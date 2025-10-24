　
10大速食店連假優惠懶人包　肯德基333神券回歸、拿坡里買4送4

10大速食店連假優惠懶人包　肯德基333神券回歸、拿坡里買4送4

▲▼麥當勞。（圖／記者蕭筠攝）

▲10大速食店連假優惠懶人包。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

光復節連假開跑，《ETtoday新聞雲》整理全台速食店最新限時優惠，包括肯德基333神券限時回歸，內含6塊咔啦脆雞+6顆原味蛋撻下殺47折，拿坡里可享炸雞買4送4、必勝客則推個人比薩買1送1等。

▲▼三商炸雞。（圖／業者提供）

▲三商炸雞推炸雞買5送5。（圖／業者提供）

●麥當勞
麥當勞APP即日起至10月26日祭出「4大限定優惠最低62折起」，包括「雙層四盎司牛肉堡+大薯+4塊麥克雞塊+38元飲品特價229元」、「勁辣雞腿堡+大薯+4塊麥克雞塊+38元飲品特價189元」、「豬肉滿福堡加蛋+金選美式咖啡特價89元」、「豬肉滿福堡加蛋+薯餅特價60元」。

麥當勞LINE官方帳號「隨買店取」即日起至11月11日則推出「早餐5入量購優惠組」，可享豬肉滿福堡加蛋、火腿蛋堡、現烤焙果、番茄嫩蛋焙果堡、蕈菇嫩蛋焙果堡優惠組5入65折起。

●三商炸雞
三商炸雞全門市即日起至10月27日祭出3大限定優惠，包括「炸雞買5送5」，凡購買青花椒炸雞5塊即送義式炸雞5塊，特價只要348元；「脆皮檸檬二節翅10隻特價99元」，原價200元，比買1送1更便宜；10月壽星加碼享「煉乳銀絲卷免費吃」，只要於門市消費並出示證件就送價值89元的煉乳銀絲卷1份。

●必勝客
必勝客祭出「5大限時優惠」，即日起至10月27日可享「買私廚飯麵／千層麵送個人比薩」；至10月31日前推「超值義大利麵飯L經典套餐72折」、「買XL豪華套餐加碼送巧克力QQ球」；至11月30日前則有「個人比薩買1送1」、「個人比薩3個特價199元」。

●摩斯漢堡
摩斯漢堡即日起至10月27日祭出「指定漢堡+大杯冰紅茶組合單套9折、第2套6折」優惠，早餐時段有「新咕咕雞堡組合」單套優惠價86元，2套特價152元，平均每套76元；午晚餐時段「超級大麥薑燒珍珠堡組合」單套優惠價104元，2套特價184元，平均每套92元。

期間加碼早餐時段加20元升級「冰橙咖啡」、午晚餐時段加20元升級「香吉士」或「哈密瓜蘇打」，且使用MOS Order APP「跨店取」也同享第2套6折優惠。

▲▼肯德基。（圖／業者提供）

▲肯德基333神券回歸。（圖／業者提供）

●肯德基
肯德基即日起至11月3日祭出「333神券」超殺優惠，內含「6塊咔啦脆雞+6顆原味蛋撻」特價只要333元，相較原價祭出47折折扣，只要輸入或使用優惠代碼「40586」即享優惠。

●拿坡里
拿坡里全門市即日起至11月3日祭出「3大超值優惠」，包括「炸雞買4送4」內含4塊炸雞、4隻青花椒烤雞翅特價260元；「披薩買大送大」，凡購買金賞烏魚子披薩可再吃大披薩1個，且開放口味任選，特價490元；以及「買大披薩或6塊炸雞送原盅香菇雞湯1盒（2入）」，特價390元，以上優惠內用、外帶皆適用。

●21風味館（21PLUS）
21風味館即日起至11月11日祭出限時優惠活動，優惠品項包括「香草烤半雞特價178元」、「香草烤全雞特價350元」，皆為原價打7折再折21元，以及「香脆炸雞桶5入特價262元」，較原價享7折優惠；另外還有紫玉Q薯、中薯霸、雞汁拌泡麵等經典配餐只要30元，最低43折起，提醒優惠不適用台大微風、竹科台積門市。

●達美樂
達美樂即日起祭出「披薩半價」優惠，包括火山系列、經典系列、招牌系列、極致系列、巨無霸系列全可享優惠，首推人氣金鑽夏威夷、招牌四喜、韓風炸雞火山、增量起司餅等口味；同步還有「披薩買大送小」好康。

▲▼bb.q CHICKEN。（圖／業者提供）

▲bb.q CHICKEN周年慶超值優惠一次看。※點圖放大

●bb.q CHICKEN
bb.q CHICKEN即日起至11月30日祭出「周年慶超值優惠」，網羅22種優惠包括「去骨炸雞雙拼餐+1元多1件」，於平日可用588元吃到2份套餐，假日則推「去骨炸雞雙拼餐第2件半價」優惠，只要881元就可買到2份去骨炸雞雙拼餐。

銅板好康包括炸薯條、炸地瓜薯條、炸年糕、可樂、七喜皆享加1元多1件；買就送最低下殺388元起，有「買去骨炸雞雙拼送88元炸物」、「買半雞拼盤送煉乳哆波吉」、「買去骨奶香卡滋送88元炸物」及「買奶香卡滋半雞送煉乳哆波吉」；還有5款人氣美味超值加點69折起、6款單人獨享餐+多人共享餐，期間至門市內用、外帶出示優惠券即享優惠，且不限使用次數。

加碼於外送平台foodpanda、Uber Eats推出「外送隱藏優惠」，10月31日前在foodpanda單筆消費滿400元可現折140元；至11月4日前使用Uber Eats則可享買黃金雞柳（小）1份送炸薯條或甜心QQ球1份，優惠價219元，現省68元，提醒優惠不適用於南西店。

▲▼漢堡王祭出最新「歲末歡慶優惠券」。（圖／業者提供）

▲漢堡王優惠券。※點圖放大

●漢堡王
漢堡王即日起至12月31日祭出「歲末歡慶優惠券」，雞塊、辣薯球、洋蔥圈、薯條、中杯飲料等5大夯品加1元多1件；小資族最愛「1+1自由配」共有35種組合通通只要69元；「兩堡任選自由配」則提供4款人氣堡款任選2個129元，包括經典小華堡、花生培根牛肉堡等，最多可省超過百元。

還有5款雙堡超值組99元起、6款單人滿足餐109元起、5款雙人激省餐189元起，整張券現省2723元，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店、內湖三總、南投服務區不適用此優惠，各門市數量有限、售完為止。

