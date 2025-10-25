繼承安倍外交路線！日相高市早苗首度出訪外國　盼深入東南亞合作

▲日本首相高市早苗25日搭乘專機飛往馬來西亞，是首次以首相身分出訪。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本首相高市早苗今（25）日從羽田機場搭乘專機飛往馬來西亞首都吉隆坡，展開就任後首度出訪。此次外訪將出席東南亞國協（ASEAN）首腦會議，並與多國領導人進行雙邊會談。高市早苗重申將延續前首相安倍晉三的「自由開放的印度太平洋」（FOIP）外交路線，強化日本在東南亞的影響力，並以法治及經濟合作，推動區域和平與繁榮。

根據《日本放送協會》，高市早苗在出發前曾在線上參與歐洲領導人會議，討論烏克蘭局勢，隨即展開首次外訪，預計以3天行程出席ASEAN首腦會議，將呼籲各國支持「自由開放的印度太平洋」路線，並聚焦人工智慧（AI）、先進科技、供應鏈韌性等議題，促進日本與ASEAN在多個領域的合作。

日媒《產經新聞》指出，高市早苗在羽田機場表示，ASEAN是連接印度洋與太平洋的重要節點，是日本推動「自由開放的印度太平洋」的核心。她強調，此行將深化與ASEAN各國的信任關係，力求在會議中取得顯著成果，並藉此提升日本外交存在感。

根據日媒《朝日新聞》，高市早苗此次外訪正值外交高峰週，緊接著將迎來美國總統川普訪日以及南韓舉行亞太經合會（APEC），高市的外交手段將立刻受到考驗。她將於27日川普訪日時進行美日會談，討論日本防衛費提早2年達到GDP占比2%的目標、美日關稅協議等議題。

同時，日本首相高市早苗、南韓總統李在明的會談亦安排在APEC期間，以穩定雙邊關係並推進美日韓三方合作。對於中國，高市早苗強調持續推動戰略性互惠關係，但也將密切關注南海及東海（東中國海）安全問題，「自由開放的印度太平洋」作為日本的外交核心路線，在東南亞合作與安全保障上的角色將備受關注。