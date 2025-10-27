川普很樂觀！　希望與習近平會談「達成全面性協議」

▲川習會本周四將在南韓慶州登場。圖為2人在2019年大阪G20峰會上見面。（資料照／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）26日表示，周末的預備談判為本周的「川習會」建立「非常實質的框架」，就連總統川普本人也透露出樂觀態度，並且希望與習近平的會談能夠達成一項全面性的協議。

貝森特表示，美中已在馬來西亞吉隆坡舉行的第5輪經貿磋商中達成「實質性框架」，北京預計延後1年實施稀土出口管制，並且恢復大量採購美國黃豆，「我相信我們已達成非常實質性的框架，這將避免關稅調漲，並允許我們與中國討論這個和許多其他議題。」他預期，原定11月1日生效的100%對中關稅，不會按照原計畫實施。

外界認為，隨著2國關係降溫，30日在南韓慶州APEC場邊舉行的「川習會」，有機會正式宣布簽署貿易協議。中國官媒同樣證實，周末在馬來西亞舉行的預備會談取得進展，雙方就安排事宜達成「基本共識」。

《彭博社》報導，川普搭乘空軍一號（Air Force One）前往亞洲途中，也向隨行記者們表示，他對於自己與習近平的對話充滿希望，預期2人將討論農業、中國減少購買俄羅斯石油、中國出口毒品芬太尼（fentanyl）原料等問題，「我們會討論很多事情，我認為我們很有機會達成一項非常全面性的協議。