川普與東協4國達成貿易協議　馬來西亞承諾「不對美限制稀土出口」

▲川普與東南亞4國達成一系列貿易協議。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普在馬來西亞吉隆坡參加東協（ASEAN）峰會期間，分別跟馬來西亞、柬埔寨、泰國及越南達成一系列貿易及稀土協議，希望在北京收緊稀土出口管制之際，解決貿易失衡問題，並且實現供應鏈多元。

《路透社》報導，川普26日與馬來西亞及柬埔寨簽署互惠貿易協議，並與泰國簽署貿易框架協定。根據白宮聲明，美國將對這3國商品維持19%關稅，但部分關稅將降至零。此外，華府也與越南達成類似框架協議，但關稅依然維持20%。該國去年對美貿易順差高達1230億美元，已承諾大幅增購美國產品，縮小兩國之間的貿易逆差。

根據協議，這4個東南亞國家承諾取消貿易壁壘，並為各種美國產品提供優惠市場准入，其他承諾領域包括數位貿易、服務與投資，保護勞工權利並加強環境保護。

▲第47屆東協峰會在馬來西亞吉隆坡舉行。（圖／路透）

其中，馬來西亞同意簡化對於美妝及藥品的清真認證要求，國際貿易及工業部部長東姑·扎夫魯（Tengku Zafrul Aziz）宣布該國獲得航太設備、醫藥產品、棕櫚油、可可與橡膠的關稅豁免。泰國承諾取消約99%商品的關稅壁壘，放寬美國投資該國電信業的外資持股限制，預計每年採購26億美元美國農產品、188億美元的80架美國飛機、54億美元的液化天然氣和石油。

中國作為全球最大稀土開採及加工國，近期宣布實施更嚴格出口管制，迫使全球製造商急尋替代供應來源。而川普分別與泰國及馬來西亞簽署協議，尋求合作以實現稀土供應鏈的多元化。

其中，馬來西亞同意不對美國實施稀土及關鍵礦物的出口禁令或配額限制，但未明確指出承諾適用於稀土原料或者加工製品。該國擁有大約1610萬噸的稀土儲量，目前禁止稀土原料出口避免資源流失。