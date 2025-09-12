【廣編】舒特膚baby極效清凝乳霜　首創輕質地x 乳霜級保濕力X 三大明星成分

▲舒特膚baby極效清凝乳霜。

圖、文／舒特膚提供

舒特膚Cetaphil擁有超過70年專業經驗，致力於為敏弱肌膚提供最有效的解決方案。每一項產品都經過嚴格的皮膚科醫學臨床測試，從根源解決敏弱肌問題。其卓越表現與專業性，舒特膚被廣大皮膚科醫師一致推薦，奠定其「醫師推薦敏弱肌醫美品牌」的地位。從潔淨、保濕到修護，舒特膚提供最完整、最貼近肌膚需求的日常保養解決方案。2025年推出「Baby極效清凝霜」首創輕質地，兼具乳霜級保濕力，可持續48小時深層補水，全方位舒緩修護肌膚，顛覆傳統，帶來保濕新體驗，邀請到準媽媽劉品言，分享寶寶護膚的聰明選擇！

即將迎接新生命的劉品言，在活動中分享了她迎接新身分的溫柔旅程，對她而言，這段旅程不僅是角色的轉換，更是母愛的提前展開。，劉品言眼中，孕期使用這款乳霜不只是自我保養，更像是一種「提前與寶寶共享」的親密練習，舒特膚BABY極效輕凝霜是一份貼心的提前準備，也是母愛最真實的體現。

在發表會現場，她感性地談到：「成為母親後，才發現保養的意義不只是『讓自己好看』，更是希望寶寶能在一開始就被最安全的環境守護。」她相信，這瓶乳霜將陪伴她與寶寶度過許多親密時刻。