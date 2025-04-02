台南學甲慈濟宮上白礁暨保生大帝祝壽、超級煙火秀　周末登場

▲保生大帝台灣開基祖廟學甲慈濟宮，4月5日舉辦國家重要民俗「學甲上白礁」，12日舉辦「恭祝保生大帝1047年聖誕祝壽典禮」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

保生大帝台灣開基祖廟學甲慈濟宮，2025年4月5日舉辦國家重要民俗「學甲上白礁」，在4月12日舉辦「恭祝保生大帝1047年聖誕祝壽典禮」。

今年邀請縣市首長、立法委員、市議員，文化資產單位、各區區長、民意代表共同參與地信徒均齊集本宮進香並展開遶境至頭前寮白礁亭(公元1661年保生大帝護佑鄭王軍民來台登陸處)，遙拜大陸福建省之白礁慈濟祖宮並祭拜中華民族列祖列宗、請水火香儀式，在告訴後人要飲水思源、薪火相傳不忘本之民族精神，上白礁當天4月5日預計晚上7時，在白礁亭還有超級煙火秀重磅登場，不一樣全新視覺享宴，值得期待！

今年參與學甲上白礁的宮廟逾百間。藝閣、文武陣頭近2百組，開路先鋒為後社集和宮蜈蚣陣，全國唯一人工扛台，上面座有36為神童，藝閣有近40組，其中包含11組自組藝閣分別是羅姓角八仙棚、中草坔中隆宮紡車輪、東竹圍開基東鎮府八美圖、宅口興太宮哪吒鬧東海、縣內角太安宮封神榜、三角仔清保宮八仙過海、下社角白礁宮哪吒鬧東海與董漢尋母、後社角西龍宮七鶴、後社角聖和宮郭子儀大戰烏鳳仙，這些藝閣都是由宮廟自組維護，武陣的部分有錦繡角田龍舘宋江陣、中角謝謝姓獅團太祖先師金獅陣、錦湖吳保宮宋江陣，其他特色陣頭有宅口興太宮五虎平西、宅港十二婆姐陣、中洲慈福宮高蹺陣、頭港鎮安宮軟身福德正神、學甲慈濟宮的採茶舞與漢聲軒北管，輦宮有26座，每年這些特色藝閣文武陣都會出現上白礁的遶境隊伍。

學甲上白礁為學甲十三庄與眾多保生大帝信眾共同的參與重要祭典活動，自清代開始辦理相關儀式，歷經時代變遷，不斷調整與變化，成為見證臺灣歷史與文化發展的重要祭典，展現出強勁韌性，廟方長期自主傳承。學甲慈濟宮長期投入文化建設相關工作，從戰後初期的展覽、藝陣比賽、藝文展演，到後來成立博物館、出版各項刊物，近期則是大量投入民俗儀式保存維護工作，包含推動北管、採茶舞等陣頭的復興、出版書籍及紀錄片，學甲上白礁祭典經文化部登錄為國家重要民俗，作為臺灣各界對於學甲慈濟宮長期投入相關工作的肯定。

「學甲上白礁」具諸多在地特色，例如儀式性宮內祭典、遙祭祖廟、遙祭列祖列宗儀式、以及請水火香，香陣隊伍中的輦宮、真人藝閣、金獅陣、宋江陣、蜈蚣陣、報馬牛、藝陣;各庄頭與信眾設置點心站等。後續並有安營、過火等相關儀式，成為保生大帝信仰核心。學甲上白礁自清代以來，即是學甲十三庄之重要民俗儀式，後續隨著時代發展逐漸擴大參與範圍，開始成為南瀛地區的盛事。