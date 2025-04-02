　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南學甲慈濟宮上白礁暨保生大帝祝壽、超級煙火秀　周末登場

▲保生大帝台灣開基祖廟學甲慈濟宮，4月5日舉辦國家重要民俗「學甲上白礁」，12日舉辦「恭祝保生大帝1047年聖誕祝壽典禮」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲保生大帝台灣開基祖廟學甲慈濟宮，4月5日舉辦國家重要民俗「學甲上白礁」，12日舉辦「恭祝保生大帝1047年聖誕祝壽典禮」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

保生大帝台灣開基祖廟學甲慈濟宮，2025年4月5日舉辦國家重要民俗「學甲上白礁」，在4月12日舉辦「恭祝保生大帝1047年聖誕祝壽典禮」。

今年邀請縣市首長、立法委員、市議員，文化資產單位、各區區長、民意代表共同參與地信徒均齊集本宮進香並展開遶境至頭前寮白礁亭(公元1661年保生大帝護佑鄭王軍民來台登陸處)，遙拜大陸福建省之白礁慈濟祖宮並祭拜中華民族列祖列宗、請水火香儀式，在告訴後人要飲水思源、薪火相傳不忘本之民族精神，上白礁當天4月5日預計晚上7時，在白礁亭還有超級煙火秀重磅登場，不一樣全新視覺享宴，值得期待！

▲保生大帝台灣開基祖廟學甲慈濟宮，4月5日舉辦國家重要民俗「學甲上白礁」，12日舉辦「恭祝保生大帝1047年聖誕祝壽典禮」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今年參與學甲上白礁的宮廟逾百間。藝閣、文武陣頭近2百組，開路先鋒為後社集和宮蜈蚣陣，全國唯一人工扛台，上面座有36為神童，藝閣有近40組，其中包含11組自組藝閣分別是羅姓角八仙棚、中草坔中隆宮紡車輪、東竹圍開基東鎮府八美圖、宅口興太宮哪吒鬧東海、縣內角太安宮封神榜、三角仔清保宮八仙過海、下社角白礁宮哪吒鬧東海與董漢尋母、後社角西龍宮七鶴、後社角聖和宮郭子儀大戰烏鳳仙，這些藝閣都是由宮廟自組維護，武陣的部分有錦繡角田龍舘宋江陣、中角謝謝姓獅團太祖先師金獅陣、錦湖吳保宮宋江陣，其他特色陣頭有宅口興太宮五虎平西、宅港十二婆姐陣、中洲慈福宮高蹺陣、頭港鎮安宮軟身福德正神、學甲慈濟宮的採茶舞與漢聲軒北管，輦宮有26座，每年這些特色藝閣文武陣都會出現上白礁的遶境隊伍。

學甲上白礁為學甲十三庄與眾多保生大帝信眾共同的參與重要祭典活動，自清代開始辦理相關儀式，歷經時代變遷，不斷調整與變化，成為見證臺灣歷史與文化發展的重要祭典，展現出強勁韌性，廟方長期自主傳承。學甲慈濟宮長期投入文化建設相關工作，從戰後初期的展覽、藝陣比賽、藝文展演，到後來成立博物館、出版各項刊物，近期則是大量投入民俗儀式保存維護工作，包含推動北管、採茶舞等陣頭的復興、出版書籍及紀錄片，學甲上白礁祭典經文化部登錄為國家重要民俗，作為臺灣各界對於學甲慈濟宮長期投入相關工作的肯定。

▲保生大帝台灣開基祖廟學甲慈濟宮，4月5日舉辦國家重要民俗「學甲上白礁」，12日舉辦「恭祝保生大帝1047年聖誕祝壽典禮」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「學甲上白礁」具諸多在地特色，例如儀式性宮內祭典、遙祭祖廟、遙祭列祖列宗儀式、以及請水火香，香陣隊伍中的輦宮、真人藝閣、金獅陣、宋江陣、蜈蚣陣、報馬牛、藝陣;各庄頭與信眾設置點心站等。後續並有安營、過火等相關儀式，成為保生大帝信仰核心。學甲上白礁自清代以來，即是學甲十三庄之重要民俗儀式，後續隨著時代發展逐漸擴大參與範圍，開始成為南瀛地區的盛事。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
572 2 5083 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸國防部發聲　正告「賴當局」：鬧越兇滅亡越快
大罷免藍綠35：12！今新增林俊憲、王定宇、李坤城、吳琪銘4
快訊／張綱維被收押！
曾國城慘丟主持、代言　鉅額損失曝光
所有會員都要　好市多入場「重新拍照」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東小貨車倒車擦撞攤商販售衣架　衣物倒一片...駕駛溜了

陳亭妃再度獲公督盟國會評鑑優秀立委　國會雙項評鑑皆獲肯定

肚子脹體重也下降！蛔蟲感染怎麼辦　專家解析

嘉基減重中心獲卓越認證！　全台首家獲高等級殊榮

台南學甲慈濟宮上白礁暨保生大帝祝壽、超級煙火秀　周末登場

九旬翁迷途車道　台東暖警即時救援助返家團圓

中市和平區公墓納骨牆啟用　盧秀燕將持續建設幸福原鄉

兒童節校園活動熱鬧登場　魔術師帶來歡樂時光

藝群醫美集團插旗竹科　第20家分院藝群新竹診所駐新竹高鐵站區

台中廣天宮財神借庫4／11登場　廟方備600萬讓信徒求財氣

停車場被擋不爽...他開百萬休旅3連撞國產車

#Andy老師 回雲林老家　媽媽心疼到暴瘦：哭了好幾次

【泰格與雪兒】我叫吳柏毅

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(上)

【泰格與雪兒】一點都不好笑

北市女騎士自摔遭多元計程車輾過！　腦、肺嚴重出血...驚悚畫面曝

移民署全程護送！　陸配小微抵達桃園機場：我有錯嗎？

黃子韜徐藝洋睡前要對暗號　祝緒丹超羨慕：好可愛～

中國海警同步侵擾金馬！　海巡派4艦艇全天候強勢拒止

丁寧再批黃子佼「創意私房」案　敬請重判「把憤怒變成力量」

屏東小貨車倒車擦撞攤商販售衣架　衣物倒一片...駕駛溜了

陳亭妃再度獲公督盟國會評鑑優秀立委　國會雙項評鑑皆獲肯定

肚子脹體重也下降！蛔蟲感染怎麼辦　專家解析

嘉基減重中心獲卓越認證！　全台首家獲高等級殊榮

台南學甲慈濟宮上白礁暨保生大帝祝壽、超級煙火秀　周末登場

九旬翁迷途車道　台東暖警即時救援助返家團圓

中市和平區公墓納骨牆啟用　盧秀燕將持續建設幸福原鄉

兒童節校園活動熱鬧登場　魔術師帶來歡樂時光

藝群醫美集團插旗竹科　第20家分院藝群新竹診所駐新竹高鐵站區

台中廣天宮財神借庫4／11登場　廟方備600萬讓信徒求財氣

小米SU7火燒車後為何逃不出來？　專家揭「電動車斷電死角」

川普關稅重手　日本研究：美國進口成本飆升受傷最重

痛批美台！陸國防部預告持續練兵備戰　正告賴當局：鬧越兇滅亡越快

誰能補上銳歐空缺？　味全龍牛棚仍有不確定因素

清明連假首日「國道10大路段」易塞　國5恐連塞12小時

平野惠一暖心為女性職員發聲！盼台南休息室新增女廁

大罷免藍綠35：12！　今新增林俊憲、王定宇、李坤城、吳琪銘4綠委

勝騎士二軍先發遭前東家狙擊吞敗　兄弟牛棚崩盤2比14不敵統一

金管會銀行局局長由童政彰調任　檢查局局長賴欣國調陞

快訊／遠航董事長張綱維2度靠近漁港　高院裁定收押未禁見

黃子韜徐藝洋睡前要對暗號　祝緒丹超羨慕：好可愛～

地方熱門新聞

台中大甲鎮瀾宮「起駕宴」大場面　席開1500桌創紀錄

Line群傳：清明前後互不問好　網友熱議

台東2份便當500元！當地人傻眼　店家回應了

生命最後的善終照護　桃榮朝多元化發展

太平雲梯光雕夜間營運　迎接百萬夜景體驗

2025桃園龍岡米干節　加碼辦理三場次長街宴

桃園5場次徵才活動　釋出5,350個職缺

泰豐輪胎自辦市地重劃區動工　預計115年底完工

歡慶兒童節　大江舉辦「快樂時光」繪畫賽

清明連假車輛定檢　南桃園代檢廠暫停服務

歸南北極殿捐贈南消五大電動油壓破壞器材

在地企業捐贈南消後甲消防分隊健身器材提升體能及肌耐力

兒童節連假台南藍晒圖舉辦「藍晒童樂時光機」

防詐百斬總動員全民正義檢舉車手獎5萬

更多熱門

相關新聞

鳴笛啟航再現光芒2025年台南青少年探索班開訓

鳴笛啟航再現光芒2025年台南青少年探索班開訓

為協助青少年探索生涯規劃，台南市政府教育局輔諮中心委託社團法人全人教育及兒少發展協會，2日在中頭社區活動中心舉辦「2025年青少年探索班」開訓典禮，各單位長官均到場勉勵青少年學員，為未來生涯與職涯奠定基礎，蛻變大展光芒。

台南得正「隔壁開新手搖飲」神奇合體！4.8萬人讚爆

台南得正「隔壁開新手搖飲」神奇合體！4.8萬人讚爆

即／台南拆屋工人遭磚壁壓困

即／台南拆屋工人遭磚壁壓困

台南光賢交通公園正式啟用推動交通安全教育

台南光賢交通公園正式啟用推動交通安全教育

台南「愛無限樂市集」庇護工場成果展13日暖心登場

台南「愛無限樂市集」庇護工場成果展13日暖心登場

關鍵字：

台南學甲慈濟宮上白礁保生大帝祝壽煙火秀

讀者迴響

熱門新聞

電動車起火燒死3女大生！小米股價跌超5%

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常　全恩菲嚇退中職球團

即／3女大生慘死小米SU7！雷軍發聲

黃立行消失8年現蹤「頭髮白了」！

恐跌破10℃　下波雷雨變天時間曝

頑童瘦子開戰了！　突點名「ozi只勾二嫂」：是活的他都搞

停止交易利空大！福懋油跌9％急拉　樺晟跌停逾4000張排隊賣

快訊／《捍衛戰士》方基墨逝世！　享壽65歲

龍婆又命中？曾預言2025年地震肆虐

被疑遭曾國城伸鹹豬手　Albee發文談當年

台灣連5天沒地震　專家示警：要小心了

溫妮深夜吵架億萬身價男友！「跺腳狠瞪」過程全被拍

加油千元中千萬獎落1縣市　11名幸運兒一次看

重機撞凹2200萬法拉利！男騎士眼神死透

快訊／李靚蕾現身立院　落淚呼籲建立兒童工作證制度

更多

最夯影音

更多

停車場被擋不爽...他開百萬休旅3連撞國產車

#Andy老師 回雲林老家　媽媽心疼到暴瘦：哭了好幾次

【泰格與雪兒】我叫吳柏毅

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(上)

【泰格與雪兒】一點都不好笑

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面