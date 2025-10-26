　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

東協再添新血！東帝汶成第11會員國　總理：我們創造歷史

▲▼東帝汶（Timor-Leste）正式加入東協；馬來西亞總理安華（左）、中國國務院總理李強（右）與東帝汶總理古斯茂（中）。（圖／路透）

▲東帝汶正式加入東協；馬來西亞總理安華（左）、中國國務院總理李強（右）與東帝汶總理古斯茂（中）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

亞洲最年輕的國家東帝汶（Timor-Leste）在歷經14年努力後，終於在26日正式成為東南亞國家協會（ASEAN）第11個成員國，象徵該國在區域舞台邁入新篇章。總理古斯茂（Xanana Gusmao）激動表示，「今天，我們創造了歷史，這不僅是夢想成真，更是對我們奮鬥旅程的有力肯定。」

吉隆坡儀式升旗　安華：東協家庭更臻完整

根據《路透社》報導，東協輪值主席國馬來西亞26日在首都吉隆坡舉行正式儀式，當東帝汶國旗被高高升起、與其他10面國旗並列時，全場掌聲雷動。古斯茂在會上承諾，東帝汶將積極參與區域事務，致力於促進貿易、教育及數位經濟合作，「這不是一段旅程的終點，而是一個鼓舞人心的新篇章的開始。」

馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）表示，東帝汶的加入「讓東協大家庭更臻完整，重申我們共同的命運與深厚的區域情誼」，並強調新成員的發展與戰略自主權將獲得穩固且長久的支援。

半世紀夢想實現　東帝汶總統以對話促區域和平

現年75歲的總統拉莫斯-荷爾塔（Jose Ramos-Horta）是推動加入東協的關鍵人物。早在1970年代、仍受葡萄牙殖民統治時，他就提出透過區域整合確保國家未來的構想；2011年首任總統任內正式提出申請，2022年取得觀察員資格，如今終於夢想成真。

拉莫斯-荷爾塔曾於1996年獲頒諾貝爾和平獎。他表示，東帝汶雖是小國，但能以自身的歷史與衝突經驗，為東協在邊界爭端與南海議題中貢獻和平與對話的智慧。

亞洲最年輕國家　盼藉東協融入區域經濟

東帝汶於2002年正式脫離印尼獨立，是東南亞最年輕的國家。全國人口約140萬，經濟規模約20億美元（約台幣650億元），高度仰賴石油收入，並長期面臨失業、貧困與營養不良等挑戰。

這次入盟是東協自1999年接納柬埔寨以來首次擴充成員。外界認為，雖然短期內難有劇烈改變，但東帝汶有望透過區域自由貿易協定與投資機會，逐步融入東南亞經濟圈，提升國際能見度與發展潛力。

古斯茂最後強調，「對東帝汶的人民來說，這不只是夢想實現，而是對我們年輕民主精神的肯定。我們準備好迎向更開放、更有韌性的未來。」

