，一個是沒禮貌沒教養，這2人在這些人的心中居然是一樣的，甚至是覺得傷害罪情有可原，這些人的公民老師真的要哭死了！」

王至德律師最後說，司機傷害罪應該是逃不掉了，建議跟高中生道歉、賠償和解，不然除了背前科外，還是要賠償，桃園客運除了要退還前一名學生的車費外，由於司機是在執行職務時打人，可能要負連帶賠償責任，「支持高中生提告司機，這樣的司機開公車在路上跑，就跟不定時炸彈一樣，太可怕了。」

其他網友看了貼文後紛紛表示，「看到一堆留言就覺得台灣人的素質怎麼了」、「高中生頂回去就情緒失控了，希望判重一點讓他好好檢討」、「司機沒證據講別人逃票就可以，自己被說一句就爆氣，這輩子就這樣了」、「如果說嘴秋應該被打，那麼司機嘴秋『低能兒』應該被誰打？」

10/21 全台詐欺最新數據

