陸駐美使館舉辦「紀念台灣光復座談會」：恢復對台行使主權鐵證

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸駐美國大使館25日舉辦「紀念台灣光復80週年座談會」，大陸駐美大使謝鋒表示，台灣光復是兩岸同胞共同鑄就的偉大勝利，是中國政府恢復對台灣行使主權的重要鐵證，不容任何勢力歪曲篡改。

謝鋒提到，黨和國家設立「台灣光復紀念日」，展示了全國各族人民堅持一個中國原則、捍衛國家主權和領土完整的堅定立場，反映了包括台灣同胞在內的海內外中華兒女的共同願望，彰顯了中國共產黨堅定不移擔當歷史任務、矢志不渝實現祖國完全統一的堅強意志，鞏固了國際社會堅持世界上只有一個中國、台灣是中國不可分割一部分的普遍共識。

謝鋒指出，台灣光復是兩岸同胞共同鑄就的偉大勝利，是中國政府恢復對台灣行使主權的重要鐵證，不容任何勢力歪曲篡改，「我們要堅決反對任何形式的台獨分裂行徑，堅決抵制外部勢力以台灣問題干涉中國內政，凝聚海內外中華兒女力量，共促統一大業早日實現。」

謝鋒說，中共二十屆四中全會擘畫了中國未來發展的宏偉藍圖，將持續同台灣同胞分享發展機遇，增強台灣同胞的獲得感、幸福感、安全感，「希望廣大海外僑胞和台胞繼續發揮聯繫兩岸、溝通世界的橋梁作用，共同承擔起促進祖國統一和民族復興的歷史責任。」