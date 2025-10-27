換季肌膚乾癢又脫屑？這款乳液靠「穩膚金三角」成分拯救敏感肌！Costco限時特惠中！

▲舒特膚長效潤膚乳在Costco一補貨立刻被掃貨，貨架出現空洞畫面，人氣實力可見一般！



每逢換季，不只是衣櫃需要整理，肌膚也經常拉起「乾癢警報」。許多人明明保養也沒少做，剛洗完澡一下下就突然出現乾燥、緊繃，甚至泛紅脫屑的情況，讓人困擾不已。這種反覆發作的敏弱狀況，早已成為現代人最常見的肌膚難題。

其實，敏感肌不只是天生體質造成，更多時候是來自日常生活的「無聲破壞」：長時間待在冷氣房、頻繁進出溫差大的場所、忙碌生活壓力大、洗完澡倒頭就睡、甚至醫美療程後忘了做好保濕修護……這些看似小事，都會讓肌膚防禦力逐漸下降，導致敏弱問題愈演愈烈。

更別說愛嘗鮮的保養習慣，也可能因為頻繁更換香味或功能不同的產品，反而忽略最基礎的「保濕穩定」。不少人抱怨市售乳液香精太重、質地黏膩、吸收慢，擦了之後肌膚像包了一層膜，不但無法舒緩不適，甚至還可能悶出粉刺。保濕效果撐不過幾小時，還得反覆補擦，讓忙碌的生活更加麻煩。

在這樣的膚況下，一瓶真正能長效保濕、清爽吸收又低敏安心的潤膚乳，才是換季或敏弱肌族真正需要的穩定力量。

▲親膚不黏膩、長效保濕，舒特膚成為全家人家庭保養的首選。



全家共用，敏弱肌的安心保養首選



在眾多使用者的分享中，舒特膚長效潤膚乳以「全家適用」、「敏弱肌友善」的特色，成為許多家庭浴室、寢室裡的常備品。一位從事媒體工作的使用者就表示，因長期在外景拍攝、經常出差，肌膚經常面臨風吹日曬與環境變化，乾癢不適早已成為日常困擾。尤其是敏感肌，只要乳液成分稍有刺激，就可能引發泛紅與搔癢反應。



直到她接觸舒特膚長效潤膚乳後，才讓肌膚狀況明顯穩定下來，她形容：「真的像遇到救星！」洗完熱水澡後立刻擦上，維持幾天後肌膚不再乾緊，摸起來柔軟滑順，保濕效果持久又明顯。乳液質地清透好推、不黏膩，吸收速度快，無香精、無酒精，低敏配方，無論是臉部還是身體都能安心使用。



因為無添加香料，甚至連家中對氣味敏感的毛孩也不排斥。她習慣隨身攜帶出差用，大瓶裝則固定放在家中浴室，全家人洗澡後都會使用，一瓶就能輕鬆照顧全家人的保濕需求。容量實在、價格合理，對敏感肌族來說不只是日常乳液，更像是守護肌膚健康的溫柔屏障。



此外，對於糖尿病或腎臟病導致皮膚乾裂的銀髮族來說，也是一款溫和又實用的保養選擇，難怪成為許多家庭一致信賴的保濕首選。

▲Costco賣場內掀起搶購潮，舒特膚長效潤膚乳成為敏弱肌族群囤貨必備。

菸鹼醯胺、維他命原B5雙重頂級成分，告別反覆乾癢敏感

品牌表示，能達到這樣的長效保濕效果，關鍵就在於來自全球最大皮膚醫學藥廠的專業配方，專為敏弱肌打造，協助活化肌膚天然保濕屏障中原有的15種神經醯胺，讓肌膚不只「補水」，更能真正「養出水」。



其中最重要的穩膚關鍵，就是「穩膚金三角」核心配方──菸鹼醯胺（維他命B3）、維他命原B5、甘油，三大成分能協同作用強化肌膚屏障，從根本改善乾燥敏弱問題，有效安撫泛紅不適，並提升肌膚自身儲水與修護能力，長效舒緩、穩定肌膚狀態。



此外，配方中添加的酪梨油也扮演重要角色，能在擦上的瞬間立即舒緩乾燥緊繃，彷彿為肌膚解渴補水，帶來柔潤觸感。

根據品牌內部實驗指出，持續使用約一週，即可修復肌膚防禦屏障；其中94%使用者在第一次塗抹後，便明顯感受到潤澤舒緩，實際解決過往保濕產品「擦了好像沒擦」的無感痛點，真正告別反覆乾癢敏感、恢復穩定好膚況。

▲優惠期間賣場現場人潮不斷，不少顧客一次購買多組舒特膚潤膚乳備用。

美式賣場優惠：舒特膚長效潤膚乳 591mL 二入組，現折$150！



舒特膚長效潤膚乳以溫和修護與高 CP 值受到消費者喜愛，近日於 Costco 推出限時回饋組合！原價 $615 的 591mL 大容量 2 入組，現享 $150 折扣，只要 $465 即可帶回，平均每毫升不到 $0.4，相當划算。

這項優惠不僅吸引精打細算的家長、上班族，連注重成分的敏弱肌族群與醫美保養客群也紛紛回購，直呼：「這價格不囤貨真的會後悔！」適逢換季與年末保養需求高峰，正是為全家大小備齊基礎保養品的絕佳時機，大容量包裝適合全家共享，輕鬆實踐經濟實惠的日常肌膚照顧。



全球最大皮膚科藥廠研發，肌膚值得最穩定的呵護！



為肌膚打好穩定基礎，是有效保養的第一步。與其不斷嘗試、承擔肌膚不適的風險，不如選擇一款能真正融入日常、安心信賴的修護夥伴。舒特膚長效潤膚乳以經臨床實證的修護力為核心，結合溫和低敏的配方，致力於將每一次的日常保養，化為肌膚的修護時光。其全家適用的特性，更讓保養成為一種簡單且安心的共享體驗。



當前正值肌膚需求最旺盛的季節，美式賣場限時優惠無疑是入手的最佳契機。為自己建立一道堅固的冬季保濕防線，同時為敏弱肌膚找到溫柔而安心的防護。

▲舒特膚雙瓶長效潤膚乳包裝超高CP值，不論怎麼算這時囤貨最划算!



