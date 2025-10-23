　
地方 地方焦點

Global Mall屏東20週年慶再加碼　滿3千送5百00超值回饋

▲Global Mall屏東市《20週年慶》第二波優惠登場 。（圖／Global Mall屏東市提供）

▲Global Mall屏東市《20週年慶》第二波優惠登場 。（圖／Global Mall屏東市提供）

記者陳崑福／屏東報導

Global Mall屏東市《20週年慶》第二波優惠登場，即日起至11月3日消費滿3,000元最高贈500元電子商品禮券，首四日更祭出會員點數10倍送與餐飲消費加碼金。全館精選服飾、家居、餐飲與娛樂品牌齊推超殺折扣，再搭配多元支付獨家回饋，還有Hello Kitty限量好禮可兌換，購物、玩樂一次滿足。

▲Global Mall屏東市《20週年慶》第二波優惠登場 。（圖／Global Mall屏東市提供）

Global Mall屏東市《20週年慶》即日起至11月3日祭出第二波週年慶優惠，近期正值季節交替之際，瞄準這波換季潮精選十大品牌祭「入冬購物攻略」，囊括流行、運動休閒服飾及冬季寢具用品等推優惠6折起。

還有新櫃搶鮮登場，壽司郎、31冰淇淋和宮武讃岐烏龍麵推好食優惠，購物享美饌同時還能來場歡樂童趣派對，親子同樂體驗戰鬥陀螺、認識寶可夢卡牌熱鬧暢玩一整天。

而第二波會員於指定專門店消費滿3,000元最高可享500元電子商品禮券；「首四日限定加碼」即日起至10月26日會員消費滿1,000元享點數10倍贈，以及扣會員點數1點兌200元電子商品禮券，點數放大再享美食加碼金，餐飲專門店消費滿1,000元贈100元電子商品禮券，新加入會員再兌31冰淇淋現金折價券。

《20週年慶》多元支付再加碼，Global Mall獨家優惠iPASS MONEY消費滿399元贈100元優惠券，除了享超值購物，Global Mall攜手合作風靡全球的Hello Kitty，二波主打生活手巾、記憶地墊、收納購物袋等多款實用生活小物，消費滿額或扣點數兌換都能輕鬆將Hello Kitty隨身帶著走。

