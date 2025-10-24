　
台中國際旅展今開跑！人潮湧現搶好康　黑白大廚體驗超熱門

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中國際旅展吸引大批人潮。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

年度旅遊盛事「2025 ATTA台中國際旅展」今天（24日）開跑！上午一早人潮擠爆台中國際展覽館，現場近300個攤位展出，各種優惠方案，吸引想出國旅遊或是國旅的民眾進場搶好康。另外，現場還展出「台中國際品酒生活節」，有6大酒類專區，知名品牌的葡萄酒、日本酒、威士忌等，讓民眾一次品味世界風土。

主辦單位台中市旅行商業同業公會表示，本次旅展展期為24日起至27日止，現場集結旅行社、飯店、餐飲集團、遊樂園等近300個攤位展出，邀請高達百家旅遊業者齊聚，包含指標上市櫃旅行社有可樂旅遊、五福旅遊(2745)、旅天下(6961)、東南旅遊等業者參展，而知名旅行社品牌如喬瑞、雙向、樂活、華府、美最時旅行社等也看準中部唯一2025壓軸場次，力拼最殺優惠、聯手打造絕佳旅遊體驗，讓民眾一站購足所有旅行需求，輕鬆規劃理想假期。

公會說，旅天下聯合國際旅行社祭出「週週搶購」、「清倉」、「早鳥預購最高折2萬」三大優惠，購買「日本花卷團體商品」並完成出發還可抽iPhone 16。短線部分，「日本東北花卷無自理餐5日」保證入住2天溫泉飯店，下殺至每人28,888元起；韓國線則規劃「黑白大廚體驗5日」，自開播至今，進單踴躍。長線部分，「澳洲墨爾本7日」驚爆市場最低價38,900元起，再贈網卡，可近距離觀賞神仙企鵝列隊歸巢奇觀，並安排龍蝦餐。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲「2025 ATTA台中國際旅展」展期為24日至27日。（圖／記者白珈陽攝）

可樂旅遊推「台中出發限定」優惠，推出一系列春節、賞楓、東南亞度假行程，讓中部民眾免北上即可輕鬆規劃秋冬與新春假期。台中出發日韓賞楓主打「韓國秋天童話、愛寶樂園、銀杏汗蒸幕5日」每人17,800元起，前往世界文化遺產「昌德宮」賞楓；「關西深秋楓紅、日本環球影城、黑毛和牛吃到飽5日」每人37,800元起，從台中直飛日本神戶，一次走訪京都、奈良、姬路城等知名賞楓景點。

五福旅遊也推出多項超值優惠搶攻中台灣旅遊市場，日本團體行程祭出第2人最高現折4,000元，台中出發韓國5日行程19,000元起，越南峴港5日無購物團僅19,900元起，同享第二人再減3,000元優惠。展望2025年農曆春節，長達9天的假期只要再請4天即可享有最長16天連休，現場推出歐洲行程第2人最高現折10,000元的限時優惠。台中直飛越南峴港「峴在進行式峴港5日」全程無購物，餐食安排龍蝦海鮮餐、米其林推薦美食廣南麵，售價19,900起，旅展第2人再減3,000元。

此外，相同展期也展出「2025台中國際品酒生活節」，公會指出，本屆展會網羅全球佳釀，展區涵蓋「威士忌 & 烈酒」、「葡萄酒」、「日本酒」、「梅酒&果精釀&果實酒」、「台中酒類公會專區」、「搭酒餐食區」等6大專區，從經典到創新、從工藝到文化，一次品味世界風土。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲「2025台中國際品酒生活節」有6大酒類專區。（圖／記者白珈陽攝）

公會說，今年威士忌陣容品牌雲集，包含來自格蘭父子洋酒、Balvenie百富、Glenfiddich格蘭菲迪、Wildmoor遠慕威士忌金門酒廠、白水芳華、Sake&Sake酒與鮭魚、KETAGALAN凱達格蘭酒業、山富貿易、Blackadder黑蛇、向上能量、瓦倫國際、Do Vinos 班諾葡萄酒、福瑞麥斯、COPPA COCKTAILS 珂帕即飲調酒、Kyrö Malt Rye Whisky庫拉裸麥威士忌等指標品牌，橫跨歐洲、美洲與亞洲，邀請威士忌愛好者及民眾親自品飲。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

台中國際旅展

