　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸駐美使館舉辦「紀念台灣光復座談會」：恢復對台行使主權鐵證

▲▼大陸駐美國大使謝鋒。（圖／翻攝大陸駐美國大使館）

▲大陸駐美國大使謝鋒。（圖／翻攝大陸駐美國大使館）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸駐美國大使館25日舉辦「紀念台灣光復80週年座談會」，大陸駐美大使謝鋒表示，台灣光復是兩岸同胞共同鑄就的偉大勝利，是中國政府恢復對台灣行使主權的重要鐵證，不容任何勢力歪曲篡改。

謝鋒提到，黨和國家設立「台灣光復紀念日」，展示了全國各族人民堅持一個中國原則、捍衛國家主權和領土完整的堅定立場，反映了包括台灣同胞在內的海內外中華兒女的共同願望，彰顯了中國共產黨堅定不移擔當歷史任務、矢志不渝實現祖國完全統一的堅強意志，鞏固了國際社會堅持世界上只有一個中國、台灣是中國不可分割一部分的普遍共識。

謝鋒指出，台灣光復是兩岸同胞共同鑄就的偉大勝利，是中國政府恢復對台灣行使主權的重要鐵證，不容任何勢力歪曲篡改，「我們要堅決反對任何形式的台獨分裂行徑，堅決抵制外部勢力以台灣問題干涉中國內政，凝聚海內外中華兒女力量，共促統一大業早日實現。」

謝鋒說，中共二十屆四中全會擘畫了中國未來發展的宏偉藍圖，將持續同台灣同胞分享發展機遇，增強台灣同胞的獲得感、幸福感、安全感，「希望廣大海外僑胞和台胞繼續發揮聯繫兩岸、溝通世界的橋梁作用，共同承擔起促進祖國統一和民族復興的歷史責任。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
51歲男擁28歲嫩女友爽開毒趴！醒來驚見她死亡
37歲9億創投CEO抱女友陳屍豪宅　學霸背景曝　
山本由伸連續解決20名打者　藍鳥教頭敬佩：完全無法發揮
快訊／信義區豪宅雙屍　男女雙方家屬悲抵殯儀館
信義雙屍客廳「交纏姿」！死者是創投CEO　曾受外媒專訪
快訊／樂天桃猿G4打線出爐！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸駐美使館舉辦「紀念台灣光復座談會」：恢復對台行使主權鐵證

欠初戀女友4萬元　已婚男27年後「尋人還錢」：一直是我的牽掛

中美經貿談判之際　謝鋒：大陸經濟有能力應對內外部風險挑戰

陸設「台灣光復紀念日」　官媒：統一進程「越來越可感」

減少晶片曝光缺陷！　陸開發光阻劑有新突破

中星總理會談　同聲強調自由貿易與國際秩序

鄭智化「連滾帶爬」上機！怒轟沒人性　深圳機場深夜歉：立刻改進

江蘇傳「觀光小火車墜海」4人罹難！當地政府調查中

不怕被罵舔共！台灣光復節赴北京　館長：期待幫賴清德回福建尋根

「台胞抗戰歷史文物展」在陸長期展出 　還原台灣原住民抗日珍貴史料

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

她租車撿到手機想送回去　失主爸以為是詐騙秒掛斷

真相大白！3女大生住恆春民宿「老闆兒闖房噴精」　縣府勒令停業

恆春背包客棧淫老闆「闖房打手槍」對棉被噴精　3女嚇壞急報案

河錫辰等翻譯驚「我講這麼長嗎？」　李信盈剛合作林柏宏：很想來台灣

陸駐美使館舉辦「紀念台灣光復座談會」：恢復對台行使主權鐵證

欠初戀女友4萬元　已婚男27年後「尋人還錢」：一直是我的牽掛

中美經貿談判之際　謝鋒：大陸經濟有能力應對內外部風險挑戰

陸設「台灣光復紀念日」　官媒：統一進程「越來越可感」

減少晶片曝光缺陷！　陸開發光阻劑有新突破

中星總理會談　同聲強調自由貿易與國際秩序

鄭智化「連滾帶爬」上機！怒轟沒人性　深圳機場深夜歉：立刻改進

江蘇傳「觀光小火車墜海」4人罹難！當地政府調查中

不怕被罵舔共！台灣光復節赴北京　館長：期待幫賴清德回福建尋根

「台胞抗戰歷史文物展」在陸長期展出 　還原台灣原住民抗日珍貴史料

丫頭幫老公慶生「大咖男演員也來了」！都是天秤座帥哥 聚會照全被拍

微軟不再將「遊戲主機」視為最大競爭對手　總裁：獨佔概念已過時

樂天女孩琳妲當一日店長　所得暖心全捐慈善團體…嬌喊：超愛小孩

邦誼篤睦！友邦貝里斯2部長任內首訪台　將交流電動車產業

TWICE定延瘦回巔峰神顏！　鵝蛋臉、長腿現身⋯網驚呼：整個小一號

51歲男擁嫩女友爽開毒趴！醒來見她全身冰涼沒呼吸...送醫仍斷魂

盧比歐掛保證「不會棄台換協議」　外交部致謝：密切關注美中互動

37歲9億創投CEO抱女友陳屍豪宅　「公立常春藤」學霸背景曝　

盤點10月登台的4家日本美食　吃北海道烤羊肉不用飛出國

吳淡如揭海外房產黑幕！　「誠實人看了錢就換腦袋」怒發函警告

李興文是陸戰隊退役　勸世閃兵：知恥近乎勇

大陸熱門新聞

鄭智化「連滾帶爬」上機　深圳機場道歉

王滬寧：未來統一後台灣有7項更好發展

台灣光復節赴北京　館長：期待幫賴清德回福建尋根

江蘇傳「觀光小火車墜海」4人罹難

欠初戀女友4萬元　已婚男27年後尋人還錢

中國停買美國大豆　巴西大豆太貴令中方買家卻步

會有極冷寒冬？ 陸專家推估今年或現「弱反聖嬰現象」：偏冷機率高

「台胞抗戰歷史文物展」在京永遠展出

SpaceX切斷緬電詐園區2500部「星鏈」設備 美國會啟動調查

宋濤：讓台灣同胞在內全體中國人過上好日子

莫忘10/25臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日

陸設「台灣光復紀念日」　官媒：統一進程「越來越可感」

減少晶片曝光缺陷！　陸開發光阻劑有新突破

中星總理會談　同聲強調自由貿易與國際秩序

更多熱門

相關新聞

李義虎：兩岸問題上升長遠戰略高度

李義虎：兩岸問題上升長遠戰略高度

為紀念台灣光復80周年，大陸官方「首次」以國家名義設立「台灣光復紀念日」，並於今天（25日）在北京人民大會堂舉行紀念大會。大陸北京大學台灣研究院院長李義虎接受採訪時表示，台灣光復與中國人民抗日戰爭勝利密切相關，是抗戰成果的重要體現。他強調，兩岸同胞應共同強化歷史記憶，正確認識與敘述台灣光復的歷史脈絡。他也強調，大陸無論是十五五規劃建議，還是2035年遠景目標，早就把兩岸關係與國家統一列入整體規劃，凸顯中央對兩岸問題的重視已上升到長遠戰略高度。」

陸辦紀念台灣光復大會　陸委會：虛構謬論

陸辦紀念台灣光復大會　陸委會：虛構謬論

大陸「紀念」台灣光復非「慶祝」用意？　

大陸「紀念」台灣光復非「慶祝」用意？　

王滬寧：未來統一後台灣有7項更好發展

王滬寧：未來統一後台灣有7項更好發展

陸「紀念台灣光復80周年大會」登場　

陸「紀念台灣光復80周年大會」登場　

關鍵字：

台灣光復

讀者迴響

熱門新聞

陳志強「叫曾智希跟車子道歉」！

台AV女優認了暈船過！

酒客砸小費約砲遭拒　竟拖酒店妹性侵

電影導演被發現昏迷家中猝逝！享年40歲　友人慟：現場沒留遺書

信義區豪宅傳雙屍案！死者驚人背景曝

明顯降溫！　入秋最強冷空氣要來了

快訊／卓榮泰宣布：豬隻禁運「再延長10天」

注意！「3類人」11／4起LINE不能用了

疑旅遊自撞釀悲劇　3月大女嬰送醫不治

快訊／8級強風來了　4縣市豪大雨特報

薔薔柬埔寨探監晚安小雞！他親口曝：第一天就被打

快訊／北市信義區雙屍命案　1男1女死亡

鄰「拒絕借過」更換室外機　律師事務所告了

老爺爺每天喝「蔬菜湯」血糖竟狂飆！營養師驚喊：它不是蔬菜

更多

最夯影音

更多
逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」
小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面