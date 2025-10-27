　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

換季肌膚乾癢又脫屑？這款乳液靠「穩膚金三角」成分拯救敏感肌！Costco限時特惠中！

▲▼ 換季肌膚乾癢又脫屑？這款乳液靠「穩膚金三角」成分拯救敏感肌！Costco限時特惠中！ 。（圖／資料照）

▲舒特膚長效潤膚乳在Costco一補貨立刻被掃貨，貨架出現空洞畫面，人氣實力可見一般！

消費中心／綜合報導

每逢換季，不只是衣櫃需要整理，肌膚也經常拉起「乾癢警報」。許多人明明保養也沒少做，剛洗完澡一下下就突然出現乾燥、緊繃，甚至泛紅脫屑的情況，讓人困擾不已。這種反覆發作的敏弱狀況，早已成為現代人最常見的肌膚難題。

其實，敏感肌不只是天生體質造成，更多時候是來自日常生活的「無聲破壞」：長時間待在冷氣房、頻繁進出溫差大的場所、忙碌生活壓力大、洗完澡倒頭就睡、甚至醫美療程後忘了做好保濕修護……這些看似小事，都會讓肌膚防禦力逐漸下降，導致敏弱問題愈演愈烈。

更別說愛嘗鮮的保養習慣，也可能因為頻繁更換香味或功能不同的產品，反而忽略最基礎的「保濕穩定」。不少人抱怨市售乳液香精太重、質地黏膩、吸收慢，擦了之後肌膚像包了一層膜，不但無法舒緩不適，甚至還可能悶出粉刺。保濕效果撐不過幾小時，還得反覆補擦，讓忙碌的生活更加麻煩。

在這樣的膚況下，一瓶真正能長效保濕、清爽吸收又低敏安心的潤膚乳，才是換季或敏弱肌族真正需要的穩定力量。

▲▼ 換季肌膚乾癢又脫屑？這款乳液靠「穩膚金三角」成分拯救敏感肌！Costco限時特惠中！ 。（圖／資料照）

▲親膚不黏膩、長效保濕，舒特膚成為全家人家庭保養的首選。

全家共用，敏弱肌的安心保養首選

在眾多使用者的分享中，舒特膚長效潤膚乳以「全家適用」、「敏弱肌友善」的特色，成為許多家庭浴室、寢室裡的常備品。一位從事媒體工作的使用者就表示，因長期在外景拍攝、經常出差，肌膚經常面臨風吹日曬與環境變化，乾癢不適早已成為日常困擾。尤其是敏感肌，只要乳液成分稍有刺激，就可能引發泛紅與搔癢反應。

直到她接觸舒特膚長效潤膚乳後，才讓肌膚狀況明顯穩定下來，她形容：「真的像遇到救星！」洗完熱水澡後立刻擦上，維持幾天後肌膚不再乾緊，摸起來柔軟滑順，保濕效果持久又明顯。乳液質地清透好推、不黏膩，吸收速度快，無香精、無酒精，低敏配方，無論是臉部還是身體都能安心使用。

因為無添加香料，甚至連家中對氣味敏感的毛孩也不排斥。她習慣隨身攜帶出差用，大瓶裝則固定放在家中浴室，全家人洗澡後都會使用，一瓶就能輕鬆照顧全家人的保濕需求。容量實在、價格合理，對敏感肌族來說不只是日常乳液，更像是守護肌膚健康的溫柔屏障。

此外，對於糖尿病或腎臟病導致皮膚乾裂的銀髮族來說，也是一款溫和又實用的保養選擇，難怪成為許多家庭一致信賴的保濕首選。

▲▼ 換季肌膚乾癢又脫屑？這款乳液靠「穩膚金三角」成分拯救敏感肌！Costco限時特惠中！ 。（圖／資料照）

▲Costco賣場內掀起搶購潮，舒特膚長效潤膚乳成為敏弱肌族群囤貨必備。

菸鹼醯胺、維他命原B5雙重頂級成分，告別反覆乾癢敏感

品牌表示，能達到這樣的長效保濕效果，關鍵就在於來自全球最大皮膚醫學藥廠的專業配方，專為敏弱肌打造，協助活化肌膚天然保濕屏障中原有的15種神經醯胺，讓肌膚不只「補水」，更能真正「養出水」。

其中最重要的穩膚關鍵，就是「穩膚金三角」核心配方──菸鹼醯胺（維他命B3）、維他命原B5、甘油，三大成分能協同作用強化肌膚屏障，從根本改善乾燥敏弱問題，有效安撫泛紅不適，並提升肌膚自身儲水與修護能力，長效舒緩、穩定肌膚狀態。

此外，配方中添加的酪梨油也扮演重要角色，能在擦上的瞬間立即舒緩乾燥緊繃，彷彿為肌膚解渴補水，帶來柔潤觸感。
根據品牌內部實驗指出，持續使用約一週，即可修復肌膚防禦屏障；其中94%使用者在第一次塗抹後，便明顯感受到潤澤舒緩，實際解決過往保濕產品「擦了好像沒擦」的無感痛點，真正告別反覆乾癢敏感、恢復穩定好膚況。

▲▼ 換季肌膚乾癢又脫屑？這款乳液靠「穩膚金三角」成分拯救敏感肌！Costco限時特惠中！ 。（圖／資料照）

▲優惠期間賣場現場人潮不斷，不少顧客一次購買多組舒特膚潤膚乳備用。

美式賣場優惠：舒特膚長效潤膚乳 591mL 二入組，現折$150！

舒特膚長效潤膚乳以溫和修護與高 CP 值受到消費者喜愛，近日於 Costco 推出限時回饋組合！原價 $615 的 591mL 大容量 2 入組，現享 $150 折扣，只要 $465 即可帶回，平均每毫升不到 $0.4，相當划算。
這項優惠不僅吸引精打細算的家長、上班族，連注重成分的敏弱肌族群與醫美保養客群也紛紛回購，直呼：「這價格不囤貨真的會後悔！」適逢換季與年末保養需求高峰，正是為全家大小備齊基礎保養品的絕佳時機，大容量包裝適合全家共享，輕鬆實踐經濟實惠的日常肌膚照顧。

全球最大皮膚科藥廠研發，肌膚值得最穩定的呵護！

為肌膚打好穩定基礎，是有效保養的第一步。與其不斷嘗試、承擔肌膚不適的風險，不如選擇一款能真正融入日常、安心信賴的修護夥伴。舒特膚長效潤膚乳以經臨床實證的修護力為核心，結合溫和低敏的配方，致力於將每一次的日常保養，化為肌膚的修護時光。其全家適用的特性，更讓保養成為一種簡單且安心的共享體驗。

當前正值肌膚需求最旺盛的季節，美式賣場限時優惠無疑是入手的最佳契機。為自己建立一道堅固的冬季保濕防線，同時為敏弱肌膚找到溫柔而安心的防護。

▲▼ 換季肌膚乾癢又脫屑？這款乳液靠「穩膚金三角」成分拯救敏感肌！Costco限時特惠中！ 。（圖／資料照）

▲舒特膚雙瓶長效潤膚乳包裝超高CP值，不論怎麼算這時囤貨最划算!

*全球最大皮膚科藥廠 參考資料：https://www.prnewswire.com/

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
KK園區大崩逃！　上千人「跳河求生」畫面瘋傳
大甲媽祖坐鎮　中信兄弟4比3暫時領先樂天
六月傷勢曝光　要撐著拐杖
快訊／林智平要命失誤！　兄弟領先桃猿
普發1萬上路！2銀行祭ATM領錢抽好康　3類甜頭搶先看
「豬瘟貨」延誤通報挨罰300萬！嘉里大榮喊誤會
徐巧芯大獲全勝！溫朗東「逃兵吃草拉屎」被法院二次認證

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】舒特膚baby極效清凝乳霜　首創輕質地x 乳霜級保濕力X 三大明星成分

換季肌膚乾癢又脫屑？這款乳液靠「穩膚金三角」成分拯救敏感肌！Costco限時特惠中！

7-11咖啡「買7送7」先筆記！萬聖節思樂冰、霜淇淋「買1送1」

【廣編】最哈你的味，韓國哈味零時差！茶聚×統一鮮乳推出香片哈密拿鐵

必勝客人事異動！達美樂嗨喊「家有喜事」　網笑：有這樣挑釁的喔

社畜一人當兩人用超崩潰！入手「辦公室療癒小物」自救　填補上班情緒價值

超商「周一限定」咖啡優惠　全家10元多1杯、7-11寄杯省上百

補鈣再突破！一開即飲的「高端鈣飲」　解鎖更好吸收、不卡喉的補鈣新選擇

年度超殺行動保健優惠回來了！折扣太甜！內行人手刀衝賣場囤貨

漢堡王「華堡雙人餐69折」只有3天　德克士17品項+10元多1件

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

死亡車禍畫面曝！台中奧迪女駕駛闖紅燈　騎士遭撞噴飛10多公尺

川普見證泰柬和平協議！　泰總理親口諾：立即釋放18柬士兵

北市電動公車開到冒煙！司機+10乘客立即疏散　合力開噴滅火

台南豬農違規載運豬隻被抓包！黃偉哲怒斥：再守不住就連滾帶爬

換季肌膚乾癢又脫屑？這款乳液靠「穩膚金三角」成分拯救敏感肌！Costco限時特惠中！

7-11咖啡「買7送7」先筆記！萬聖節思樂冰、霜淇淋「買1送1」

【廣編】最哈你的味，韓國哈味零時差！茶聚×統一鮮乳推出香片哈密拿鐵

必勝客人事異動！達美樂嗨喊「家有喜事」　網笑：有這樣挑釁的喔

社畜一人當兩人用超崩潰！入手「辦公室療癒小物」自救　填補上班情緒價值

超商「周一限定」咖啡優惠　全家10元多1杯、7-11寄杯省上百

補鈣再突破！一開即飲的「高端鈣飲」　解鎖更好吸收、不卡喉的補鈣新選擇

年度超殺行動保健優惠回來了！折扣太甜！內行人手刀衝賣場囤貨

漢堡王「華堡雙人餐69折」只有3天　德克士17品項+10元多1件

獨／知名連鎖甜品創辦人喊輕鬆加盟　投資人百萬蒸發怒告詐欺

建立制度化交流、深化台日夥伴關係！　民進黨青年局首度訪日

捷迅獲運動部肯定　勇奪運動年曆生態圈全國第二名

換季肌膚乾癢又脫屑？這款乳液靠「穩膚金三角」成分拯救敏感肌！Costco限時特惠中！

不斷更新／梁家榮遠離三呎線！古久保與裁判爭論　6局兄弟4比3領先

KK園區大崩逃！軍方重砲攻堅　上千人「跳河出逃」畫面瘋傳

大甲媽祖進駐本後坐鎮　中信兄弟4比3暫時領先樂天力求取勝

福爾摩沙俱樂部首度在台辦年會　歐議員：台灣不是問題而是解答

女客「打開緊急插座」充手機！北捷鄭重回應：最高可罰100萬

六月腳踝翻船「要撐拐杖一陣子」　苦笑：跑得兇猛跌得厲害

李興文是陸戰隊退役　勸世閃兵：知恥近乎勇

消費熱門新聞

必勝客人事異動！達美樂嗨喊「家有喜事」　網笑：有這樣挑釁的喔

超商「周一咖啡優惠」10元多1杯

補鈣再突破！一開即飲的「高端鈣飲」　解鎖更好吸收、不卡喉的補鈣新選擇

漢堡王華堡雙人餐69折只有3天

7-11咖啡買7送7、冰品買1送1優惠

超商「周一限定」咖啡買1送1、買2送2優惠

7-11系統大當機「只能付現」　業者祭「咖啡半價」補償

10大速食店連假優惠懶人包

雙11電商大戰！Coupang酷澎狂撒品牌獨家優惠

奢華「山茶花香」獨家飄進美式賣場！

超商連假「買2送2、買1送1」懶人包

年度超殺行動保健優惠回來了！

入手「辦公室療癒小物」自救　填補上班情緒價值

贈品太狂！ITF台北國際旅展　網友曬戰利品掀熱議

更多熱門

相關新聞

台中國際旅展開跑人潮湧現搶好康　

台中國際旅展開跑人潮湧現搶好康　

年度旅遊盛事「2025 ATTA台中國際旅展」今天（24日）開跑！上午一早人潮擠爆台中國際展覽館，現場近300個攤位展出，各種優惠方案，吸引想出國旅遊或是國旅的民眾進場搶好康。另外，現場還展出「台中國際品酒生活節」，有6大酒類專區，知名品牌的葡萄酒、日本酒、威士忌等，讓民眾一次品味世界風土。

10大速食店連假優惠懶人包

10大速食店連假優惠懶人包

秋冬感冒季來襲！睡好比補維他命更重要

秋冬感冒季來襲！睡好比補維他命更重要

Global Mall屏東20週年慶再加碼　滿3000千送5百

Global Mall屏東20週年慶再加碼　滿3000千送5百

楊謹華金鐘奪影后隔天變身BLINK

楊謹華金鐘奪影后隔天變身BLINK

關鍵字：

護膚保濕敏弱肌秋冬保養限時優惠舒特膚美式賣場

讀者迴響

熱門新聞

隋棠小姑❤洋男友4年被求婚了！

高中生被車濺濕　「滿級分嗆聲文」真的釣出車主

山豬過世1年半「寄結婚紅包給逸祥」PO文暖哭網

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

2人近期同居！富少擁美甲師小女友陳屍信義豪宅

家寧「本人還在挖土跟吃土當中」首鬆口近況

台中豬瘟案情逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去

富少抱小女友陳屍豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

張峻狠踹傅崐萁桌　災民怒：我們是賤民嗎？

獨／25歲正妹交纏CEO雙亡！前男友喊話還她公道

人妻揪酒局遭下藥性侵！起床內褲不見了

連勝文賣12年愛車：國民黨太窮了

救完人趕送餐！外送員違規挨罰：下次還會救

快訊／3張5-6月千萬統一發票無人領　下周三到期財部急尋

6種生活常見物質確定會致癌！醫示警

更多

最夯影音

更多
李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD
薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面