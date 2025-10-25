泰國「禁娛30天」？　政府緊急闢謠：酌情配合即可、不強制

▲泰國政府呼籲民眾共同哀悼。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

泰國詩麗吉王太后24日晚間離世，總理阿努廷緊急取消25日出訪行程，召開內閣會議商討相關事宜。然而由於消息混亂，一度造成恐慌，總理府秘書長特拉蘇麗·特拉薩拉納庫爾（Traisulee Traisaranakul）稍早緊急澄清，針對外界流傳的「內閣會議決議禁娛30天」的消息是不實傳言，政府僅是呼籲民間企業酌情配合調整活動形式，以符合哀悼氛圍，並未下達任何禁令。

根據Khaosod報導，總理阿努廷25日召開內閣會議討論詩麗吉王太后駕崩後的哀悼事宜。公告指出，公務員及國營事業員工須著黑衣哀悼1年，政府機關、國營企業及各級學校即日起降半旗致哀30天，民眾則建議著黑衣或素色服裝90天表達哀思，同時呼籲酌情暫停娛樂活動30天。

消息一出，對於官方「禁娛30天」的言論持續在網路上發酵。總理府秘書長特拉蘇麗·特拉薩拉納庫爾則在記者會中澄清道，「會議確實通過公務人員、國營事業員工及政府機關人員哀悼期1年的決議，同時規定政府機關、國營企業、各級學校自10月25日起降半旗30天。」不過她強調，這些措施僅適用於政府部門，並非針對民間企業。

對於民間部門的配合方式，特拉蘇麗表示，「總理在會議及聲明中僅是請求民眾與民間企業考慮調整各項活動形式，使其符合哀悼氛圍，並未發布任何禁止或停止特定活動的命令。」強調政府並未禁止娛樂活動，只是希望主辦單位能夠配合調整活動形式，以符合國家哀悼氣氛。

她進一步解釋，政府理解娛樂業、觀光業及服務業都已提前規劃相關活動，因此希望業者能運用判斷力，適當調整活動內容，以表示對王太后的尊重。

特拉蘇麗特別強調政府立場稱，「總理反覆強調的重點是透過全民的愛戴、尊敬與團結精神共同表達哀悼之意。政府完全沒有意圖限制民間的經濟自由或社會活動。」她呼籲民眾應從政府官方管道獲取正確資訊，切勿輕信錯誤傳言。